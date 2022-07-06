В войну за наследство Александра Градского вступают все новые родственники

С моделью Мариной Коташенко композитор прожил 17 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Наставник шоу «Голос» Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года. А наследство его по сей день не могут разделить родственники. Причем претенденты на имущество все прибывают.

Экс-супруга вступила в сражение

В конце мая истекли полгода со дня смерти Градского - время, отведенное для вступления в наследство. Изначально законных наследников насчитывалось пятеро: четверо детей и вдова. У музыканта было четыре жены. Две первые супруги - Наталья Градская и актриса Анастасия Вертинская ни на что не претендуют. От третьего брака с Ольгой Градской у Александра Борисовича двое взрослых детей: 40-летний Даниил и 35-летняя Мария, они в числе наследников первой очереди. Последняя жена, ставшая вдовой, - модель Марина Коташенко, получившая актерское образование, моложе Градского на 35 лет, тоже родила ему двоих сыновей (Александру - 8 лет, Ивану - 4 года) и теперь отстаивает три доли в наследственной массе: себе и детям.

Процедура проста: претенденты подают нотариусу заявления, и через полгода могут вступать в права наследования. Однако потомки Градского это сделать не смогли - буквально за несколько дней до истечения шести месяцев третья жена мэтра Ольга Градская обратилась с иском в суд. И пока он идет, наследство считается спорным и неприкосновенным. Казалось бы, при чем тут вообще третья жена, они же давно были в разводе?! Но есть тонкости…

Третья жена мэтра Ольга родила ему сына Даниила и дочь Марию.

Борьба за творчество

Как считается, Ольга не стала бы мутить воду, если бы не поведение вдовы музыканта. Марине Коташенко старшие наследники предлагали договориться: чтобы она отдала им творческое наследие, дневники, авторские права Градского, а они ей уступят большую часть недвижимости. Старший сын Даниил Градский намерен заниматься наследием отца, собственно, он уже что-то делает в этом направлении, и владение правами ему кстати. Но Коташенко не захотела отказываться от авторских прав, сказав, что печется об интересах своих несовершеннолетних детей. В этом случае нотариус поделил наследие на пять равных долей. Если бы не судебный иск третьей жены, раздел бы уже свершился. Но теперь вдова рискует недосчитаться недвижимости в наследственной массе. Третья жена Ольга Градская в своем иске требует включить ее в долю - передать ей права на имущество, которое Александр Борисович приобрел в браке с ней и которое они не делили при разводе.

Дети Градского от третьего брака.

Претендует она и на творческое наследие мэтра (включая семейные фотографии, ноты, письма) - то, что собиралось во время брака с ней и было общим. Настаивает также на исключении из наследственной массы супружеской доли вдовы. Чтобы суд отказал той в имуществе, отобрав в том числе загородный дом, который Александр Борисович построил для своей последней жены. Для себя он выстроил дом большего размера, а рядом - для Марины. В нем она обычно и проживала с детьми. Градский чаще всего обитал отдельно в большом особняке, где у него часто собирались люди, обсуждали дела, и шум мог мешать маленьким детям.

Как считают юристы, исключить вдову из наследства возможно, если брак, оформленный за несколько недель до смерти музыканта, будет признан недействительным. Все 17 лет, что композитор жил с Мариной, Александр Борисович не хотел с ней расписываться. За несколько недель до смерти их брак втайне от всех спешно зарегистрировали, когда Градский был смертельно болен. Стали говорить, что Коташенко своими путями позаботилась о статусе официальной вдовы. Как вариант, в планах у третьей семьи Градского через суд признать ее недостойной наследницей. Это вполне возможно, учитывая, что, оформив брак с музыкантом, Марина оставила его одного в московской квартире, за ним не ухаживала, а сама жила за городом.

Узнав про иск, вдова напомнила журналистам, что третья жена сама бросила Александра Борисовича, влюбившись в другого мужчину. Они оставались друзьями. Градский всегда помогал Ольге, фактически она была у него на иждивении (а это, между прочим, тоже может быть аргументом в отстаивании ею доли в наследстве). После развода Градский хотел, чтобы дети остались с ним, и Ольга согласилась. Потом он купил им квартиры.

Третья жена Градского Ольга долго отмалчивалась, но окружение поговаривало, что «пахнет грозой», поскольку Коташенко держала оборону и не подпускала старших детей ни к архивам их отца, ни к деньгам. А дальше грянула резонансная история с похищением у вдовы Градского ста миллионов рублей. Следствие пришло к выводу, что ограбление подстроили таджики по наводке, однако родственники артиста уверены, что Коташенко была заинтересована в том, чтобы деньги из наследственной массы канули.

Сестра хочет дом и квартиру

В число претендентов на наследство добавилась еще и двоюродная сестра мэтра Наталья Градская. Она объявила о своих притязаниях на квартиру в Москве и дом в Подмосковье, которые ранее принадлежали ее отцу Борису Градскому, дяде Александра Борисовича. Тот был солистом ансамбля Моисеева, и за заслуги ему в советские годы государство выделило квартиру на Бережковской набережной и дачу в поселке Расторгуево (ныне это элитный коттеджный поселок). Наталья уехала жить во Францию. О смерти отца в 2002 году она узнала лишь спустя несколько месяцев. Как рассказала журналистам, не могла дозвониться. Потом приехала в Москву и узнала от Александра Градского, что папа наследство завещал не ей, а ему. В этом Наталья видит подвох. С ее слов, за три дня до смерти ее отца Александр Борисович привез в больницу нотариуса, заверившего завещание, по которому выгодоприобретателем стал он сам. Наталья считает, что брат воспользовался беспомощностью ее отца.

Еще один претендент на наследство - двоюродная сестра певца Наталья Градская. Фото: Личный архив

После смерти композитора она обратилась к адвокату Добровинскому, чтобы вернуть ту долю в наследстве, которая принадлежала ее родителю. После этого ей позвонил старший сын артиста Даниил и предложил не портить репутацию Градского, пообещал мирное решение вопроса, - дескать, как вступит в наследство, отпишет ей дом и вернет деньги за квартиру. Однако полгода после смерти музыканта прошло, а наследство так и не поделено. Поэтому Наталья решила бороться через суд.

В ответ на ее заявление сын Градского заявил, что ничего ей не обещал. Родственники считают, что отец отказал Наталье в наследстве, поскольку они многие годы не общались из-за ссоры. А Градский не захотел ничего давать сестре, выполняя последнюю волю дяди.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вдова Грачевского судится со старшими детьми худрука «Ералаша»

Не уступили в скандальности наследственному делу Градского и бои за наследство Бориса Грачевского. Главной целью наследников стали права на «Ералаш». Претендентов опять же пятеро: молодая вдова и четверо детей. Из них двое тоже маленькие, только не от одной вдовы, как в случае с Градским, а от двух последних молодых жен: дочь Василиса от короткого брака с Анной Грачевской и сын Филипп от Екатерины Белоцерковской. Главными же оппонентами в этой битве выступили старшие дети (49-летний Максим и 42-летняя Ксения) от первого брака шоумена с их матерью Галиной Грачевской. Она, как и Ольга Градская, подала иск в суд, требуя выделения ей супружеской доли в наследстве. Оснований признать вдову недостойной наследницей нет. Суд первой инстанции Галина Грачевская проиграла, но судебное решение обжаловала и ждет апелляции в Мосгорсуде.