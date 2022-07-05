Минобороны: Зеленский планирует отравить Николаевку хлором

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан. Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на прошедшем брифинге зачитал журналистам очередной список предприятий химической промышленности, которые используются вооруженными формированиями Украины в военных целях.

Фото: Министерство обороны РФ

- По имеющейся достоверной информации в Николаевке Донецкой Народной Республики боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ. Для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС украинские неонацисты завезли емкости с жидким хлором (свыше шести тысяч литров), которые они заминировали и планируют подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований Донецкой Народной Республики, - сделал срочное заявление заявил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что «украинские вооруженные формирования, используя объекты химической промышленности для размещения подразделений и военной техники, умышленно создают предпосылки к возникновению техногенных аварий», в результате которых могут пострадать тысячи мирных граждан:

- «В Николаеве на территории предприятия «УкрХимТрансАммиак» (ул. Владимира Станко) боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО».

- «В Харькове на предприятии «Харьков Химпром» (ул. Промышленная) дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение».

- «В Одессе в непосредственной близости от ОАО «Одесский портовый холодильник» (ул. Таможенная площадь) размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений ВСУ».

- Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад» о готовящихся провокациях, в которых украинские власти снова обвинят российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам с широким распространением сфабрикованных материалов в украинских и западных СМИ, - подчеркнул Мизинцев, после чего в очередной раз призвал мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций, Организацию по запрещению химического оружия и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Следственном комитете России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики, в результате которых получили ранения журналисты российских телеканалов.

«По данным следствия, 1 июля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований во исполнение преступных приказов вышестоящих командиров произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения города Донецка. В ходе обстрела один из снарядов разорвался в непосредственной близости от съемочной группы телеканала «ТВ Центр», в результате чего получил ранения ассистент оператора съемочной группы. 4 июля 2022 года украинские силовики произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения города Славянска, где съемочная группа телеканала «НТВ» осуществляла съемку новостного сюжета. В результате разрыва снаряда получил ранения оператор съемочной группы», - говорится в официальном заявлении СК России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 047 человек, в том числе 3 456 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 335 067 человек, из которых 368 199 детей».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 39 913,3 тонны, проведено 1 263 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 290,5 тонны гуманитарной помощи».