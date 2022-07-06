Аренда дома на чужбине: сколько миллионов платят Хаматова, Пугачева, Седокова и Нюша за роскошное жилье

Муж Анны Седоковой теперь играет в США, а она и рада загорать на вилле рядом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сбежавшие за последние четыре месяцы из России звезды налаживают быт за границей. Одни обосновались на собственной заграничной жилплощади, некоторые у родни, а многие арендуют недвижимость. Рассказываем сколько платят наши артисты за аренду на чужбине.

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова уехала на ПМЖ в Латвию. У артистки там есть дом в 80 км от Риги. Актриса еще девять лет назад купила землю в экопоселении, построила дом и получила вид на жительство. Деревянный коттедж площадью 200 кв м стоит в живописном месте – кругом лес, озера, тишина. Однако он находится в поселке Аматциемс, а оттуда час двадцать езды до новой работы Хаматовой в Риге. Поэтому во время репетиций и выпуска первого спектакля в Новом Рижском театре в мае и в июне артистка арендовала квартиру в Риге. Об этом рассказали ее коллеги из Москвы. В июле в театре у Хаматовой отпуск, сейчас она на гастролях в Лондоне. А уже в августе вернется на работу в театр. С сентября у ее дочек начнется учеба, поэтому Хаматова раздумывает сейчас о постоянной аренде квартиры в Риге. Это будет сделать несложно, актриса планирует с осени сдавать в аренду свою квартиру в Москве – площадью 158 кв. м в элитном доме на Патриарших прудах. Так она сможет заработать минимум 300 тысяч рублей.

Цена за месяц: Аренда трехкомнатной квартиры класса люкс площадью 73 кв м в Тихом центре рядом со Старым городом – 1500 евро (90 тысяч рублей).

Алла Пугачева

Алла Пугачева с мужем, детьми и их няней с июля и до конца лета поселилась в Юрмале. На рижском взморье сейчас не так жарко, как в Израиле. В Юрмале температура воздуха +23 градуса, вода прогрелась пока до +22. Пугачева на июль и август арендует проверенное жилье двухэтажную виллу «Марта» площадью 2400 квадратных метров. Она стоит рядом с концертным залом «Дзинтари», по соседству с домом Лаймы Вайкуле. Здесь просторно и шикарно: в доме шесть спален, гостиная, кинозал, библиотека, спа-центр (с настенной мозаикой из листов 24-каратного золота), теннисный корт (может трансформироваться в мини-концертный зал), оранжерея с бамбуковой рощей и площадкой для барбекю. Кругом видеонаблюдения и нет окон - свет проникает в жилище через стеклянный потолок. Вилла принадлежит латвийскому банкиру, который сдает ее в зависимости от сезона за 70 - 90 тыс. евро. Но Алла Борисовна получает дом в аренду с большой скидкой.

Виллу Марта в Юрмале Пугачевой сдают с большой скидкой — как постоянному и уважаемому клиенту. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цена за месяц: Аренда для Примадонны виллы 50 тысяч евро (3 миллиона рублей).

Илья Прусикин и Софья Таюрская (группа «Little Big»)

Часть музыкантов и менеджмента группы «Little Big» переехала на ПМЖ в США. Лидер коллектива Илья Прусикин говорит, что они поселились в центре мирового шоу-бизнеса в Лос-Анджелесе: «Мы всегда хотели стать большой, популярной группой. Америка — единственное место, где это возможно». Прусикин собирается купить здесь жилье, а пока со своей гражданской женой и солисткой группы Софьей Таюрской они снимают шикарную квартиру у океана. Записывают новые песни, снимают клип.

Цена за месяц: Аренда двухкомнатной квартиры неподалеку от океана 4000 долларов (234 тысячи рублей).

Анна Седокова

Певица с сыном и мужем пятый месяц в США. Дочери Седоковой здесь уже давно: старшая - закончила школу и поступила в колледж, младшая – живет с отцом по решению суда и учится в школе. Муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма нашел работу – играет в американской команде. Сама Седокова зарабатывает онлайн – контролирует на расстоянии работу своего интернет-магазины: офис, производство и основные продажи в России. У Седоковой украинское гражданство, но жила она последние годы на две страны – Россию и США. У Анны две новых квартиры в элитных новостройках Москвы – за одну выплачена ипотека, за вторую еще погашается. Сейчас Седокова собирается обзавестись жильем у океана в США. А пока снимает шикарную виллу с видом на океан.

Цена за месяц: Аренда виллы с бассейном в Майами – 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Нюша

Певица Нюша с мамой, двумя детьми и мужем обосновалась в ОАЭ – в Дубае. Нюша периодически летает в Москву по делам, а потом возвращается в ОАЭ. Официальная причина переезда – мужу так удобнее вести бизнес. Нюша подробно рассказывает о своей новой жизни в социальных сетях, там же показала квартиру. Гостиная объединена с кухней, где два холодильника, две детских комнаты, две спальни. Из окна – вид на Персидский залив.

Ванная комната Нюши в Дубае. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Нюша показывает гостиную. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цена за год: В ОАЭ часто заключают договора на год. Стоимость пятикомнатной квартиры 75 тысяч долларов (4 миллиона 388 тысяч рублей).