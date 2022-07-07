Василий Кувакин: «Портрет – это не черты лица…»

Василий Сергеевич Кувакин

Василий Кувакин из Волгограда, выигравший в первом фотоконкурсе главный приз за портрет Ирины Бутко, машиниста крана механического цеха №4 ОАО «Волгограднефтемаш», на этом же предприятии в течение восьми лет фотографировал рабочих для Доски почета и занимался видеомонтажом. Одну из фотографий – по общему мнению, очень удачную – по поручению профсоюза отправил на конкурс «Лица труда». Победе в конкурсе на предприятии очень радовались, написали об этом в местной газете. Героине портрета понравилось, что ее образ стал победным. Да и какой женщине это было бы неприятно!

Василий Кувакин, портрет Ирины Бутко, машиниста крана механического цеха №4 ОАО «Волгограднефтемаш»

– Интересно было поучаствовать, - вспоминает Василий Сергеевич. – И денежный приз позволил некоторое время полегче пожить. Сейчас мою прежнюю должность сократили, и я работаю по своей основной специальности на том же заводе в должности инженера-конструктора. По объективу немного скучаю. Что касается продолжения фотоконкурса, может быть, стоит добавить номинации «Рабочее место» и «Рабочий коллектив». Человек один мало что может. А коллектив профессионалов, особенно, если он дружный и слаженный – это сила! Человека не просто нужно показать на белом фоне, но и языком фотографии рассказать о нем, о его характере, его окружении. Ведь портрет – это не только черты лица…