Инна Мамушкина: «Не надо гламура! В кадре должны быть настоящие лица!»

Инна Мамушкина

Инна Мамушкина – фотограф газеты Дальневосточного судостроительного и судоремонтного завода «Звезда», находящегося в городе Большой Камень Приморского края. Завод является ведущим предприятием по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственным на Дальнем Востоке, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.

- Услышав в 2018 году про фотоконкурс с таким хорошим названием – «Лица труда», сразу решили в нем участвовать, это же по нашему профилю, - рассказывает Инна, один из победителей самого первого сезона. - Мы всю жизнь снимаем именно людей труда. Мой фотопортрет нашей сварщицы Оксаны был отмечен вниманием жюри. Эта симпатичная женщина владеет очень трудной мужской специальностью, ведь сварщики работают в трудных условиях, варят в отсеках, где бывает очень жарко. И наши прекрасные женщины трудятся наравне с мужчинами и максимально профессиональны – все имеют высшие разряды.

Портрет девушки-сварщика. Фото Инны Мамушкиной.

Мы принимали участие в вашем конкурсе и в 2021 году. Мне приятно видеть, как он очень динамично развивается и дарит возможность ближе узнать жизнь соотечественников. Благодаря конкурсу я столько новых профессий для себя открыла! Современные женщины, конечно, почти ни в чем мужчинам не уступают. Иногда смотришь на фото и удивляешься, как эту хрупкую девушку занесло в такую сложную область. Но женщины всегда остаются женщинами, им хочется в кадре быть красивыми – там и здесь «проскакивает» маникюр, макияж для «фото». Как профессионал скажу – постановочных кадров не одобряю. Не нужно в таком конкурсе гламура! Эта съемка тем и хороша, что показывает профессиональную жизнь людей такой, какая она есть, – в промасленных робах, с чумазыми лицами, в копоти и поту. Но это бесценные моменты и по-настоящему красивые лица!

Желаю всем процветания и творческих успехов! А ваш приз – фотоаппарат – нам очень пригодился и служит до сих пор.