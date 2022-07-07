«Помогают взглянуть на мир по-другому»: В РУМЦ ЮФУ обучают инклюзивных волонтеров

Фото: предоставлено РУМЦ ЮФУ

Российская молодежь из 74 субъектов активно принимает участие в общероссийской студенческой смене по инклюзивному волонтерству и туризму. В этом году заявки на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Волонтерская деятельность в инклюзивной среде» подали 832 студента. И лишь 80 из них отправятся по итогам конкурсного отбора на практикоориентированное обучение в Пятигорск.

«МЕНЯТЬ КУЛЬТУРУ ВОСПРИЯТИЯ ЛЮДЕЙ»

Такие ресурсные центры помогают ребятам с ограниченными возможностями здоровья получить высшее образование, а в дальнейшем и найти работу.

Однако, чтобы работать с особенными студентами, учебно-методическим центрам нужна помощь волонтеров. И не простых, а инклюзивных, которые готовы от всего сердца помогать людям с ОВЗ и инвалидностью.

- Инклюзивный волонтер - человек, готовый менять культуру восприятия людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, - объясняют добровольцы в подготовленном для участников видеоролике. - Но он не просто хочет этого. Это профессионал, который знает, как найти подход к каждому человеку, как найти повод для взаимодействия, как создать безбарьерную окружающую среду в условиях инклюзивного мероприятия, как помочь человеку взглянуть на себя и мир по-другому.

Фото: предоставлено РУМЦ ЮФУ

36 ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ И КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Далеко не каждый мог стать инклюзивным волонтером - нужно было выдержать строгий отбор. Сначала будущие добровольцы проходили подготовительный этап. В течение 36 часов их обучали дистанционно по дополнительной образовательной программе «Волонтерская деятельность в инклюзивной среде».

И только лучшие были приглашены к очному участию в Пятигорск. Потенциальному волонтеру также необходимо было предоставить письмо-поддержку от своего вуза. А еще подготовить портфолио и видеопрезентацию. Только при наличии всех этих пунктов эксперты могли оценивать кандидатов.

832 ВОЛОНТЕРА ИЗ 227 ВУЗОВ

Лучшие из лучших смогут поехать в сентябре на смену в Пятигорск, где их ждет насыщенная программа от профессиональных тренеров и экспертов в области социально-психологических тренингов и тренингов по инклюзивной культуре и социальному предпринимательству. А после плодотворной работы участники пройдут инклюзивным туристическим маршрутом по городу-курорту Минеральные Воды.

В этом году операторами смены являются два университета - Южный федеральный университет и Северо-Кавказский. На программу по инклюзивному волонтерству уже зачислены 832 человека из 227 вузов.

- Количество желающих присоединиться к обучению показывает готовность современной российской молодежи проявлять активность в деле развития инклюзивной среды и понимание важности профессиональной подготовки для качественного выполнения волонтерских практик в социокультурной и туристической среде, - отмечает руководитель ресурсного учебно-методического центра ЮФУ Лариса Гутерман.

РАДИ ПОМОЩИ ИНКЛЮЗИВНЫМ ДЕТЯМ ПОСТУПИЛА В ВУЗ

Сами же волонтеры считают, что работать в инклюзивной среде - это не дань моде, а их призвание.

- Первая моя встреча с такими людьми помнится мне и сейчас. Это было мероприятие центра по работе с подростками и молодежью, куда их пригласили, - рассказывает о своем опыте студентка Анастасия Бердникова. - Я проводила мастер-класс «Арт-терапия», где нужно было помочь нарисовать картинку пальцами. Мне было сложно, так как я не понимала многое: как с детками с инвалидностью общаться, что у них можно спросить, а что нет. Даже боялась лишний раз дотронуться и многое другое. После этого я стала посещать чаще мероприятия, связанные с людьми с ОВЗ и инвалидами.

Фото: предоставлено РУМЦ ЮФУ

Анастасия пришла к волонтерству восемь лет назад. За это время она помогала в организации различных событий. А потом случайно попала на инклюзивное волонтерство и поняла, что это направление ей близко. Настолько, что девушка окончила колледж и получила специальность воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным здоровьем. Но, чтобы качественно помогать особенным детям и студентам, девушка решила окончить и университет. Поэтому поступила на факультет социальной и коррекционной педагогики.

- После колледжа я поняла, что это действительно то, чем я хочу заниматься. И благодаря полученному опыту в колледже, университете и в волонтерской деятельности я стала больше знать не только об особенностях каждой нозологии, но и о том, как лучше взаимодействовать, помогать, воспитывать и обучать людей с ограниченными возможностями здоровья, - продолжает студентка. - Хотелось бы после прохождения дополнительной образовательной программы «Волонтерская деятельность в инклюзивной среде» расширить свой кругозор, найти единомышленников. Особенно узнать больше о том, как лучше и правильнее привлекать людей с ОВЗ и инвалидов в инклюзивное волонтерство.

«Я НЕ МОГУ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ ДЛЯ ДРУГИХ»

Другая студентка уверена, что волонтерство не просто доброе дело, а то, без чего она и многие ее товарищи уже просто не могут обойтись.

- Мне иногда кажется, что это зависимость, и я не могу сидеть на месте, ничего не делая, не меняя для других условия и, конечно, себя, - говорит студентка ЮФУ Анастасия Зеленкова. - Но бывают моменты, когда чувствуешь, что сдаешься, например, работа в организации с детьми-инвалидами для меня была первым опытом тесного взаимодействия в инклюзивном волонтерстве. Тогда мне казалось, что это сложно, но, когда я пришла к ребятам, они так тепло меня встретили, они старались каждый день быть лучше, а я понимала, что я причастна к тому, что ребенок, который не умел держать правильно ручку в 12 лет, смог это сделать!

РЕШИЛИ ПОМОГАТЬ ТАКИМ ЖЕ, КАК ОНИ

Ребята своим примером вдохновляют новых участников. Студент Александр Ким с ранних лет в курсе, как важна помощь инклюзивных волонтеров. Парень с детства имеет инвалидность, поэтому знает не понаслышке об их работе и труде персонала реабилитационных центров.

- Именно они привили мне такие качества, как коммуникабельность, открытость, толерантность. Поэтому я хочу продолжить нести в обществе такую миссию, как поддержка незащищенных слоев общества, – делится Александр. – А еще мне хочется благодаря полученным знаниям на дополнительной общеразвивающей программе сделать образовательное пространство в своем университете наиболее комфортным для таких студентов.

Похожая история и у студентки из Минска Екатерины Назаровой.

- Так как сама являюсь инвалидом с детства, то для меня понятна важность таких мероприятий для самих участников. Понятно, как нужно общаться и действовать в различных ситуациях с такими людьми, - говорит Екатерина. - Я бы сказала, что такой добровольческий опыт будет полезен мне как будущему педагогу профессионального образования.