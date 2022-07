Перья спасли динозавров от мороза

Динозавры мерзли, но не до смерти

Динозавры не пережили падение 10-километрового астероида 66 миллионов лет назад, но почему-то не вымерли раньше - 202 миллиона лет, когда с Земли исчезли большинство крупных ящеров. Климат нашей планеты тогда тоже сильно поменялся – её охватило похолодание, вызвавшее так называемо тирасово-юрское вымирание. Морозы ударили даже по тропическим широтам.

Секрет живучести «поздних» динозавров раскрыли ученые большого международного коллектива из Колумбийского университета (Columbia University) Нанкинского института геологии и палеонтологии (Nanjing Institute of Geology and Paleontology), Саутгемптонского университета (University of Southampton), Смитсоновского института (Smithsonian Institution), Политехнического института Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute) и шведского исторического музея (Swedish Museum of Natural History). Секрет прост – предыдущие ящеры были теплолюбивыми, а последующие морозостойкими. Палеонтологи убедились в этом, изучив их следы и останки в Джунгарской котловине на северо-западе Китая (Late Triassic and earliest Jurassic strata of the Junggar Basin of northwestern China) – там, где около 200 миллионов лет назад стало очень холодно. Температура опускалась ниже ноля. Более того, как выяснилось, некоторые поздние тирасовые и ранние-юрские динозавры прекрасно себя чувствовали и в приполярных районах, легко переносили отрицательные температуры.

Динозавры заселяли Землю, передвигаясь из высоких широт

А помогла «новым ящерам» не замерзнуть до смерти теплоизоляция – то ли непосредственно перья, как у птиц, то ли протоперья – похожие на перья волоски. Или некое их подобие. И это не просто гипотеза. Например, недавно при раскопках на востоке Бразилии были обнаружены пернатые птерозавры. И вроде бы даже с цветными перьями. Их отпечатки со следами миланосом – пигментных зерен – нашли исследователи Университетского колледжа Корка в Ирландии (University College Cork), о чем сообщили в журнале Nature.

По словам авторов, цветные перья украшали, как минимум, головы и крылья птеродактилей вида Tupandactylus imperator- крупных птерозавров с размахом крыльев в 4 метра. Такие, с позволения сказать, гигантские «попугаи» как раз расплодились в конце Тирассового периода.

Пушистый тираннозавр

В провинции Ляонин на северо-западе Китая обнаружены останки пернатого родственника тираннозавра - столь же огромного и хищного монстра. Это чудо назвали Yutyrannus Huali. Что в переводе с китайско-латинского означает «красивый тиран в перьях».

Один из авторов находки - профессор Син Сю (Xing Xu) из академии наук Китая - уверяет: «красивый тиран» стал самым крупным существом в перьях из когда-либо обнаруженных. Ученый, правда, оговаривается, что перья у него не совсем как у нынешних птиц.

- Они напоминали скорее мягкий пушок только что вылупившихся цыплят, - уточняет Син Сю в публикации в журнале Nature.

Всего ученые нашли окаменевшие останки трех пушистых «цыпочек» - одной взрослой особи и двух детенышей. На их оперение указывал характерный ореол из множества мелких линий.

Коллега Сю и соавтор открытия, палеонтолог из Канады доктор Корвин Салливан (Corwin Sullivan), полагает, что «тиран» отрастил перья для того, чтобы согреться.

Пушистый динозавр Sciurumimus albersdoerferi обнаружен и в Европе. В известковом карьере Риголь в Баварии палеонтологи под руководством Оливера Раухута (Oliver Rauhut) из Университета Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU) откопали отпечаток скелета, на котором тоже хорошо заметно ворсистое оперение.

Динозавр с беличьим хвостом

Скелет невелик, его размер всего 72 сантиметра. Принадлежит, по мнению ученых, только что вылупившемуся из яйца детенышу мегалозавра. И этот ящер был похож на тираннозавра. Помимо перьев, детеныш имел еще и длинный пушистый хвост. Как у белки.

Постепенно пушистые и пернатые динозавры вытеснили своих предшественников, которые так и не приспособились к холодам – распространились из высоких широт по всему миру. Но их морозостойкости не хватило для того, чтобы пережить следующий катаклизм 66 миллионов лет назад – совсем уж суровые и продолжительные зимы. Вымерли, в итоге. Но потом.

