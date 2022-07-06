«Арзамас - Дивеево - Саров»: чем привлекает туристов со всей России нижегородский кластер

Воскресенский собор Арзамаса. Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Особенно притягательна для путешественников, конечно, сама столица Приволжья, которая преобразилась к своему 800-летию. А паломническо-туристический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров", очевидно, станет новой точкой притяжения для россиян и гостей из зарубежья. Этот туристический центр станет настоящим искушением для возвращения в Нижегородскую область снова и снова за новыми впечатлениями и эмоциями.

Но пока, пожалуй, только Дивеево, как один из православных центров России, известно за пределами Нижегородской области и даже России. А вот Арзамас, скорее всего, вызовет хоть какие-то ассоциации лишь у знатоков творчества Максима Горького. Писатель был в этом городе в ссылке во времена царской России за критику самодержавия. А о Сарове мы и вовсе знаем лишь то, что это ядерный Курчатовский центр страны и закрытый город. Кстати, доступ туда открыт лишь для организованных групп туристов по предварительному согласованию с властями.

В действительности же, эти три территории близки друг к другу не только географически – их разделяют лишь какие-то семьдесят километров, они связаны друг с другом духовно и исторически. Но самое главное, там есть много что посмотреть даже искушенному туристу.

Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин так презентовал эту территорию: «Серафимова земля связана с именами преподобного Серафима Саровского, патриарха Сергия Страгородского, творчеством писателей Максима Горького и Аркадия Гайдара. Здесь собрана значительная часть национального достояния страны - уникальные памятники архитектуры, произведения культуры и православные святыни. Малым городам есть, что показать как светскому туристу, так и паломникам. Мы пересмотрели подход к развитию территорий и видим в них большой потенциал».

Арзамас основан в 1578 году. Сейчас он обладает статусом исторического поселения федерального значения. А в ближайшие годы здесь планируется реализовать проекты по благоустройству, реставрации и строительству общей стоимостью 15 млрд рублей.

Восстановленная живопись в Воскресенском соборе. Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

«В рамках 800-летия Нижнего Новгорода была проведена большая работа, направленная, в том числе на рост турпотока. Следующий логичный шаг – создание дополнительной мощной точки притяжения гостей в регион. Арзамас – единственное в Нижегородской области историческое поселение федерального значения. Это «ворота» в кластер, которые должны выглядеть соответствующим образом. Арзамас станет новым комфортным туристическим центром, а после завершения благоустройства возможно развитие бизнеса, в том числе гостиничного и ресторанного. Благоустройство исторического центра города планируется завершить к запуску движения по трассе М-12 – в 2024 году», – рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович о предстоящем преображении Арзамаса.

Реставрация Воскресенского собора. Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Действительно, по многообразию тем, которые способен раскрыть для путешественника Арзамас, город очень похож на Нижний Новгород. В арзамаских храмах можно полюбоваться дивными росписями иконописцев Ступинской школы. Побывать в местном краеведческом музее и узнать интересные детали истории дивного народного костюма. А Музей русского патриаршества считается одним из лучших в стране провинциальных музеев. Здесь создана прекрасная экспозиция и работают замечательные экскурсоводы. Среди них блестящий специалист Алексей Андронов.

Отреставрированный подклет Воскресенского храма. Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Любые усилия и вложения колоссальных денег в туриндустрию могут быть потрачены впустую, если не будет нормальных дорог. Для решения этой проблемы свыше 3,5 млрд рублей из федерального бюджета по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина направят на реконструкцию участка дороги Владимир – Муром – Арзамас. Помимо самой дороги построят и путепровод через железную дорогу, а также трассу от рабочего поселка Выездное до ж/д станции «Арзамас-1» в Арзамасском районе.

В самом городе также проведут масштабные работы. Так, например, на завершение работ по реконструкции Соборной площади и прилегающих улиц из федерального бюджета выделят свыше 700 миллионов рублей.

Реконструкция Соборной площади и прилегающих улиц. Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Сейчас реконструируется участок площади от ул. Карла Маркса до ул. Гостиный ряд, Гостиного ряда (до пересечения с ул. Урицкого), части улиц Красной милиции и Мучной ряд. Также ведется строительство смотровой площадки за Воскресенским собором. Уже в текущем году ее территорию вымостят брусчаткой, высадят деревья и кустарники и установят малые архитектурные формы. На эти работы Федеральным агентством по туризму и региональным правительством направлено более 230 млн рублей.

Еще один масштабный проект – благоустройство улицы Карла Маркса, которая станет пешеходной. Концепция развития улицы разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области вместе с горожанами.

Часть концепции — Литературный перекресток — победила в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Минстроя России. Комфортное пространство появилось в городе в 2021 году, и уже успело полюбиться жителям.

«В Арзамасе ведется беспрецедентная работа по комплексному развитию территории среди малых городов. Проект затрагивает практически все отрасли экономики: от экологии до создания масштабных объектов транспортной инфраструктуры. При благоустройстве начали с важнейших элементов: во всей исторической части города осуществлялись перекладка старых инженерных сетей и устройство ливневой канализации. Арзамас заслуживает такого масштабного преображения!» – подчеркнул директор АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер» Игорь Филиппов.

Литературный перекресток. Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Ранее в Арзамасе уже реализовано 10 проектов по благоустройству общей стоимостью 650 млн рублей. Например, отреставрирован дом Белянинова, благоустроен сквер Листьева и Дендрарий, приведен в порядок парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара и площадь 1 Мая. Помимо этого, капитально отремонтированы здания железнодорожных вокзалов.

«Возможности кластера, помноженные на ресурсы другие региональных и федеральных программ, создают из исторического центра города полноценное туристическое ядро. Важно, что мы не ограничились лишь внешним лоском. Благоустройству сопутствует большая работа с инфраструктурой и инженерными сетями, в том числе реализуется программа «Чистое небо» для линий электропередач», – пояснил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Реконструкция улицы Гостиный ряд. Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Мэр также рассказал о планах совместного с собственниками восстановления фасадов старинных домов на Соборной площади и в Гостином ряду.

«В целом, столь основательный подход к развитию центра города неизбежно тянет вверх предпринимательскую инициативу, социальную и дорожную инфраструктуру, повышая качество жизни арзамасцев», – добавил Александр Щелоков.

В Арзамасе ведется и восстановление объектов культурного наследия федерального значения. На реставрацию кафедрального собора в честь Воскресения Христова министерство культуры России направило 610 млн рублей.

В общей сложности в рамках развития кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» планируется реализовать свыше 110 мероприятий на общую сумму более 30 млрд рублей. В полном объеме уже выполнено 55 мероприятий. В стадии воплощения еще более трех десятков проектов.

Фигурки гусей на Литературном перекрестке. Фото: АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в 2021 году регион посетили 2 миллиона 300 тысяч туристов. Кластер "Арзамас - Дивеево - Саров" значительно повысит интерес путешественников из России и зарубежья к достопримечательностям региона, а следовательно станет еще одним стимулом для людей приехать в гости.