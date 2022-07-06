Почти половина россиян считает нужным заставлять детей учиться

Надо научить ребенка учится - так считает большинство опрошенных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности воспитания детей в семье девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой. Оказалось, что родители заставляют малышей грызть гранит науки уже с пеленок, каждый ребенок должен пойти в 1 класс в 4,5 года, а в 2 - уже уметь читать. Узнав об этом, россияне высказали свое мнение о том, нужно ли заставлять детей учиться. Как оказалось, большинство все же считают, что нужно не заставлять, а заинтересовывать малышей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

52% участников исследования рассказали, что хотят дать детям хорошее образование, но ни за что не готовы заставлять их учиться насильно. Респонденты отметили, что важно увлечь, заинтересовать ребенка, тогда он быстрее и легче освоит науку. А вот выучив что-то из-под палки, все равно скоро забудет.

«Надо научить ребенка учится», - говорит участница опроса.

«Под гнетом дети будут только на зло все делать. А если их заинтересовывать и подталкивать – то, наоборот, сами еще будут рассказывать, как им нравится учиться», - соглашается другая.

Еще 3% россиян также добавили, что заставлять детей не нужно. Более того, они добавили, что учеба вообще в жизни не главное, поэтому если ребенок не хочет учиться или делает это плохо – это его выбор. Может, он хорош в чем-то другом – спорте или музыке и так далее.

А вот остальные участник опроса думают иначе. Почти половина опрошенных считают, что заставлять ребенка зубрить уроки все-таки нужно, а то вырастет неграмотным.

При этом 22% опрошенных считают, что настаивать на углубленном изучении того или иного предмета нужно, только если у ребенка есть особые таланты или способности, при этом желание самого ребенка в этом вопросе не всегда учитывается.

15% россиян добавили, что ребенок должен хорошо учиться в школе, а потом поступить в колледж или вуз, чтобы чего-то добиться в жизни. И эта позиция не обсуждается, если ребенок не хочет учиться, его придется заставлять.

«Лучший мотиватор - отцовский ремень! И заинтересовывал, и прививал, и развивал», - вспоминает свое детство участник исследования.

4% респондентов отметили, что заставлять ребенка учиться нужно только в самых крайних случаях, к примеру, когда он прогуливает школу или хочет ее бросить. Ведь получить хотя бы среднее образование должен каждый.

Нашлись и такие родители, которые считают, что их ребенок должен учиться лучше всех, даже если у него нет к этому способностей. Таких опрошенных оказался 1%.

Оставшиеся 3% сказали, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,6 тысячи человек.