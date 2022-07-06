Госдума провела последнее заседание в сезоне: «Демократия осталась только на острове свободы — в России»

6 июля прошло последнее заседание Госдумы РФ в сезоне. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Весенне-летняя сессия есть у обитателей не только Воробьёвых гор, но и Охотного Ряда. И закончилась она в среду, 6 июля — когда депутаты провели итоговое заседание перед каникулами.

В самом здании ГД — всё строго, сотрудники ФСО на проходной носят ковидные маски. Словно напоминая: пандемия никуда не делась. Как и прочие внешние опасности. Неудивительно, что «оборонной» повестке посвящены выступления лидеров всех пяти фракций. С них, по традиции, и начинается финальное заседание.

Бессменный глава КПРФ Геннадий Зюганов призывает сплотиться против угроз, к каковым относит и «исторический уклонизм» от екатеринбургского «Ельцин Центра»:

— Там нет русской истории. Там есть пьяный Ельцин, который (по мнению создателей центра — ред.) всё создал в нашей стране.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сменивший в оном качестве покойного Владимира Жириновского, разъясняет международную обстановку:

— Вашингтон использует рудиментарный инструментарий санкций и рестрикций. Но есть альтернативный союз БРИКС — это треть мирового ВВП. Он против однополярности!

В том же духе высказывается «эсер» Сергей Миронов:

— Эта сессия историческая. Когда-нибудь мы будем вспоминать, с чего всё начиналось — с обращения о признании ЛДНР (на заседании 15 февраля нынешнего года — ред.). Теперь весь мир смотрит и ждёт, чем всё закончится.

Наконец, новый человек в Госдуме, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, докладывает об успехах:

— Мы делали предложения — и их реализовали. Мы предложили ввести кэшбек на турпоездки наших граждан — и это произошло. Не важно, окупится Крымский мост или не окупится. Он просто нужен людям!

Последним из глав фракций выступает единоросс Владимир Васильев. И тоже — о проблемах:

— Украинские националисты воюют со всеми национальностями России. Но пока одни на передовой рискуют жизнью — другие пользуются ситуацией, чтобы получить коррупционный доход. С этим надо бороться.

Председатель парламента Вячеслав Володин и напомнил о возможности спросить с американцев Аляску Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Черту под выступлениями фракций подводит Председатель Вячеслав Володин:

— У каждой партии есть своя политическая платформа. Но страна у нас одна — Россия. Надо ей служить. Нашей стране противостоит не Украина, а НАТО, страны Европы.

Сказав это, Вячеслав Викторович подчёркивает: реальная демократия теперь осталась только «на острове свободы — в России»:

— В ситуации военных действий, когда мы начинаем обсуждать эти вопросы, вдумайтесь, мог бы такой разговор состояться на Украине? Нет! Потому что они все свободные СМИ ликвидировали. Оппонентов пересажали, партии перезакрывали, — напоминает Володин.

Затем — сами голосования по законопроектам. На повестке аж 48 вопросов. В том числе и такой важный, как создание общероссийского детско-юношеского движения. Тут у думских сидельцев есть полное понимание, кроме главного: как его назвать. «Пионеры»? «Орлята»? «Гагаринцы»? «Большая перемена»? Мнения пока нет — решим на следующей сессии.

Заседание идёт почти четыре часа. Депутат Николай Коломейцев не выдерживает:

— Чтобы мы побыстрее закончили, просьба тем, кто «за», не выступать. Это бессмысленно.

— Николай Васильевич, посмотрите на микрофон, он у вас красный, — возражает Володин, давая понять, что и сам коммунист — не прочь, когда требуется, взять словцо. — Для нас демократия — важнее всего. Нарушим один раз — и другой раз потянется рука, — подчёркивает Володин.

Под конец — снова международка. Коломейцев докладывает, что Норвегия одумалась и разблокировала российский транзит на Шпицберген, где у нас есть шахтёрский посёлок. Хотя всем понятно: истинные заказчики подобных провокаций — за океаном.

— Америка пусть помнит. Есть часть её территории... — намекает Володин.

— Аляска! — подхватывают депутаты.

— Пусть подумают (в случае продолжения антироссийской деятельности — ред.), что нам есть, что возвращать.

В итоге все вопросы рассмотрены, под звуки национального гимна сессия закрывается. Гимн на всякий случай сопровождается подстрочником с медиа-экранов. И — всё, сессия сдана, в смысле, закончена. Впрочем, «летних каникул» нет — от отпусков народные избранники добровольно отказались. Будут работать: кто-то в своих регионах, кто-то над законодательным оформлением Союзного Государства России и Белоруссии, а кто-то — над гуманитарной помощью для Донбасса.