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6 июля 2022 13:55

После смерти Александра Градского сайт музыканта вскрыт украинской пропагандой. Теперь там регулярно публикуют фейки

На территории России портал Александра Борисовича заблокирован
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Певец Александр Градский

Певец Александр Градский

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Очень странная и грустная история случилась с авторским сайтом Александра Градского, ушедшего из жизни 28 ноября 2021 года, — его взломали и заполнили фейковой информацией украинские пропагандисты.

С территории России портал с наследием мэтра (где собраны архивные кадры, интервью, видео- и аудиозаписи) легально открыть невозможно. Но если попытаться сделать это через VPN-сервер, то выясняется, что главная страница сайта, с которой пользователь начинает знакомство с творчеством Градского, забита вымышленными данными о якобы потерях российской армии, телефонами Минобороны Украины и призывами сдаваться в плен. Так же сайт Александра Борисовича с завидной регулярностью публикует дезинформацию, клипы группы "Ногу свело!" и рекламирует подпольные электронные обменники валюты.

Очевидно, что занятые разделом наследства близкие композитора попросту не следят за его персональным сайтом, иначе объяснить произошедшее сложно.

Выдернутые из контекста цитаты Градского — а порой даже и не его самого — якобы свидетельствуют о некой политической позиции автора. На самом деле, конечно, нет. К примеру, на главную страницу выведены строчки из рок-оперы «Стадион»: «Политика — игры для сильных, да и газет я не читаю». Этот текст не составлен Александром Борисовичем, это либретто Маргариты Пушкиной, не имеющие никакого отношения к современности. Текст посвящен событиям в Чили 1973 года и убийству местного поэта и коммуниста Виктора Хары. Опера была закончена в 1985 году.

Однако неискушенным пользователям, который не умеют проверять информацию и сопоставлять факты, все увиденное может запросто приниматься за чистую монету. Поэтому, очевидно, речь идет о спланированной акции пропагандистов из Украины.

Совершить незаконный захват сайта Градского мог некто Владимир Тыминский — уроженец Днепропетровска, имя которого указано в разделе «Авторы». Он же присутствовал и на личной встрече Александра Борисовича с коллективом, поддерживающем работу сайта.

Имя Тыминского обозначено и в выходных данных сайта внизу — по соседству с данными нарисован флаг Украины и значок копирайта, что означает принадлежность к электронным правам на оболочку сайта. Этот персонаж мог отвечать за техническую поддержку вскрытого портала (в коллективе днепропетровского сайта «Мединфо» он значился как техконсультант), владеть доступом и паролями к нему и всячески содействовать продвижению фейков от украинской пропаганды, осознавая, какое число поклонников Александра Градского продолжает заходить на сайт музыканта, скорбя о его уходе.

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