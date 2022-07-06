После смерти Александра Градского сайт музыканта вскрыт украинской пропагандой. Теперь там регулярно публикуют фейки

Певец Александр Градский Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Очень странная и грустная история случилась с авторским сайтом Александра Градского, ушедшего из жизни 28 ноября 2021 года, — его взломали и заполнили фейковой информацией украинские пропагандисты.

С территории России портал с наследием мэтра (где собраны архивные кадры, интервью, видео- и аудиозаписи) легально открыть невозможно. Но если попытаться сделать это через VPN-сервер, то выясняется, что главная страница сайта, с которой пользователь начинает знакомство с творчеством Градского, забита вымышленными данными о якобы потерях российской армии, телефонами Минобороны Украины и призывами сдаваться в плен. Так же сайт Александра Борисовича с завидной регулярностью публикует дезинформацию, клипы группы "Ногу свело!" и рекламирует подпольные электронные обменники валюты.

Очевидно, что занятые разделом наследства близкие композитора попросту не следят за его персональным сайтом, иначе объяснить произошедшее сложно.

Выдернутые из контекста цитаты Градского — а порой даже и не его самого — якобы свидетельствуют о некой политической позиции автора. На самом деле, конечно, нет. К примеру, на главную страницу выведены строчки из рок-оперы «Стадион»: «Политика — игры для сильных, да и газет я не читаю». Этот текст не составлен Александром Борисовичем, это либретто Маргариты Пушкиной, не имеющие никакого отношения к современности. Текст посвящен событиям в Чили 1973 года и убийству местного поэта и коммуниста Виктора Хары. Опера была закончена в 1985 году.

Однако неискушенным пользователям, который не умеют проверять информацию и сопоставлять факты, все увиденное может запросто приниматься за чистую монету. Поэтому, очевидно, речь идет о спланированной акции пропагандистов из Украины.

Совершить незаконный захват сайта Градского мог некто Владимир Тыминский — уроженец Днепропетровска, имя которого указано в разделе «Авторы». Он же присутствовал и на личной встрече Александра Борисовича с коллективом, поддерживающем работу сайта.

Имя Тыминского обозначено и в выходных данных сайта внизу — по соседству с данными нарисован флаг Украины и значок копирайта, что означает принадлежность к электронным правам на оболочку сайта. Этот персонаж мог отвечать за техническую поддержку вскрытого портала (в коллективе днепропетровского сайта «Мединфо» он значился как техконсультант), владеть доступом и паролями к нему и всячески содействовать продвижению фейков от украинской пропаганды, осознавая, какое число поклонников Александра Градского продолжает заходить на сайт музыканта, скорбя о его уходе.