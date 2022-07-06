«В нашей сфере есть примеры удачного импортозамещения!»: Сергей Трофимов – о санкциях и травмах психики после шоу «Голос. Дети»

Сергей Трофимов считает, что санкции на русскую культуру наложить невозможно. Фото: Личный архив

Сергей Трофимов в этом году в туре с юбилейными концертами. Заслуженный артист отметил 55-летие. На этой неделе 8 июля у музыканта большой концерт в Москве - в Зеленом театре ВДНХ. Накануне концерта Сергей Трофимов обсудил с kp.ru актуальные вопросы музыкального закулисья.

- Попытки отмены русской культуры из-за санкций в недружественных странах вас коснулись? Пришлось отменять концерты за границей?

- Концертов за границей у меня не намечалось. График зарубежных выступлений «слетел» еще из-за ковида. Что касается санкций против русской культуры – то я не представляю, как можно наложить санкции на Льва Толстого, на Петра Ильича Чайковского, на гения Вернадского, на гения Пушкина. Русская культура вечна, поэтому она вне политики.

- Как санкции отразились на музыкантах? Какая поддержка отрасли в этой связи нужна?

- Не хватает импортозамещения. Из-за санкций тяжело проводить апдейт музыкальных программ, покупать их легально, пиратские копии работают не очень хорошо – мы цивилизованная страна, поэтому не хочется ими пользоваться. Хочется, чтобы вместо западных появились наши разработки (железо, софт, программы), на которых можно было бы делать качественную музыку. Тем более, что прецеденты удачного импортозамещения в нашей сфере есть. К примеру, есть компания в Туле, где ребята выпускают микрофоны «Союз». По моему мнению они не хуже западных образцов. Надо в это дело вкладываться. Помимо добычи нефти, древесины и всего прочего у нас в России самое большое богатство – это человеческий ресурс: ум, смекалка, знания. Им надо давать ход, в них надо инвестировать, потому что будущее за высокими технологиями и интеллектуальными свершениями.

У Сергея Трофимова в Зеленом театре юбилейный концерт «55 на Бис!». Фото: Личный архив

- Будущее и за нашими детьми. У вас блестящие выступления в проекте «Две звезды» с дочерью Лизой. Помню, что Нонна Гришаева хвалила Лизу, говорила, что она готовая артистка – звала к себе в театр. Что изменилась в мечтах, планах Елизаветы после участия в этом проекте?

- Пока что она так устала, что сказала - никогда в жизни не выйду больше на сцену и вообще певицей не буду. Я думаю, что это временно. Прошло несколько дней после этого «решения», и Лиза уже ходит и поет с утра до ночи все, что слышит по радио. И я, и ее педагог, и ее многочисленные поклонники надеемся, что все-таки она опять захочет петь.

- Помню, как вы ругались на участия дочери в шоу «Голос. Дети» - мол, учиться надо. Сейчас как раз идут отборы на телешоу музыкальные. Вы по-прежнему так категоричны и считаете, что детям соревноваться с детьми в таком формате не нужно? Или это качается только детей известных музыкантов?

- Я вообще против таких конкурсов для детей, потому что они еще не понимают, что это шоу ни к чему не обязывающее. У нас нет нормального института продюсерства, у нас нет нормально работающей индустрии, чтобы на творчестве человек смог зарабатывать большие деньги как на западе. Поэтому для нормального человека, который победил и решил, что за этим что-то последует - как правило следует разочарование. Детской психике это выдержать непросто.

Сергей Трофимов с дочерью Лизой участвует в телепроекте «Две звезды». Также Елизавета пела в шоу «Голос. Дети». Фото: Личный архив

- Какой совет вы бы дали родителям, чьи несовершеннолетние дети собрались участвовать в музыкальных телеконкурсах – отпускать или нет. Если да, то с каким напутствием?

- Надо объяснять, что это все несерьезно, все это просто игра. Чтобы ажиотаж, который сопутствует этим мероприятиям как можно более лайтово коснулся ваших чад.