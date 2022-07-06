Болгарская криптокоролева украла деньги у трех миллионов человек

Кибермошенница Ружа Игнатова оказалась в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Фото: Shutterstock

Список самых опасных преступников, по версии американского бюро расследований, не столь велик: всего десять фамилий. Но теперь ряды убийц и глав наркокартелей пополнились представительницей прекрасного пола - 42-летней болгаркой Ружей Игнатовой. Она стала 11-й женщиной, которая когда-либо попадавшей в топ-10 самых разыскиваемых преступников за 72-летнюю историю ФБР. За что на нее ополчились американские следователи, разбиралась «Комсомолка».

УБИЙЦА БИТКОИНА

Под шквал аплодисментов и восторженные крики собравшихся, под орущую из динамиков «Girls on Fire» на сцену лондонского стадиона Уэмбли в длинном искрящемся красном платье вышла Ружа Игнатова. «Криптокоролева», словно заклинатель змей, вводила в транс зрителей, обещая, что ее криптовалюта OneCoin захватит мир и станет «убийцей биткоина».

Публика была в восторге. В 2016 году на фоне повального увлечения виртуальными валютами популярность OneCoin в США и во всем мире росла с каждым днем. Но стремительный взлет компании оборвался слишком быстро.

Ружа Игнатова во время презентации своей криптовалюты.

Через год Ружа Игнатова бесследно исчезла, и с тех пор полиция Европы и США пытаются ее отыскать. ФБР вменяют ей в вину создание финансовой пирамиды и крупнейшее в истории мошенничество: мадам развела инвесторов на сумму более 4 млрд долларов.

- Наше заявление - это обязательство удвоить наши усилия по поимке Игнатовой, добиться справедливости для ее жертв и привлечь ее к ответственности за совершенные преступления, - заверил журналистов прокурор Дамиан Уильямс.

ИДЕАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

Путь будущей «Криптокоролевы» начался в 2014 году, когда вместе с партнером она основала болгарскую компанию OneCoin, специализирующуюся на продаже криптовалюты. Игнатова могла похвастаться блестящим резюме: паспорт Германии, диплом юриста Оксфорда, опыт работы консультантом в международной консалтинговой фирме McKinsey&Company.

Привлекательная и разрекламированная идея стартапа под названием OneCoin казалась инвесторам революционной. Игнатова предлагала потенциальным клиентам «совершать платежи везде, всем, по всему миру». Она обещала, что ее криптовалюта затмит всех конкурентов на рынке, что вложения в OneCoin принесут инвесторам пятикратный, а то и десятикратный доход. Но эти обещания выполнить бизнес-леди не смогла, а может и вовсе не собиралась исполнять. Следователи уверены: OneCoin изначально задумывался, как финансовая пирамида для собственного обогащения ее творцов.

Один из офисов OneCoin, открывшийся в 2016 году.

КРИПТОПУСТЫШКА

Несмотря на всю привлекательность OneCoin, она оставалась пустышкой. У нее не было главного, что должно быть у каждой криптовалюты, - ни платежной системы, ни модели блокчейна. Отсутствие одного из этих краеугольных камней делало OneCoin бесполезным.

Благодаря доступу к электронной почте Игнатовой, следователи установили, что создатели OneCoin изначально хотели сделать криптовалюту, которая получила бы популярность исключительно за счет повального увлечения новинкой и многоуровневого маркетинга.

Ружа Игнатова, как любой создатель финансовой пирамиды, делала ставку на алчность клиентов: за привлечение новых «адептов» инвесторам предлагались всевозможные бонусы и поощрения. В итоге пирамида охватила более 3 миллионов человек в сотнях стран.

- Игнатова обещала, что OneCoin изменит жизнь людей, которые не пользуются банковскими услугами, - отметил прокурор Уильямс. - Она рассчитала продолжительность махинации, надеясь извлечь максимальную выгоду в первые дни появления криптовалюты за счет бешеной спекуляции.

«План такой. Получить деньги, смыться и обвинить в краже кого-то другого», - писала в 2014 году своему соучредителю Игнатова.

Ружа Игнатова бесследно исчезла пять лет назад, и с тех пор полиция Европы и США пытаются ее отыскать.

«ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!»

Первые звоночки прозвучали, когда в 2016 году власти Швеции, Норвегии, Италии, Хорватии, Болгарии и Латвии добавили в списки мошеннических операций OneCoin. Следом посыпались судебные иски от клиентов компании.

Тут Игнатова занервничала: за ней установили слежку, квартиру ее американского любовника прослушивали. А потом выяснилось, что мужчина начал сотрудничать с ФБР. Это заставило Ружу действовать незамедлительно: вместе с телохранителем она села на первый же рейс из Болгарии в Грецию, не прихватив с собой ни одного чемодана.

- Охранник вернулся, а Игнатова нет. С тех пор ее никто не видел, - констатировал прокурор.

В тот же момент ФБР выдвинуло обвинения против «криптокоролевы» и выдало ордер на ее арест. За аферу ей грозило до 20 лет лишения свободы.

Без идейного вдохновителя OneСoin долго не протянул. Брат Игнатовой, Константин, который остался после исчезновения Ружи руководителем, в 2019 году был арестован ФБР. Он признал себя виновным в совершении уголовных преступлений, пошел на сделку со следствием - это позволило ему переквалифицироваться в свидетели и попасть под защиту американских властей.

Всем, кто готов назвать местоположение Игнатовой, ФБР обещает выплатить 100 тысяч долларов.