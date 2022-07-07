Куда пойдет мировая цивилизация

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на фестивале "Манжерок".

Если ты преодолел тысячи километров от дома, дабы попасть на международный молодежный фестиваль «Манжерок» что бы и кого ты хотел услышать на панельной дискуссии «Евразия – пространство новых возможностей для молодых лидеров»? Наверняка – людей, которые способны принимать решения и формулировать новые смыслы в быстро меняющемся мире. Участникам форума из 19 стран со спикерами повезло.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕВРАЗИИ

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин несколькими штрихами набросал необходимость именно здесь работать над новыми (или обновленными) интеграционными структурами, в том числе, привлекая молодежных лидеров.

- Что можно увидеть на Алтае? 93 тысячи квадратных километров красивейших гор, 12 тысяч рек и озер и около четверти территории под охраной ЮНЕСКО. А трассы горнолыжные уже входят в топ мировых.

Как мы сегодня видим Алтай - как центр евразийской интеграции. При том это реальный географический центр нашего континента. Напомню, что здесь сходятся границы 4 государств. У нас удивительно многонациональная республика, это словно срез Евразии - 92 национальности, при том, что всего 220 тысяч людей живет всего. Чуйский тракт – древнейший торговый путь из Европы в Азию, ответвление Великого шелкового пути. Наш президент заявил о возрождении Большой Евразии. И уже 19 лет развивается концепт «Наш общий дом Алтай» и меняются председательствующие страны ежегодно. Планируется

сделать традиционным форум интеграции народов Евразии начиная со следующего года. Глава МИДа Сергей Лавров нас в этом поддержал.

И беспрецедентное внешнее давление нас не испугает.

ДВА ПУТИ

Андрей Исаев, замруководителя фракции ЕР в Госдуме, рассказал молодым лидерам о вариантах нового мироустройства.

- Мир, который существовал до пандемии и до февраля 2022 перестал существовать. Образ жизни, к которому мы привыкли – его не будет. Прежде основной повесткой было отступление национальных государств. Сейчас же все государства отыграли ситуацию назад –берут на себя управление СМИ, сетями, возвращают госконтроль за экономикой. Прежде основной повесткой было отступление национальных государств. Сейчас же все государства отыграли ситуацию назад – берут на себя управление СМИ, сетями, возвращают госконтроль за экономикой.

Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Предложено две модели. Они олицетворяются двумя организациями - Большой семеркой и БРИКС. G-7 строится на гегемонии одной страны. США и ее шестерки. БРИКС строится на паритете всех стран. У каждой страны - права вето, предлагается создать свою резервную валюту и развивать варианты с диверсификацией.

Семерка глубоко идеологизированная структура. Правильной является жизнь по западным лекалам, остальные моральные уроды, и надо их подтягивать - БРИКС базируется на пяти разных культурах и цивилизациях. У которых есть понимание, что политические и этнокультурные системы разнятся и , но надо договариваться. И сейчас на полях Украины эта дискуссия продолжается при помощи систем залпового огня. Идет спор о пути развития человечества. И какая-то из сторон должна победить.

Что будет при победе западной коалиции? Будет построена всемирная империя, во главе которой США, будет углубление разделения труда – страна финансов, страна машиностроения, стран-бензоколонка и так далее. Но возникнут противоречия. Они будут насаждать либерально-демократическая модель повсеместно. Но в странах, которые будут обречены на рол охвостий империй – там будут побеждать либо крайне левые, либо крайне правые. Это будет порождать бунты. А разделение мира приведет к массовой миграции в страны золотого миллиарда. И с империй США произойдет то же, что с Римской империей. Основное население стран метрополий заразится идеей: труд унижает свободного человека, хлеба и зрелищ. И это бремя римской бедноты ляжете непомерным грузом.

А победа БРИКС - это крушение доллара США. Но в тех странах, которые не войдут в западную коалицию, пойдет быстрый восстановительный рост, а потом просто рост. Разделения труда такого международного уже не будет. Страны постараются стать максимально самодостаточным. А те страны, которые по ресурсам не самодостаточны, постараются входить в блоки. Они будут производить технологии и смыслы - и воссоздать все в рамках своего блока. Это означает гигантскую перспективу для молодежи наших стран. Система, которая победит – предложит для молодежи возможность участвовать в разных направлениях развития. Но мы не можем принять общую идеологию, которая будет навязана всем.

ИНТЕГРАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА

Евгений Попов, заместитель предкомитета Госдумы по информационной политике высказал свое мнение о том, что Россия не может развиваться только на восток или только на запад, а одним из главных элементов развития станет инфраструктура.

- Россия изначально многовекторна. И все страны, здесь представленные, будут работать и с Европой тоже.

Зампредседателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

Что предпринимает G-7? Она закладывает 700 млрд в свою инфраструктуру. А нам предстоит начать сначала. У нас даже с соседней Монголией нет прямого рейса. Москва-Улан-Батор. Из Бишкека есть – но Турецкие авиалинии. Мы строим гигантскую отличную дорогу Москва-Казань-Екатеринбург. Из Екатеринбурга – в Краснодар. Будет такой сибирско-европейский путь, триллионы рублей, десятки тысяч рабочих мест - и не только для россиян. Для всех стран, здесь присутствующих, предстоит строить дороги, их связывающие. Нам нужны совместные инфраструктурные проекты.

И новые большие проекты технологичных производств. 6 тысяч самолетов строил Ташкентский авиазавод. А сейчас? Его предстоит отстроить заново. Пока ответной реакции на встречное движение Москвы мы не видим. Вкладываться должна не одна страна. Нам не хватает мобильности. Камчатка приглашала на прошлую путину людей за 5 тысяч в день из любой точки СНГ плюс перелет и питание и 5-дневный рабочий день. И они… не смогли набрать людей! В России есть возможность заработать. В тройку отраслей по величине зарплат сейчас уже вошла научная деятельность.

Нам не обойтись без объединения рынков. В США 350 млн, в Европе 500 млн – гигантские рынки. В Узбекистане - 35 млн, в Белоруссии 9 млн, в России 147 млн – маленькие рынки. Но если мы соединяем эти рынки – не государства, то нам ничего не грозит. Мы разберемся и с лопатками для турбин и двигателей, и с чипами для автомобилей и самолетов. Раньше говорили: пролетарии всех стран объединяетесь, а теперь – евразийцы всех стран объединяйтесь!

Но у нас очень мало времени, учитывая наши совместные беды последних лет.

КРУШЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Константин Колпаков советник секретариата главы МИДа и глава Совета молодых дипломатов МИДа России:

- После войны сформировали ялтинско-подстадмскую систему безопасности международных отношений, систему международного права, на основе которой создана ООН. Растерял ли Запад кредит доверия? Да, практически окончательно растерял. Сергей Лавров сказал, что ЕС просто нельзя в дальнейшем доверять после того, что они себе позволяют. А России доверять по-прежнему можно. Мы полностью выполняем все обязательства, взятые на себя – все договоры и соглашения, - если другая сторона обязательства не нарушала – и по энергоресурсам, и по договорам о нераспространении ядерного оружия.

Сейчас ялтинско-потсдамская система подвержена эрозии. Насаждаемы либеральный глобализм – это путь в никуда, путь отбрасывания человечества на годы назад. Есть вещи, которые совершать нельзя и красные линии, которые пересекать нельзя. Уровень хаоса вырос в разы.

Мы говорим не только о безопасности и экономике.

Здесь представители 19 стран, но мы все общаемся на русском языке и у нас в общем схожие взгляды на культурные традиции. Мы не за политическое объединение – мы за единение по интересам. Пространство возможностей для молодых лидеров -это евразийское пространство. Мы, кстати, проводим форум молодых дипломатов стран Евразии, но не за Уралом, а в Москве и в Сочи. Но почему бы не рассмотреть Алтай? Главное наше, общее преимущество – это вы. Это молодежный потенциал. Это люди, которым важно. чтобы их нынешние и будущие дети жили в мире, который взаимодействует.