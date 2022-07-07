Российские ученые разработали нейроимпланты, которые вернут зрение слепым

У полностью слепых людей появился шанс увидеть мир. Фото: Shutterstock

У полностью слепых людей появился шанс увидеть мир. В российской Лаборатории «Сенсор-Тех» при поддержке Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» разрабатывается уникальная линейка нейроимплантов, которые будут взаимодействовать с мозгом. Cистема, которую назвали ELVIS, способна воздействовать на разные зоны головного мозга, вызывая у человека те или иные сенсорные ощущения. То есть человек, конечно, не увидит мир таким, как видим его мы, зрячие люди, но все же сможет УВИДЕТЬ. Для слепых людей это огромный шанс.

ОТ БИОНИЧЕСКОГО ГЛАЗА ОТКАЗАЛИСЬ

Несколько лет назад на весь мир прогремела новость о супертехнологии, которая помогает слепым людям: бионический глаз Argus II производства американской фирмы Second Sight. Он состоял из внешней части – очки с камерой и компьютер, и маленького импланта, который устанавливался в глаз. Пациент с такой системой «видел» графичную двухмерную картинку. В 2013 году система стала прорывом. Бионический глаз был имплантирован десяткам пациентам по всему миру. Но что-то пошло не так. И американская корпорация отказалась от дальнейшего производства и даже обслуживания оборудования, которое уже было установлено пациентам.

БУДЕМ РАБОТАТЬ С МОЗГОМ

Сейчас весь мир ищет новые возможности. И идет в сторону нейротехнологий, то есть работы с мозгом. По всему миру несколько команд разрабатывает нейроимпланты для решения различных проблем. Эти технологии, в частности, помогают справиться с болезнями нервной системы, например, c болезнью Паркинсона. Или хроническими неизлечимыми болями при нейродегенеративных заболеваниях.

В России нейроимплантами занимается Лаборатория «Сенсор-Тех». В этом году было проведено успешное тестирование нейроимпланта для слепых на обезьяне. До конца этого года и в следующем году запланировано еще несколько тестов на животных. А в 2024 году испытания начнутся и на людях, незрячих добровольцах. Над этой технологией работают еще несколько лабораторий в мире. Но плюс наших имплантов — они полностью разработаны в России (см. Комментарий исследователей).

Зрительный нейроимплант позволяет «подключить» камеры к мозгу и передавать изображение в него напрямую, без помощи глаз (см. схему). В России ELVIS V - это первый нейроимплант для возвращения зрения слепым и, на сегодняшний день, единственный.

КОММЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

«Нам принципиально было все делать в России»

- Все важные компоненты систем ELVIS разрабатываются в России, - рассказал на ПМЭФ Денис Кулешов, директор Лаборатории «Сенсор-Тех», руководитель проекта ELVIS. - Мы сотрудничаем с ведущими научными и медицинскими организациями страны: с университетом МИРЭА, Сеченовским университетом, Институтом высшей нервной деятельности РАН, НЦ неврологии. Мы изначально проектировали все с расчетом на российское производство, хотя у нас были предложения и от европейских, и от американских коллективов. Но мы хотели, чтобы все важные части системы производились в России. Чтобы все знания были у нас, а не у кого-то. Да, работа над линейкой ELVIS — это по-настоящему амбициозная научная и технологическая задача. Но главное для нас, чтобы пациенты с очень сложными заболеваниями смогли жить полной жизнью

- В 2024 году электронное зрение получат первые незрячие добровольцы. И надеемся, что операция по установке нейроимпланта станет доступна в России всем нуждающимся уже в 2027 году. Также мы работаем над тем, чтобы одному пациенту одновременно можно было ставить нейроимпланты для зрения и для слуха. Это огромный шанс для тотально слепоглухих людей, - говорит Наталья Соколова, исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

КСТАТИ

Какие еще импланты разрабатывают в России

Линейка имплантов – ELVIS V (для зрения), ELVIS C (для слуха) и ELVIS DBS (для коррекции неврологических заболеваний) была представлен на ПМЭФ-2022.

1. Нейроимплант для восстановления слуха ELVIS C

Сейчас пациентам ставят только импланты зарубежных производителей (Австралия, США, Китай).

Российский имплант состоит из двух частей: речевой процессор в ухе, и электроды, которые имплантируются под кожу: через череп проникает прямо в улитку внутреннего уха и стимулирует нервные окончания, которые потом передают сигнал в головной мозг. В результате пациент получает электронный слух.

2. Нейроимплант для коррекции неврологических заболеваний ELVIS DBS

В России проводится около 300 операций в год на головном мозге с использованием нейроимплантов DBS. Но в основном такие системы американские. Российских DBS-имплантов до этого момента в стране не было.

Их устанавливают людям, страдающим от болезни Паркинсона, хронических болевых синдромов, тремора, синдрома Туретта и других неврологических расстройств.

Система также состоит из двух частей - электроды вводятся в подкорковые структуры мозга и соединяются с нейростимулятором в груди пациента. Нейростимулятор программируется под каждого пациента и позволяет задавать параметры стимуляции мозга в зависимости от заболевания.

Также устройство позволит отправлять данные о состоянии человека удаленно, что повысит качество лечения.