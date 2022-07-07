Жестоко убита подружка блогера Вячеслава Малмыгина, которая обвиняла его в изнасиловании

Софья Красильникова и Вячеслав Мамлыгин

Ей – 18, ему – 42, Софья Красильникова и Вячеслав Малмыгин встретились в Санкт-Петербурге, когда девушка еще не была совершеннолетний.

Отношения были – как качели. С романтичными признаниями любви и роликами в соцсетях, а потом – со взаимными обвинениями, заявлениями в полицию и громкими разборками.

- Это все игра, - наконец заявил в мае своим подписчикам Вячеслав Малмыгин. – И история с изнасилованием, и когда София вызывала полицию. Все это было разыграно. Мы проверяли наши чувства. Моя София хотела узнать, на что я пойду ради нее.

Софья Красильникова и Вячеслав Мамлыгин

5 июля тело Софии, буквально изрезанное ножом, было обнаружено в квартире, где она предположительно жила со своим бойфрендом. Девушка долго не выходила на связь, ее родственники забеспокоились, решили ее навестить. Нашли труп. Так в микрорайон Железнодорожный города Балашихи нагрянули полиция и следователи.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», - сообщили в ГСУ СК России по Московской области. – Место происшествия осмотрено, изъяты предметы, которые могут иметь значение для следствия, проведены допросы, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические и биологические экспертизы.

Дата смерти девушки пока не установлена, но поговаривают, в последний раз ее видели входящей в дом вместе с Малмыгиным 2 июля.

Софья Красильникова и Вячеслав Мамлыгин

- Я не верю, что Слава может быть причастен к убийству, я его 10 лет знаю, он не раз меня выручал, - заявил корреспонденту kp.ru друг Малмыгина блогер Стас Барецкий. – Он не пьет, наркотики не употребляет, да, бывает вспыльчивым, как и все мы.

- На что он готов пойти ради пиара, на ваш взгляд?

- Но не на убийство – это точно, - уверенно отвечает Барецкий. – Я в это не верю и готов нанять ему адвоката.