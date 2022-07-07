Астрономы прозевали подлетающий к Земле астероид. Сбивать его уже слишком поздно

Астероид 2022 NF чудом не врезался в Землю.

NASA проинформировало, что 7 июля 2022 года между Землей и Луной пролетит астероид, получивший название 2022 NF. Глыба диаметром около 12 метров промчится на скорости более 11 километров в секунду всего в 90 тысячах километров от нашей планеты. Это примерно четверть расстояния до Луны. Очень близко, по космическим меркам.

Астероид был обнаружен с помощью камер и телескопов системы Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), размещенной на Гавайях. Система как раз приспособлена для поиска околоземных объектов, работает исправно, но 2022 NF засекла поздно – только 4 июля. Спешно выполненные расчеты успокоили – астероид пролетит мимо. А если бы нет? Эвакуироваться еще успели бы, но защититься уже не смогли бы. Даже имея систему противоастероидной обороны. Ведь, как показали расчеты и эксперименты, которые в свое время провели российские физики, каменного гостя до 200 метров в поперечники можно «подбить» ракетой с ядерным зарядом — так, чтобы осколки пролетели мимо Земли. Но выстрелить надо не позднее, чем за 15 суток — в тот момент, когда астероид будет находиться в 39 миллионах километрах от нашей планеты. А дистанция в 90 тысячи километров, на которые приблизится 2022 NF, шансов «перехватить» его не оставляет. Врезался бы в крупный город — мог бы вызвать разрушения.

Астероид 2020 VT4 совершил гравитационный маневр у Земли на критически низкой высоте - ниже МКС

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Прорехи в космической обороне

В 2020 году Земля попала под настоящий обстрел из космоса. В пятницу 13 ноября рядом с ней пролетели сразу пять астероидов - 2020 VF4, 2020 VL1, 2020 VT4, 2020 VW4 и 2020 VH5. Глыбы были невелики – не более 20 метров в поперечнике. Но их обилие впечатлило.

Хуже другое: один из астероидов – ранее неизвестный 2020 VT4 – астрономы прозевали. Обнаружили лишь 14 ноября - спустя 15 часов после того, как он оказался у Земли на рекордно близком расстоянии.

13 ноября 2020 года примерно в половине девятого вечера по московскому времени 2020 VT4 миновал острова Питкэрн (Pitcairn Islands) – заморскую территорию Великобритании в Южной части Тихого океана. Пронесся небывало низко - на высоте 380 километров со скоростью почти в 14 километров в секунду.

Астероид мог бы сбить Международную Космическую Станцию (МКС), которая летает на высотах от 340 до 430 километров. Но не сбил. Потому что МКС в этот момент находилась над Южной Атлантикой. Разминулись с глыбой и все спутники, которые находились на орбите.

Лишь 4 февраля 2018 года был обнаружен 40-метровый астероид 2018 CB, который 9 февраля 2018 года оказался в 64 тысячах километрах от Земли. Это пятая часть расстояния между Луной и нашей планетой.

Челябинский метеорит оставался незамеченным, пока не взорвался в небе.

В том же году выяснилось, что астрономы прозевали астероид 2018 GE3. Глыба диаметром около 110 метров промчалась на скорости более 106 тысяч километров в час. От нее до нашей планеты было всего 192 тысячи километров. Это примерно половина расстояния до Луны.

За несколько часов до опасного сближения с Землей астрономы увидели 50- метровый астероид 2016 QA2, который чудом разминулся с ней 28 августа 2016 года. Пролетел всего в 77 тысячах километрах. Напугал, противный.

Челябинский метеорит диаметром около 20 метров, прилетевший в феврале 2013 года, вообще заметили только тогда, когда он сам себя показал.

В 2011 году «мимо астрономов» пролетел астероид 2011 MD размером более 20 метров. Его обнаружили за 5 дней до невероятно опасного сближения. Астероид пролетел всего в 12 тысячах километров от Земли.

В 2008 году всего за сутки был замечен 10-метровый астероид, который, в итоге, взорвался над Суданом.