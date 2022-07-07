Шлите еще: Украина продает западное оружие России по цене лома

Украинские военные торганули двумя орудиями Caesar по цене металлолома Фото: EAST NEWS

Когда в болгарской газете «Bulgarian Military» я прочитал сообщение о том, что Украина продала России две подаренные Францией 155-миллиметровые гаубицы Caesar, то у меня, как и у великого театрального драматурга Станиславского, вырвалось: «Не верю!».

Тем более, что автор заметки утверждал: каждая французская пушка обошлась россиянам по $120 тысяч за штуку. Кто же поверит, если такие гаубицы официально на международном рынке оружия (а их приобрели уже 9 стран) идут по $2,9 миллиона? Получается, что украинские военные торганули двумя орудиями Caesar по цене металлолома?!

Я, конечно, решил, что болгарская газета или выдумала лживую сенсацию для поднятия рейтинга, или пустилась в лихой троллинг - как месть за то, что Киев поносит Софию за хамское отношение к беженцам с Украины. Но не тут-то было.

Ранее мелькала версия, что русские просто захватили французские гаубицы в бою. И вот теперь оказывается - все прозаичней. Гордость оборонной промышленности Франции благодарные украинские военные продали через некоего посредника.

Сразу после публикации панически зедергались во французской прессе владельцы военного концерна Nexter (там и производят гаубицы), и высшие чины французской армии. Разгорелся серьезнейший скандал. А началось все с того, что отставной полковник Жан-Мишель Каденас запустил шокирующее известие, что краса и гордость французской артиллерии, самоходный комплекс с величественным именем "Цезарь", оказался в цепких лапах русской разведки.

Известный французский юрист Режис де Кастельно поддел президента Франции в Twitter: «Еще один успех Макрона: два французских орудия Caesar были перехвачены русскими в целости и сохранности. В настоящее время они находятся на Уралвагонзаводе для изучения и возможного обратного проектирования. Спасибо, Макрон, мы платим за это».

На что Уралвагонзавод тут же ехидно откликнулся:

«Добрый день, господин Режис.

Просим вам передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ (самоходные артиллерийские установки. - Ред.). Техника, конечно, так себе… не то, что наша «Мста-С» (российская дивизионная самоходная гаубица, одна из лучших в мире в своем классе. - Ред.)! Но в хозяйстве пригодится. Шлите еще, - разберем».

Прочитав письмо уральцев французу, я тут же позвонил на Уралавагонзавод за подтверждением, что французсукие «Цезари» действительно там. Мне твердо сказали – «Да».

- Но почему же вы до сих пор не дали в прессу фото с этими пушками? – спросил я.

- Пока не время, - был ответ.

Я наседал:

- Пока вы тянете резину, Париж уже опровергает, что «Цезари» на Урале. Да и НАТО делает вид, что сомневается в такой продажности Киева...

- Пусть сомневаются. Мы сумеем развеять их сомнения.

- Когда?

- Когда придет время.

ЧТО ТАКОЕ CAESAR?

Самоходная артиллерийская установка.

Вес – 17,7 тонн

Экипаж – 4-5 человек

Калибр - 155 мм

Боекомплект – 18 снарядов

Мощность двигателя – 410 л.с.

Макс. дальность стрельбы – 49-54 км.

Уралвагонзавод подтвердил, что французские гаубицы Caesar попали к ним Фото: EAST NEWS

ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ?

Аркадий Семченко, инженер-конструктор:

- Главное достоинство "Цезаря" - высокая точность, если используются управляемые снаряды "Экскалибур".

Что действительно бы могло привлечь наших спецов, так это система управления огнём "Сигма-30", с полным автоматическим наведением. Вот в этом нам стоит разобраться. Это реальный интерес для российских инженеров.

И еще. Далеко от твердых дорог «Цезарь» отъезжать не может, ибо не царское это дело.

Производить такую боевую технику при наших-то ухабистых рельефах - дело безнадёжное. Плохая проходимость по бездорожью.

Еще одно слабое место - хлипкое соединение гаубицы с автомобильной платформой. Есть стойкое ощущение, что орудие пару раз выстрелит и отвалится. У этой гаубицы явно видна «склонность» к опрокидыванию.

А еще добавлю: у «Цезаря» низкая степень защиты от огня противника и слишком небольшой боекомплект.

ЦИТАТА

«Коррумпированные украинские военные участвуют в незаконной торговле оружием с целью извлечения личной прибыли, и это касается не только случая с гаубицами».

Bulgarian Military.

ЧТО ЕЩЕ УКРАИНЦЫ ПРОДАЛИ РОССИЯНАМ

На Украине признали в принципе факты торговли западным оружием. Это официально сделало Бюро экономической безопасности и его директор Бюро Вадим Мельник.

Глава МВД Украины Денис Монастырский ранее заявил, что в стране расследуют порядка 250 аналогичных дел.

Экс-командир сил спецназначения Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн, тренирующий украинских военных признал: логистика передачи американского оружия на фронт ненадежна и плохо устроена.

В начале лета в интернете появилось объявление о продаже американского противотанкового ракетного комплекса Javelin за $30 000. Адрес, откуда можно забрать Javelin — в Киеве.

Генсекретарь Интерпола Юрген Шток ранее говорил о своих опасениях, что западное оружие, поставленное на Украину, попадет в руки преступных организаций. «На самом деле даже спецслужбы США не знают, куда направляется оружие, поставляемое на Украину».

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