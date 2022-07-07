Минобороны России: НАТО превратило солдат ВСУ в мутантов

Бойцы ВСУ на позициях на донбасском фронте. Фото: REUTERS

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов на брифинге Минобороны подробно остановится на одном из ключевых подрядчиков Пентагона, получавших денежные средства из инвестиционного фонда сына президента США Хантера Байдена, - компании «Metabiota».

«Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что данная компания являлась лишь прикрытием для решения сомнительных, с точки зрения международного права, задач и используется политической элитой США для осуществления непрозрачной финансовой деятельности в различных регионах мира. Приведу конкретный пример: компания «Metabiota» принимала участие в ликвидации последствий эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. Деятельность сотрудников компании вызвала вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения с точки зрения соблюдения ими требований биобезопасности», - заявил Кириллов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов во время брифинга. Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-лейтенант следом привел отчет международной группы экспертов «Консорциум по вирусной геморрагической лихорадке», принимавших участие в борьбе с вирусом Эбола в Сьерра-Леоне в 2015 г, где говорится, что координатор Всемирной организации здравоохранения по лихорадке Эбола Филипп Барбоза рекомендовал отозвать из Африки персонал компании «Metabiota», отметив, что «крайне обеспокоен потенциальными рисками подобного сотрудничества для репутации ВОЗ».

Фото: Министерство обороны РФ

Представитель Минобороны России отметил, что повышенный интерес подрядчика американского военного ведомства к вирусу Эбола неслучаен: «заболевание является одним из наиболее патогенных для человека. В ходе вспышки, начавшейся в 2014 году, заболело 28 тысяч человека, из них погибло более 11 тысяч, летальность составила около 40%».

Кириллов представил документы, свидетельствующие о планах компании «Metabiota» и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории противочумного института имени Мечникова в Одессе.

Фото: Министерство обороны РФ

«С учетом того, что болезнь не является эндемичной, и, более того, ни разу не была зафиксирована на территории Украины, возникает закономерный вопрос о необходимости подобных исследований и истинных целях их проведения», - задался вопросом докладчик.

Кириллов также привел данным, что в разработке биооружия на Украине замечена центральная медико-санитарная служба вооруженных сил ФРГ.

И особое внимание специалисты бундесвера уделяли возбудителю Конго-крымской лихорадки.

В расследовании Минобороны говорится: «Проводился масштабный скрининг восприимчивости местного населения к данной инфекции с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных. Подобный подход позволяет выявлять новые региональные генотипы вируса и проводить отбор штаммов, вызывающих скрытые клинические формы».

Фото: Министерство обороны РФ

Кириллов подчеркнул, что заинтересованность бундесвера в Конго-крымской лихорадке связана с тем, что летальность заболевания может достигать 30%, а вспышки создают необходимость проведения длительных и затратных мероприятий по лечению, профилактике и специальной обработке.

«…Особое внимание уделять летальным случаям заражения Конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека…», - процитировал указания для специалистов Бундесвера представитель Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

Выступающий отметил, что кроме Германии, пристальный интерес к заражению людей клещевым инфекциям проявляли микробиологи из Техасского университета США. Они изучали, как клещи передают туляремию, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, Конго-крымскую лихорадку.

В заключение Кириллов остановился на состоянии здоровья добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих. Большинство из них, как выяснилось, теперь представляют не только медицинский, но и научный интерес.

Фото: Министерство обороны РФ

У военнопленных нашли антитела к возбудителям ряда инфекционных заболеваний: 33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом «А», более 4% - лихорадкой с почечным синдромом, 20% - лихорадкой Западной Нила.

«Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний», - обратил внимание Кириллов.

При лечении ранений у военнослужащих ВСУ возникли сложности. Некоторые из них мутировали так, что их перестали брать обычные антибиотики. Их стало трудно вылечить от обычных ран.

Фото: Министерство обороны РФ

- Выявлено отсутствие терапевтического эффекта при введении антибактериальных препаратов. В их крови выявлялись высокие концентрации антибиотиков, в том числе сульфанил-амидов и фтор-хинолонов. Данный факт может свидетельствовать о профилактическом приеме антибиотиков и подготовке личного состава к выполнению задач в условиях биологического заражения, например, возбудителем холеры, что косвенно подтверждает информацию Минобороны России о планировании применения украинскими спецподразделениями биологических средств, - отметил Кириллов и пообещал полученные материалы приобщить к «военно-биологическому досье» США.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- «В отчете, подготовленном для американского военного ведомства компаниями «Black&Veatch» и «Metabiota» говорится о реализации на Украине «Ветеринарных проектов» с шифром «TAP», способных нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных государств и целых регионов, такие как сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла».

- «В марте 2022 г. институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада – выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.

В центре документа сделана попытка опровергнуть показания 38 американских военных летчиков, признавших факт применения биологического оружия в Китае и Корее.

В соответствии с документом, в ходе подготовки к корейской кампании : «…военно-воздушные силы США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению…» .

В качестве приоритетных биологических агентов американцами на тот момент рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе – стеблевой ржавчины пшеницы. Две с половиной тысячи подобных боеприпасов стратегическое авиационное командование ВВС США планировало применить в том числе: «…для нанесения удара по советским зерновым культурам…».

Анализ материалов доклада свидетельствует об использовании американским командованием результатов исследований, полученных в рамках японской военно-биологической программы, и определенной «преемственности» работ, которые ранее проводились отрядом 731 под руководством Сиро Исии».

- «Из протокола закрытого совещания представителей ЦРУ, Госдепартамента и Пентагона от 7 июля 1953 г. Документ наглядно показывает, что американцы в стратегии своей защиты от обвинений делают основной упор на технологии манипулирования общественным мнением и агрессивном контрнаступлении.

В протоколе отмечено, что официальные лица не желают фактического расследования химических и биологических инцидентов из-за опасений огласки мероприятий, проводимых Восьмой армией США.

Таким образом, сравнительный анализ деятельности США в период корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности американской политики по наращиванию собственного военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей».