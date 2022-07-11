В Москве пройдет праздничный фитнес-фестиваль С.С.С.Р. под открытым небом

Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.

23 июля сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. приглашает всех в Екатерининский парк в Москве, где состоится грандиозный праздничный фитнес-фестиваль С.С.С.Р. под открытым небом.

Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.

Что приготовила для гостей Сеть Спортивных Сооружений России? Фейерверк эмоций! А ещё зажигательный танцевальный марафон, интерактив от инструкторов клуба, выступление черлидеров, мастер-классы, фитнес-уроки, живая музыка от кавер-групп и многое другое. На главной сцене парка для тебя выступят пятикратные рекордсмены Книги рекордов Гиннесса – акробаты Братья Калуцких, шоу-балет «Мираж», Шоу альтернативных барабанов и, конечно, звезды российского шоу-бизнеса.

Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.

В парке будут работать 4 фитнес-площадки:

• Зона йоги;

• Зона единоборств;

• Зона СПА;

• Детская игровая зона.

Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.

Цвет фестиваля — красный! Тысячи красных шаров будут запущены в небо. Приходи на мероприятие в красном, и ты получишь в подарок гостевой визит в фитнес-клуб С.С.С.Р..

В финале праздника пройдет розыгрыш призов от организаторов и партнёров фестиваля Remington и Russell Hobbs, в том числе будут разыграны клубные карты и велосипед.

Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.

Всех, кто любит спорт, активный отдых, танцы, музыку и хорошую компанию, ждём 23 июля в 12:00 в Екатерининском парке! Сделай своё лето ярче с фитнес-клубами С.С.С.Р.

Вход свободный.