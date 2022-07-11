В Москве пройдет праздничный фитнес-фестиваль С.С.С.Р. под открытым небом

Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.
23 июля сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. приглашает всех в Екатерининский парк в Москве, где состоится грандиозный праздничный фитнес-фестиваль С.С.С.Р. под открытым небом.
Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.
Что приготовила для гостей Сеть Спортивных Сооружений России? Фейерверк эмоций! А ещё зажигательный танцевальный марафон, интерактив от инструкторов клуба, выступление черлидеров, мастер-классы, фитнес-уроки, живая музыка от кавер-групп и многое другое. На главной сцене парка для тебя выступят пятикратные рекордсмены Книги рекордов Гиннесса – акробаты Братья Калуцких, шоу-балет «Мираж», Шоу альтернативных барабанов и, конечно, звезды российского шоу-бизнеса.
Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.
В парке будут работать 4 фитнес-площадки:
• Зона йоги;
• Зона единоборств;
• Зона СПА;
• Детская игровая зона.
Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.
Цвет фестиваля — красный! Тысячи красных шаров будут запущены в небо. Приходи на мероприятие в красном, и ты получишь в подарок гостевой визит в фитнес-клуб С.С.С.Р..
В финале праздника пройдет розыгрыш призов от организаторов и партнёров фестиваля Remington и Russell Hobbs, в том числе будут разыграны клубные карты и велосипед.
Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.
Всех, кто любит спорт, активный отдых, танцы, музыку и хорошую компанию, ждём 23 июля в 12:00 в Екатерининском парке! Сделай своё лето ярче с фитнес-клубами С.С.С.Р.
Вход свободный.
Фото предоставлены Пресс службой С.С.С.Р.