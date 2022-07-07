Россия и Казахстан подписали план по кооперации промышленности на 6,5 млрд долларов

Фото: government.ru

Промышленные связи России и Казахстана находятся на высоком уровне, чему во многом способствует совместная программа в области казахстанско-российской производственной кооперации, в рамках которой реализовано уже 13 крупных проектов, а ещё 9 находятся на этапе реализации. Об этом заявил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, выступая на прошедшем в Екатеринбурге международном форуме-выставке «Иннопром-2022».

«Предприятия Казахстана и России готовы к реализации инновационно-промышленных проектов, поэтому особо отмечу программу совместных действий, которая предполагает сотрудничество ещё по 23 проектам в 7 отраслях промышленности», – сообщил Смаилов.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в екатеринбургской выставке участвует свыше 200 компаний из Казахстана. «Мы посмотрели сейчас целый ряд инновационных производств. Не может не радовать то, что и промышленная кооперация растёт, и локализация. В этом смысле мне кажется, что такое партнёрство после этой выставки получит ещё новый импульс, мы будем продолжать развивать нашу совместную кооперацию, промышленное производство, целый ряд новых проектов запланирован», – сказал глава российского правительства.

Шаги промышленной кооперации

«Иннопром-2022» собрал делегатов из 30 стран мира, при этом Казахстан выступил в качестве страны-партнёра выставки. Помимо главы кабинета министров республики, в её работе приняли участие руководитель канцелярии премьер-министра, министр индустрии и инфраструктурного развития, министр национальной экономики, министр экологии, геологии и природных ресурсов, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Российской Федерации Ермек Кошербаев. Вместе с ними в Екатеринбург приехали представители национальных компаний Казахстана и местных властей.

Фото: government.ru

Как отметил премьер-министр Республики Казахстан, международная выставка «Иннопром» стала эффективной площадкой для развития отраслей индустрии.

«Мы начали создание новой технологической базы в научно-технической, инновационной и промышленной сферах, которая будет ориентирована на кооперацию. В Казахстане сформирована правовая и институциональная основа для развития отраслей промышленности. Принят закон «О промышленной политике». Документ охватывает все этапы производственного цикла, начиная от сырья и заканчивая выпуском готовой продукции», – сказал Алихан Смаилов.

В рамках международной выставки состоялось заседание Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором участвовал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев. По его словам, темпы работы ЕАЭС требуют более оперативного реагирования на возникающие в отраслях промышленности проблемы.

«Деятельность Совета по промышленной политике позволяет эффективно решать вопросы. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что успех евразийской интеграции зависит от эффективности работы по развитию промышленной кооперации государств-членов ЕАЭС», – заявил министр, добавив, что Казахстан всегда поддерживает меры, направленные на развитие промышленной кооперации и экономической интеграции в рамках альянса.

Общие приоритеты

На площадке форума в Екатеринбурге провели отдельную встречу министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров. Они обсудили формы сотрудничества двух стран в новых экономических условиях.

«Сейчас мы проходим проверку на прочность. Санкционное давление на Россию беспокоит наших ближайших партнёров и союзников, – считает Мантуров. – Но, как все заметили, места тех, кто решил разорвать связи с нашей страной, занимают другие, те, кому претит оголтелая политизация и готовность по указке извне наступать на горло своих интересов и благополучие своих граждан. Мы настроены на создание новых логистических коридоров, которые перетянут на себя существенную часть мирового грузопотока. Я уверен, что здесь приоритеты России и Казахстана совпадают».

Фото: government.ru

Министр экономики Казахстана рассказал, в каких секторах промышленности его страна ожидает от России сотрудничества в наибольшей степени. «В условиях замедления темпов роста мировой экономики, эскалации напряжённости в международной торговле, санкционного противостояния и усиления протекционизма очевидна целесообразность углубления индустриальной кооперации наших стран, – заявил казахстанский министр. – Хотелось бы отметить нашу заинтересованность в реализации новых кооперационных проектов. Наибольший потенциал мы видим в секторах нефтегазового машиностроения, создания автокомпонентной базы и контейнеризации».

Министр отметил, что нефтегазовое машиностроение является одним из самых импортозависимых секторов экономики Казахстана, поэтому представители этой отрасли предлагают российским нефтяным и машиностроительным компаниям вложиться в нефтегазовое машиностроение Казахстана. Не меньшие надежды возлагаются на совместную работу двух стран в автомобилестроении, конкретно – в создании комплектующих и запчастей для машин, а также в производстве контейнеров для перевозки грузов.

«В Казахстане ведётся активная работа по организации производства контейнеров, – сказал Алибек Куантыров. – Предлагаем российским транспортным компаниям принять участие в производстве стандартных контейнеров на территории Казахстана, тем самым обеспечивая более эффективный и экономичный способ перевозки грузов между нашими странами».

Комплексная программа сотрудничества

На полях форума в Екатеринбурге глава кабинета министров Казахстана провёл встречи с руководителями крупных российских компаний.

В беседе с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным Алихан Смаилов обсудил вопросы реализации новых проектов, поставок оборудования и запуска центров сервисного обслуживания коммерческой техники. Премьер-министр отметил, что совместные с «КАМАЗом» проекты стали одними из первых реализуемых в рамках программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации.

Фото: government.ru

«Сегодня на площадке индустриальной зоны Костаная идёт строительство чугунолитейного завода и завода по производству главных передач грузовых автомобилей. Это будут высокотехнологичные современные производства с учётом лучших практик и стандартов в области экологии, – сказал Смаилов. – Безусловно, запуск этих проектов несёт не только экономический, но и социальный эффект. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям они будут успешно и своевременно реализованы».

Казахстанская экспозиция на выставке «Иннопром-2022» заняла 1600 квадратных метров. Здесь представлена продукция и проекты в области цифрового производства, металлообработки, транспортного машиностроения, металлургии, технологии для энергетики, новых материалов, производства компонентов, горнорудной промышленности. Помимо этого, участвовавшие в выставке компании из Казахстана представили продукцию химической и фармацевтической промышленности, строительной индустрии, лёгкой промышленности, цифровой индустрии, зелёной энергетики, аэрокосмической и оборонной сферы.

По итогам выставки «Иннопром-2022» Россия и Казахстан подписали программу совместных действий в сфере промышленной кооперации, в рамках которой инвестиции составят 6,5 млрд долларов, сообщил премьер-министр Казахстана.

Россия является основным торгово-экономическим партнёром Казахстана. По итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос почти на треть и достиг 24,2 млрд долларов – это рекордный показатель для казахстанско-российской торговли. В нынешнем году положительная динамика сохраняется – с января по май взаимная торговля выросла почти на 5%.

Фото: government.ru

«Ведётся системная работа по развитию многоплановых экономических связей между нашими странами. Особая роль в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота отводится Казахстанско-российской межправительственной комиссии. В этом контексте видится важным своевременная реализация Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы, – сказал глава правительства Казахстана Алихан Смаилов. – Важно не снижать эффективность данной работы. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-российского стратегического партнёрства по всем направлениям».

Правительство России также рассматривает укрепление партнёрства с Казахстаном в качестве безусловного приоритета, об этом заявил в своём выступлении премьер-министр Михаил Мишустин. «Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам», – подчеркнул глава российского кабинета.