Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 июля Москву накрыл настоящий ураган. Он принес массу неприятностей горожанам и много работы коммунальщикам: тут и там сносило дорожные знаки, ограждения и плохо закрепленные предметы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Началось все со шквалистого ветра. В районе станции метро Автозаводская срывало обшивку с крыш, стихия вырывала с корнем деревья из земли. Та же история – в Даниловском и многих других районах Москвы. По сообщениям очевидцев, не обошлось без жертв: на ул.Малая Тульская при падении дерева пострадал человек. Подробностей этого происшествия, правда, пока нет.

Далее на Москву обрушились буквально водопады дождя. Улицы превратились в каналы. В Китай-городе, затопленная наполовину, прямо на проезжей части пригорюнилась «Газель».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чуть позже очевидцы засняли, как центру Москвы в потоке воды осторожно едет мотоцикл, который по иронии судьбы вдруг стал водным.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подтопило станции метро «Павелецкая» и «Сокольники», в районе «Таганской» проще было передвигаться на лодке. Некоторые пешеходы снимали обувь и шли по лужам пешком.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А на одной из улиц в центре, наоборот, образовалась очередь на бордюр из тех, кто не желал шагать по лужам глубиной чуть ли не по щиколотку, а местами и вовсе по колено. Уж больно грязной казалась водица подозрительного шоколадного цвета.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Казни Московские» дополнились еще одним происшествием: пожаром в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье. Кое-кто заявил: мол, в храм ударила молния, но пожарные эту информацию пока не подтверждают:

- Причины не известны, их предстоит установить экспертам, - рассказали корреспонденту kp.ru в ГУ МЧС России по г. Москве. - Сообщение о возгорании на ул.Большая Ордынка, 39 поступило в 17.43. К приезду пожарных там шел слабый белый дым. Ликвидация возгорания объявлена в 18.18.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но, пожалуй, одним из самых неприятных последствий непогоды стал сбой в работе общественного транспорта: на открытом участке Замоскворецкой лини ветер повалил деревья на рельсы, так что на некоторое время пришлось остановить движение поездов на участке от «Автозаводской» до «Орехово». В вестибюлях метро не протолкнуться, в час пик туда шли все новые и новые толпы, а уехать никто не мог. Цены на такси взлетели до заоблачных цифр. Власти оперативно запустили компенсационный автобусный маршрут, который шел от станции метро «Автозаводская» до «Орехово» с остановками у всех станций метро по зеленой ветке. А примерно через 40 минут смогли и возобновить движение поездов.

Естественно, все вечерние мероприятия в парках, которые планировались вечером 7 июля, были отменены. А власти просили горожан быть осторожнее, внимательнее и пережидать непогоду в безопасных местах. По предварительным данным, всего за час в Москве выпало около 30% от месячной нормы осадков. И это еще не предел, потом у что ближайшие часы ливень не прекратится.

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О сломанных знаках и неработающих светофорах можно сообщать по телефону: 3210.

О падениях деревьев и повреждениях конструкций - в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53.

Об «каналах» и глубоких лужах возле дома - в управу своего района, префектуру округа или единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53

О скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах - в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03

О скоплениях воды в подземных переходах — в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 623-58-46.