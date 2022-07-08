В Крыму все за мерло: Придут ли наши вина на замену французским и почему российское вино в пять раз дороже европейского

Наше вино не лучше и не хуже иностранного. Оно просто другое. Ведь даже если один и тот же сорт винограда выращивать в разных местах, то и вкус вина будет отличаться. Фото: Shutterstock

Принято считать, что российские вина не отличаются высоким качеством. Тем временем, только в Крыму за последние годы появились десятки небольших виноделен, чья продукция подается на стол даже в «мишленовских» ресторанах. Отправившаяся на полуостров спецкор «Комсомолки» Елена КРИВЯКИНА попыталась выяснить, сможет ли Крым со временем сравниться с лучшими винными регионами Италии и Франции, и почему отечественные вина приличного качества стоят не дешевле 1000 рублей, тогда как в Европе бутылка хорошего столового вина обходится в 3-4 евро.

Храм вина

Меньше года назад в Крыму для посещения всех желающих открылся необычный объект – Центр винного туризма Winepark. Находится он в одной из самых южных точек полуострова – поселке Понизовка и занимает площадь в 30 гектаров. Над созданием парка работали лучшие международные архитекторы и дизайнеры. И старались они не зря: подобного парка нет нигде в мире.

Первое, что поражает при входе в парк, это огромная серая башня высотой больше 50 метров, находящаяся посередине искусственного озера с кувшинками. На высоте 45 метров расположена смотровая площадка, а ниже дегустационные комнаты. Винодельня гравитационного типа расположена под землей и включает 4 подземных уровня.

На винодельню водят экскурсии – входной билет от 1500 рублей (в зависимости от программы). Здесь можно познакомиться со всеми этапами производства вина – от переработки винограда до ферментации и выдержки в бочках. Вино производят из собственного винограда, который выращивают тут же, на территории парка. Сорта – европейские – Каберне Совиньон и Мурведр. Они прекрасно прижились на крымской почве.

Центр винного туризма Winepark занимает площадь в 30 гектаров. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Первый релиз (пробная партия вина, которая будет продаваться только в винном парке) выпустят к 2023 году. Сейчас будущие красные и белые вина настаивается в дубовых бочках, кстати, привезенных из Франции и Италии.

- Многие виноделы не пускают посетителей в то место, где вино выдерживается в дубе, чтобы не нарушить святость процесса. Не случайно, это называется храмом вина,- поясняет мне экскурсовод винного парка и просит, - только руками ничего не трогайте!

Винный парк планирует выпускать до 150 тысяч бутылок вина в год. Это сравнимо с небольшим бутиковым винным хозяйством.

На экскурсиях можно познакомиться со всеми этапами производства вина – от переработки винограда до ферментации и выдержки в бочках. Фото: Елена КРИВЯКИНА

15 тысяч евро за бутылку

В винном парке есть свое тайное место. Это банк вина. Мне посчастливилось в него попасть. В подвале за огромной бетонной дверью хранится уникальная коллекция вин со всего мира, которая постоянно пополняется. Одних только игристых вин и шампанского в коллекции около 120 разных марок. В винном банке можно увидеть вина, которые выпущены штучными экземплярами лучшими виноделами мира, в том числе теми, что уже покинули этот мир. Самая дорогая бутылка в коллекции – это вино Dom perignon oenotheque 1959 года выпуска. Бутылка такого вина стоит на рынке около 15 тысяч евро.

В банк вина всех подряд не пускают. Попасть сюда можно только с экскурсией или же сомелье винного парка должны убедиться, что посетитель действительно знаток вина. Только после этого его могут пропустить в банк и позволить приобрести некоторые вина (на продажу выставлена лишь часть коллекции).

- Нам важно, кто к нам пришел, и кому мы продаем свои вина, - поясняет мне один из сомелье винного парка.

Такого трепетного, заботливого и ревностного отношения к вину я раньше не встречала. У всех, с кем я пообщалась в винном парке, действительно горят глаза. Народ здесь работает не просто увлеченный виноделием, а фанатичный!

Сейчас в винном банке хранится около 10 тысяч бутылок. Руководство винного парка планирует довести коллекцию до 36 тысяч бутылок.

Мерло французское? Нет, крымское!

В отличие от винного банка в находящуюся на территории парка винотеку может прийти любой желающий. Место это тоже особенное. Здесь собраны лучшие образцы российских вин из всех регионов страны: это и Крым, и Краснодарский край, и Дагестан. Всего – около 500 позиций российских вин. К тому же тут установлен единственный в мире робот-сомелье, который поможет определиться с выбором вина.

- Мы сотрудничаем с крымскими виноделами, которые делают очень ограниченное число бутылок. Например, Павел Швец, Олег Репин, Павел Пестов, Рем Акчурин, Сергей Бескоровайный, Андрюс Юцис. Их вина до материка чаще всего даже не доходят, москвичи в магазинах их не найдут, - пояснили мне в винотеке.

Цены на вино тут кусаются. Средняя цена – 3-4 тысячи за бутылку. Есть бутылки стоимостью 7-8 тысяч рублей. Но при желании можно подобрать вино и за 1000 рублей. При этом, как мне пояснили в винотеке, за такое вино «будет не стыдно».

- Почему российские вина хорошего качества стоят так дорого? – спрашиваю я у руководителя Winepark Евгении Константиновой.

- Стоимость вина зависит от множества факторов, в том числе цены на землю под виноградником. Виноделие требует огромных вливаний и не только финансовых. К тому же, в нашем виноделии пока очень велика доля импорта. Острая проблема с саженцами. Радует, что появляются наши отечественные питомники, но они пока не могут удовлетворить потребности рынка, поэтому саженцы приходится покупать в Европе. Тоже самое касается техники, оборудования, расходников – от пробок до этикеток. Если посчитать затраты, то российское вино хорошего качества просто не может быть дешевым, - растолковывает мне Евгения.

По ее словам, «очень приличное российское вино» можно найти в пределах 1000 рублей. Но главное при выборе вина ориентироваться не на стоимость, а на производителя.

Специалисты замечают: большая зависимость от импорта и усложнение из-за санкций логистики приведет к удорожанию российских вин. Ведь даже бутылки, и те, многие виноделы заказывали в Европе.

В винотеке собраны лучшие образцы российских вин из всех регионов России.

- А смогут ли наши виноделы нормально пройти нынешний сезон? Хватит ли им бутылок, пробок и этикеток? – интересуюсь у Евгении Константиновой.

- Хватит! Тем более многие сделали запасы. Нынешняя ситуация не повлияла на наши отношения с западными партнерами. Как говорят виноделы, у вина нет национальности.

- Сможем ли мы когда-нибудь конкурировать по качеству наших вин с европейцами?

- На вкус и аромат вина влияет очень много факторов. Даже, если это один сорт винограда и вино создавал один и тот же винодел, но виноград был выращен в разных местах - это разное вино. Вино – это отражение местности. В Италии, Испании, Франции, Грузии, Крыму – везде есть свой шарм. Мы никогда не сделаем такой же Пино нуар, как вы попробуете в Бургундии. Но мы не должны идти западным путем, нужно завоевать любовь потребителей своими винами и своей историей, а с таким быстрым развитием виноделия, как в Крыму, мы скоро станем видным винным регионом на карте мира. Надо просто немного подождать, - замечает Евгения.

Сомелье винного парка периодически проводят забавный эксперимент: устраивают слепые дегустации.

- Мы неоднократно проводили их с гостями, которые много путешествовали и много видели. Они, пробуя вино, говорили: «В Крыму не может быть такого Мерло!». А потом выяснялось, что ошиблись. Крымское Мерло можно перепутать с европейским, - замечает Евгения Константинова.

«Есть, чем гордиться»

Всего винный парк предлагает 24 различные дегустационные и экскурсионные программы. Например, есть квесты по винограднику и интерактивные экскурсии, в том числе для детей. Те, кто не на шутку увлечен виноградарством и виноделием, могут приобрести трехдневную программу, в которую в том числе входит работа на винограднике под руководством агронома.

Всего винный парк предлагает 24 различные дегустационные и экскурсионные программы.

- Миссия винного парка – популяризация российского виноделия и винной культуры. Мы уверены, что у виноделия в России и в Крыму, в частности, есть огромный потенциал. Нам важно, чтобы люди после посещения винного парка по-другому смотрели на вино и на Крым, - поясняет мне Евгения Константинова. - Вино - это отражение местности, людей, традиций. Нам есть, чем гордиться в России, и мы хотим это показать. В России тоже можно делать прекрасные вина, винный парк это подтверждает. Каждый год в нашей стране появляются новые «звездочки» - виноделы. Так, в прошлом году в список 100 лучших виноделен мира вошли три российские винодельни, все они из Краснодарского края.

По ее словам, в Крыму работают уже больше 40 виноделен, которые могут похвастаться своей продукцией. В основном это небольшие хозяйства.

- Кто-то называет их гаражистами (гаражное виноделие, - Ред), кто-то авторским виноделием. У кого-то есть свои виноградники, кто-то покупает виноград у других и из него производит вино – таких становится все больше, - рассказывает Евгения.

По ее словам, что когда создавался винный парк, ставка делалась на то, что нужно пить наше, отечественное вино. В этом была изюминка.

- А сейчас оказалось, что это общий тренд нашей экономики, - смеется Евгения.

- А есть ли в Крыму то, чего в виноделии нет больше ни у кого? – спрашиваю я у Евгении.

- Конечно! В Крыму растет 80 автохтонов (это сорта винограда, которые выращиваются только в определенной местности, - Ред). Уверена, что уже в ближайшее время у нас появятся очень интересные вина из автохтонных сортов, - замечает Евгения.

По ее словам, не случайно, среди дистрибьюторов интерес к отечественному вину растет. - Если ты небольшой винодел, то еще даже не успеваешь анонсировать выпуск своего вина, как большое число дистрибьюторов уже хочет, чтобы ты попал в их портфель, - замечает Евгения.

По ее словам, что помогло бы российским виноделам, так это разрешение на онлайн торговлю.

- Это увеличит размеры рынка и виноделам будет легче донести до потребителей свою продукцию, - замечает Евгения Константинова.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Мы сегодня остаемся винными папуасами»

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз

Российские вина, конечно же, могут состязаться в качестве с европейскими, но надо понимать, что российские малые винодельни производят каплю в море вина. На них приходится всего 1 процент российского рынка. Малые винодельни – это очень дорогой бизнес. Чтобы посадить виноград, нужно 2 млн. рублей на каждый гектар. Потом ты 5 лет ждешь урожая, создаешь вино, работаешь над брендом. В лучшем случае через 7-8 лет ты это вино начнешь продавать. А ведь все это время нужно на что-то жить, кормить семью.

Без 20 млн. «лишних» рублей, которые лежат у тебя на счету, даже затевать малую винодельню не имеет смысла.

На Западе малые винодельни работают уже сотни лет, а у нас это направление только развивается. Направление - хорошее, правильное, качество вин с наших малых виноделен отличное, но чтобы конкурировать с Западом и полностью заместить импорт, у нас сейчас не хватает ни виноградников, ни вина. Это будет происходить постепенно, рывка тут ждать не стоит. Если бы у нас был социалистический строй, то мы бы за год могли посадить нужное нам число виноградников, а у нас – капитализм и потому бизнес взвешивает, нужно ли ему это или не нужно.

Если брать вино в целом, то на начало февраля (до начала спецоперации на Украине, - Ред,) у нас на рынке было 50% российского вина и 50 % импортного. Но если брать вина повышенного качества, но импортного вина на нашем рынке примерно 180 млн. литров, а российского высококачественного - лишь чуть больше 45 млн. литров.

У нас в виноделии все рухнуло после перестройки. До 85 года потребление вина в нашей стране составляло 27-28 литров на человека в год. Для сравнения, пива – 24 литра. То есть винодельческой продукции мы пили больше. А в 91-92 годы, когда хаос достиг пика, у нас потребление вина и винодельческой продукции сократилось до 3,5 литров на человека в год. Это не было связано с вырубкой виноградников, просто народ в кризис не пьет вино. Мы перешли черти на что тогда. А с 91-92 года начали вырубать виноградники. Виноград в России оказался не нужен. Потом, с середины 90-х стало выгоднее возить вино из Молдавии и Грузии. В итоге до 1998-2000 годов вином в России почти никто не занимался. Только после 98-го года, когда курс доллара вырос в 4 раза, возить импортные вина стало не выгодно. Правда, когда через 2 года кризис ослаб и население привыкло к новому курсу доллара, импорт опять попер.

Сегодня в плане потребления винодельческой продукции мы не на много ушли от 90-х. Потребление винодельческой продукции составляет чуть больше 7литров на человека в год, из них тихих вин, без игристого – 3,5 литра. Так что пока мы все равно остаемся винными папуасами.

Для сравнения, в Северной Европе в начале 80-х потребление вина тоже было невысоким – 3 литра на человека в год. Но пока мы рушили наше виноделие, они свое поднимали. В итоге сейчас Северная Европа вышла на уровень потребления 17-18 литров вина на человека в год. Чтобы достичь таких показателей, России потребуется немало времени.