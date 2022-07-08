Опубликована карта улиц Москвы, где ввели ограничение скорости 30 км/ч

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые ограничения в 30 км/ч ввели осенью прошлого года на Бульварном кольце и некоторых улицах внутри него (Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной). Аварий стало меньше в два раза. А на Большой Никитской с тех пор вообще ни единого ДТП.

Практику решили продолжить.

С 6 июля ограничили скорость еще на ряде улиц в центре (см. схему). Однако при этом сохраняется нештрафуемый порог - в 20 км/ч. То есть там, где установлен максимальный лимит в 50 км/ч, теоретически можно разогнаться до 70 км/ч.