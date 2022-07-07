Геннадий Зюганов: Я вручил Владимиру Путину медаль «100 лет СССР»

Геннадий Зюганов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- … Геннадий Андреевич, здравствуйте!

- Привет, Саша! Привет, дорогой.

- Долго продолжалась в Кремле встреча президента с лидерами депутатских фракций Госдумы? (Она началась вечером в четверг, 7 июля.)

- Ты понимаешь, она была, вообще, абсолютно полноценной.

Президент выступил развёрнуто, Володин.

Я, наверное, - говорил минут 14 -15.

И никто никого не перебивал, только - комментировали.

Вся встреча шла в прямом эфире полностью.

- А за закрытыми дверями, как обычно, на этот раз разговора не было?

- Нет, а я до этого встречался с Путиным, обсудил все вопросы. И потом - по телефону.

Сегодня не было разговоров наедине.

Я вручил президенту материалы нашего последнего Пленума ЦК КПРФ, (состоялся в минувшую субботу. - А.Г.), нашу медаль «100 лет СССР».

- А когда вы Путину звонили?

- Ну, зачем тебе это дело? Я с ним регулярно разговариваю.

- Ага?

- Регулярно.

- То есть, всего была часа три встреча такая.

- Нет, наверное, не два - три с небольшим.

Но никто никого не торопил. Полная, обстоятельная встреча.

Все выступили довольно интересно, озабоченно.

Был общий подход, связанный с борьбой за суверенитет страны, за ее укрепление.

За то, чтобы освободить Украину от нацистов, от бандеровцев.

Я президенту сказал, что капитализм себя не оправдал, пора строить социализм. Он сказал: «Я не против. Давай определимся, какая доля государства, что и как».

А я сказал: «У нас программа готова, вместе с Гамовым, понимаешь» (смеётся)

- Говоря о спецоперации на Украине, Путин произнес такие слова: «Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали». Что президент имел ввиду?

- Дело не в этом. Мы, вообще, проводим военно-политическую операцию.

А НАТО ведёт против нас беспощадную, жестокую и омерзительную войну. Поэтому наше руководство имеет право ответить на все эти вызовы.

- А как ответить?

- Ну, слушай… По большому счету, там большой войны нет.

Ладно. Давай.

- Обнимаю…