Геннадий Зюганов: Я вручил Владимиру Путину медаль «100 лет СССР»

Геннадий Зюганов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- … Геннадий Андреевич, здравствуйте!
- Привет, Саша! Привет, дорогой.
- Долго продолжалась в Кремле встреча президента с лидерами депутатских фракций Госдумы? (Она началась вечером в четверг, 7 июля.)
- Ты понимаешь, она была, вообще, абсолютно полноценной.
Президент выступил развёрнуто, Володин.
Я, наверное, - говорил минут 14 -15.
И никто никого не перебивал, только - комментировали.
Вся встреча шла в прямом эфире полностью.
- А за закрытыми дверями, как обычно, на этот раз разговора не было?
- Нет, а я до этого встречался с Путиным, обсудил все вопросы. И потом - по телефону.
Сегодня не было разговоров наедине.
Я вручил президенту материалы нашего последнего Пленума ЦК КПРФ, (состоялся в минувшую субботу. - А.Г.), нашу медаль «100 лет СССР».
- А когда вы Путину звонили?
- Ну, зачем тебе это дело? Я с ним регулярно разговариваю.
- Ага?
- Регулярно.
- То есть, всего была часа три встреча такая.
- Нет, наверное, не два - три с небольшим.
Но никто никого не торопил. Полная, обстоятельная встреча.
Все выступили довольно интересно, озабоченно.
Был общий подход, связанный с борьбой за суверенитет страны, за ее укрепление.
За то, чтобы освободить Украину от нацистов, от бандеровцев.
Я президенту сказал, что капитализм себя не оправдал, пора строить социализм. Он сказал: «Я не против. Давай определимся, какая доля государства, что и как».
А я сказал: «У нас программа готова, вместе с Гамовым, понимаешь» (смеётся)
- Говоря о спецоперации на Украине, Путин произнес такие слова: «Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали». Что президент имел ввиду?
- Дело не в этом. Мы, вообще, проводим военно-политическую операцию.
А НАТО ведёт против нас беспощадную, жестокую и омерзительную войну. Поэтому наше руководство имеет право ответить на все эти вызовы.
- А как ответить?
- Ну, слушай… По большому счету, там большой войны нет.
Ладно. Давай.
- Обнимаю…