Герои спецоперации «Z»: сержант Юрий Мелихов ликвидировал две группы диверсантов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Готовься в войне к миру, а в мире к войне», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А русский полководец Михаил Скобелев писал: «Только война учит войне».

НА ДИВЕРСАНТОВ ХОДЯТ НОЧЬЮ

Фото: Министерство обороны РФ

Капитан Евгений Клоповский

«Подразделение российских военнослужащих под командованием капитана Евгения Клоповского, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполняла боевую задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций вблизи одного из населенных пунктов. Ночью, продвигаясь по лесополосе, капитан Клоповский обнаружил оборудованную огневую позицию противника для ведения минометного огня. Оценив ситуацию, несмотря на превосходящие силы противника, Евгений принял решение силами группы ликвидировать боевиков. Используя складки местности, подобравшись к позициям националистов, грамотно распределив подчиненных, Евгений внезапно атаковал вооруженных радикалов. Пытаясь перегруппироваться для отражения атаки российских военнослужащих, противник понес большие потери и был вынужден отступить, оставив вооружение. Благодаря высокому уровню тактической подготовки капитана капитана Клоповского и слаженности действий его подчиненных группой было уничтожено более 10 националистов. При этом потерь среди подчиненных капитана Клоповского допущено не было».

ВИДЯТ И СТРЕЛЯЮТ ДАЛЬШЕ ВРАГОВ

Фото: Министерство обороны РФ

Сержант Юрий Мелихов

«Сержант Юрий Мелихов выполнял специальную задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны российских Вооруженных Сил. Находясь в головной машине за пулеметом, в ходе движения, обнаружил вооруженную группу украинских националистов, среди которых находился гранатометчик и пулеметный расчет. Сержант Мелихов среагировал мгновенно и открыл огонь из пулемета по гранатометчику. Маневрируя, водителем бронеавтомобиля была занята позиция, обеспечивающая преимущественное ведение огня из пулемета Юрием Мелиховым. Юрий в ходе боя подавил пулеметный расчет противника и часть пехоты. Благодаря мужественным и профессиональным действиям Юрия Мелихова, личному составу, находящемуся в составе колоны удалось избежать потерь среди личного состава и техники. Спустя несколько дней сержант Мелихов производил патрулирование подступов к позициям группировки российских войск. В ходе выполнения боевой задачи им была обнаружена группа вооруженных боевиков, превосходящая числом российских военнослужащих. Сержант Мелихов оценив обстановку, принял решение навязать бой врагу. На протяжении всего боя, Юрий сумел занять выгодную позицию и прицельным огнем ликвидировал более 5 националистов.

Смелые и решительные действия сержанта Юрия Мелихова сорвали готовящуюся украинскими националистами провокацию в отношении российских войск».

СПАСАЮТ ПОД ОБСТРЕЛОМ ТОВАРИЩЕЙ

Фото: Министерство обороны РФ

Рядовой Владислав Перов

«Рядовой Владислав Перов, водитель гаубичного артиллерийского взвода, действуя в составе гаубичного артиллерийского дивизиона выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения пункту управления противника. В ходе контрбатарейной борьбы, позиции наших артиллеристов подверглись обстрелу со стороны противника, в результате чего один из военнослужащих дивизиона получил ранение. Рискуя собственной жизнью, рядовой Перов лично вытащил тяжелораненого сослуживца из окопа в безопасное место, самостоятельно оказал первую медицинскую помощи, чем спас ему жизнь.

Далее в ходе боя, несмотря на непрерывный огонь со стороны противника, рядовой Перов приступил к эвакуации техники. Выводя технику из-под огня противника, Владислав получил контузию и осколочное ранение плеча, однако, невзирая на полученные ранения, эвакуировал 2 грузовых автомобиля».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России запускает новый мультимедийный исторический раздел, посвященный освобождению Одессы в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Министерство обороны РФ

В нем используются архивные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России. В новом мультимедийном разделе «Одесса обрела свободу» опубликованы документы об освобождении города-героя, донесения и журналы боевых действий, наградные материалы с описанием подвигов советских воинов, учетные карточки воинских захоронений, а также документы, свидетельствующие о преступлениях нацистского режима, среди которых выписки из дневников румынских военнопленных.

Мужество и героизм советских воинов увековечены не только в мемориалах на братских могилах, но и в записях архивных документов. В разделе опубликованы наградные материалы освободителей Одессы, в которых описаны их подвиги, совершенные при освобождении города и свидетельствующие о высокой боевой выучке советских солдат и офицеров.

Так, связист гвардии рядовой Михаил Митусов, проводивший линии связи в ходе боя в Одессе, «огнем из своего автомата и гранатами истребил более 10 фашистов и 6 румын взял в плен. Несмотря на сильный пулеметный и минометный огонь противника, тов. Митусов в срок выполнил боевое задание по обеспечению командного пункта полка с 1-м стрелковым батальоном в самый напряженный момент боя».

Одним из первых ворвался в Одессу старший сержант Александр Горскин с группой из четырех автоматчиков. В том бою немногочисленные советские воины «уничтожили 3 пулеметные точки, 9 автомашин, убили 2 офицеров, 35 солдат, захватили в плен 15 немцев, отбили 4 автомашины, 2 пулемета».

Много пленных в одиночку взял стрелок рядовой Василий Левда. Он при наступлении советских войск на Одессу обнаружил группу гитлеровцев, скрывшихся в одном здании: «Тов. Левда смело подкрался к дому и брошенной гранатой в окно разбил пулемет, убил двух немцев и 5 взял в плен».

В боях за освобождение города огромное мужество проявил разведчик гвардии ефрейтор Алексей Пазерский, который «на одной из улиц со своим отделением принял бой со взводом гитлеровцев, и из своего автомата тов. Пазерский убил 8 и ранил 2 немецких солдат. Остальные, не выдержав напора его группы, позорно бежали».

Смело действовал разведчик гвардии красноармеец Иван Малышев: «В боях на улицах города Одесса 10 апреля 1944 года товарищ Малышев шел в бой впереди всех, проявляя смелость и мужество. На улице Хуторная при блокировке одного дома, где находились три немецких стрелка, первым ворвался на чердак и в упор расстрелял двух гитлеровцев, третьего немца взял в плен. В дальнейших боях при очищении домов на той же улице истребил гранатой немецкий расчет ручного пулемета, убил немецкого шофера, который пытался на машине скрыться за город».

СПРАВКА «КП»

Одесская наступательная операция 1944 года (26 марта – 14 апреля 1944 г.), начавшая с освобождения Николаева, стала крупным успехом Красной армии по разгрому приморской группировки немецко-фашистских сил между реками Южный Буг и Днестр, и позволила освободить стратегически важный город и порт на побережье Черного моря – Одессу. Черноморский флот получил возможность перебазировать в северо-западный район бассейна Чёрного моря суда и авиацию, что создавало угрозу с моря уже блокированной с суши крымской группировке противника; были созданы условия для дальнейших операций в Молдове, Румынии и на Балканы. За освобождение города многие части и соединения были награждены орденами, а 27 наиболее отличившихся были удостоены почетных наименований «Одесских».

Для мирных граждан приход советских войск означал освобождение от того гнета, от тех унижений и зверств, творимых немецко-фашистскими оккупантами. Так, за время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию. В приведенном выше донесении также представлены некоторые эпизоды этого геноцида: «За время своего хозяйничанья в Одессе немецко-румынские палачи расстреляли и замучили десятки тысяч мирных советских граждан (…) в последние дни пребывания в городе немцы в своей звериной ненависти к советскому народу совершали массовые кровавые расправы над одесситами. Немецкие и румынские солдаты открывали пулеметный и автоматный огонь по женщинам, детям и старикам, появлявшимся на улицах города».

Гитлеровцы пытались полностью уничтожить и сам город, о чем также сообщается в донесении: «Отступая под натиском наших войск немцы приложили все свое злодейское мастерство погромщиков, чтобы разрушить и сжечь красавицу-Одессу. Они сожгли много больших красивых зданий в городе. Взорвали и разрушили его промышленные предприятия, учебные заведения, научные и культурно-просветительские учреждения, исторические памятники, музеи, больницы и поликлиники (…) особенно пострадали от немецко-фашистских погромщиков красивейшие улицы города: Дерибасовская и Пушкинская».

Румынские и немецкие оккупационные власти вывозили предприятия народного хозяйства целиком: была демонтирована и вывезена в румынский придунайский город Кэлэраши Одесская фабрика рыбных консервов им.Ворошилова, Одесский завод шампанских вин, Одесский маслозавод. оборудование каучукового завода, троллейбусные и трамвайные парки, фабрики лепного искусства, типографии, школьные и ВУЗовские мастерские и лаборатории, все имущество Института хирургии, пластики и онкологии, монет из фонда нумизматики Одесского музея и многое др. Всего же, по сведениям историков, в самом городе в то время было разграблено и уничтожено 2290 зданий.

Зверства и преступления фашистов были зафиксированы не только в советских оперативных и следственных документах, но и в дневниках самих оккупантов. В разделе опубликованы выписки из записных книжек румынских военнопленных, в которых описаны первые дни оккупации Одессы: «23 октября начались казни евреев и коммунистов. В 11 часов утра в парке (возле порта) установлены были 20 виселиц, на которых были повешены коммунисты, а на улицах, на каждом перекрестке были расстрелянные мужчины, женщины, девушки. Их трупы валялись весь день, чтобы их могло видеть остальное население. Ночью их похоронили», – пишет сержант 10-й румынской дивизии. На следующий день он не смутился запечатлеть такую жестокость: «24 октября женщин, девушек и детей согнали в 4 большие деревянные сарая на окраине города, в районе трамвайного депо. Прибыл автобус – цистерна с керосином. Сараи были облиты керосином и подожжены. Люди в сараях сбрасывали с себя все, кричали, плакали, но все сгорели».

Строками из журнала боевых действий войск 3-го Украинского фронта подтверждается, что штурм города был проведен блистательно, в результате чего немецко-фашистским захватчикам был нанесен огромный урон: «За это же время уничтожено: свыше 5000 солдат и офицеров, взято в плен 1100 человек». Красная Армия также взяла значительное количество трофеев, среди которых только одних танков – 169, а орудий – 273. Всего в результате успешных действий Красной Армии немецко-фашистские войска потеряли под Одессой 160 тыс. солдат и офицеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские в Лисичанске прошли настоящий ад и выжили, чтобы сказать освободителям «Спасибо»

Военкор kp.ru Александр Коц поговорил с жителями израненного города (подробности)

Стало известно, что будет дальше с освобожденными территориями Харьковской области

Регион «стремится в Россию», в обращение поступает рубль, а в школах меняется программа, рассказал в интервью ТАСС глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев (подробности)