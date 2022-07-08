«Раз в неделю поесть - и то хорошо»: Девушка месяц жила на вокзале, прежде чем попасть в приют и найти любовь

Фото: dobro.live

Катя Самсонова родилась «где-то в Томской области» 28 августа 2008 года. Когда девочке было 11 лет, ее с маленьким пакетиком вещей привезли в детский дом «Ласточка».

- А через две недели я отметила свой 12 день рождения уже одна, - вспоминает уже взрослая девушка.

Сейчас же самая важная для нее дата - 20.01.2018. Тогда Екатерина узнала про команду АНО «ТВОЙ ДОМ» из Новосибирска, и благодаря общественникам выбралась с улицы, сама стала помогать людям, а еще нашла мужа.

ИСТОРИЯ КАТИ

Катя – старшая из семи детей в семье. Самые близкие отношения были с сестрой Надей, разница в возрасте у девочек всего-то два года. Когда Наде было шесть месяцев, родители из Томской области переехали в поселок Майна в Хакасию. Отец, хоть и не родной, работал сварщиком, мама занималась домом.

Чтобы содержать семью, мужчина стал работать на вахтах. А мама в его отсутствие пристрастилась к алкоголю. Глава семейства даже не знал, что в их дом пришли органы опеки и изъяли детей. Из Центра для трудных подростков их забрала бабушка.

Фото: dobro.live

Папа приезжал иногда, работал много. А потом бабушки не стало.

«Раз в неделю поешь – уже хорошо»

Катя попала в детский дом. Уже после выпуска стала снимать с подругой квартиру. На аренду и продукты девушки зарабатывали в торговле. В Абакане знакомая предложила Кате работу, пообещала хорошие деньги. Девушка было согласилась, но узнав, что бизнес ведут цыгане, передумала.

- А потом получилось так, что меня выставила из съемной квартиры лучшая подруга. Ну и кроме, как на ту работу, на тот момент мне некуда было идти. Я месяц проработала продавцом, а потом цыгане предложили с ними поехать в Новосибирск. Я и согласилась – в детстве всегда мечтала путешествовать. Мы были в разных городах России, в Казахстане, осели в итоге в Новосибирске. Жилье они мне предоставляли. Но однажды между нами произошел пустяковый конфликт, они сказали собирать вещи и уходить, - вспоминает Катя.

Была зима, и девушка отправилась греться на железнодорожный вокзал. Там она прожила около месяца. На работу брать никто не хотел – официально у Екатерины не было никакого опыта.

Фото: dobro.live

- Если раз в неделю повезёт поесть, угостит кто-то из ожидающих поезда, и то хорошо . А так у меня всегда была с собой бутылка на 1,5 литра воды. Пьешь, чтобы голод притупить. Туалет - раз в сутки, и то если, кто-нибудь давал 20 рублей... Спала прямо в зале ожидания, - признается Екатерина.

За все это время девушка даже привыкла к косым взглядам и к человеческому равнодушию, а 20 января 2018 года к ней подошла женщина. Представилась Хромовой Еленой Ивановной.

- На тот момент она работала на вокзале в одном из ларьков. Она спросила, что со мной случилось. Я рассказала. Оказалось, её знакомая ведёт несколько домов-приютов. Елена Ивановна предложила мне поехать к ним. Я согласилась - мне уже было всё равно куда, лишь бы не улица. Да и полиция, уже начала грозить, что если я никуда не уйду, то посадят. Вот так я и попала в АНО «Твой дом», - рассказывает Катя.

Фото: dobro.live

Виноват «дух бродяжничества»

АНО «Твой дом» - благотворительная организация, которая существует в Новосибирске с 2016 года. Здесь помогают «людям улиц» вернуться к нормальной жизни.

- Я запомнила свой первый день в приюте. Если честно, даже не ожидала, что людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, так много. В доме, в который я попала, были и рабочие ребята, и те которым вот-вот инвалидность оформлять или на пенсию пора. Были инвалиды, кто сам о себе просто не может позаботиться. У одних нет родственников, у других есть, но они им не нужны, - вспоминает Екатерина.

Катя сразу спросила у волонтеров приюта, чем может помогать. В детстве она мечтала стать поваром. Частично это сбылось.

- Я начала служить в доме. Готовила примерно на 30-40 человек. Полгода простояла на кухне. Потом на стирку перевели.. Я не только стирала, но и гладила. Так же я ходила с людьми делать паспорта, флюорографию или проходить медкомиссию на инвалидность. Если надо было, переодевала лежачим больным подгузники, - рассказывает девушка.

Вскоре у АНО «ТВОЙ ДОМ» открылся стационар для лежачих больных на улице Барьерная, 28. На первом этапе после открытия Катя работала там одна. В общей сложности санитаркой девушка проработала полтора года. Не жаловалась, хотя было сложно. Особенно терять тех, к кому привязался.

В январе 2021 Екатерина с сестрой, Надя к тому времени тоже перебралась в Новосибирск, решила, что пора съезжать с центра. Ушла в отпуск и стала искать новую работу.

- А потом мне позвонила Наталья Петровна, учредитель АНО «ТВОЙ ДОМ», и предложила попробовать себя в сфере фандрайзинга. У нас в организации этот отдел работает для привлечения средств, материальной помощи, волонтёров. Я согласилась и до сих пор работаю в общественной организации.

На свадьбе гуляла команда НКО

Но главные изменения в жизни девушки произошли перед 2019 годом. Екатерина в свободное время часто ходила с сестрой в церковь. В тот день было мероприятие для молодёжи.

- Я, если честно, тогда не хотела идти, но сестра уговорила. Помню, играет музыка, говорили слово о Боге. Я стою в стороне и вижу, как девушка, сидящая за ноутбуком – она слайды включала, позвала парня. Но он из-за музыки не услышал. Я подошла к нему и сказала, что его звали. А затем отошла на место, где стояла. И тут со сцены один из служителей сказал: «А теперь подойдите и поздоровайтесь к тем, с кем ещё не знакомы». Я очень удивилась, что тот самый парень подошёл ко мне познакомиться. Сказал, его зовут Сергей, - продолжает Екатерина.

Фото: dobro.live

Они встречались в храме только по воскресеньям и еще долго просто обменивались «привет-пока». Молодому человеку потребовалось полгода, чтобы решиться сделать еще один шаг - в июне он спросил, как найти Катю в соцсетях.

- Вот с тех пор мы и начали общаться. Хотя я даже свиданиями в классическом их варианте наши встречи назвать не могу. Поначалу он после служения в храме провожал меня до приюта. Я честно рассказала ему свою историю. Он мне – свою. Мы разговаривали, гуляли, писали друг другу, - вспоминает Екатерина.

В феврале 2020 года молодые люди решили помолвиться. А спустя еще почти два года – сыграли свадьбу.

- Еще одна моя важная дата - 11.12.2021 года. На свадьбе у нас были почти всё члены команды АНО «ТВОЙ ДОМ» и «Дома Милосердия». На нашей свадьбе был главный пастор нашей церкви, в которой мы в принципе и познакомились с мужем. Он провел венчание.

Пара ждет ребенка, подбирает квартиру. Катя в дальнейшем хочет помогать детям, мечтает открыть детский дом, но не казенного типа, а где всё по-семейному.

- Но пока сама не понимаю, как это всё будет выглядеть, поэтому и не тороплюсь с этим, - делится девушка.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.