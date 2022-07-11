У многодетной матери отобрали 10 детей из-за бедности

У молодой вдовы, еле сводящей концы с концами, малышей изъяли органы опеки Фото: Shutterstock

Хорошо, когда в сложный жизненный момент есть, на кого опереться. Обычно это, конечно, родные, семья. Но с семьёй жительнице Калининградской области Олесе Романцевой не повезло, так вышло. Своей мамы она почти не знала, воспитывалась мачехой, с отцом отношения и вовсе не ладились. Может быть, поэтому, выйдя замуж в начале 2000-х, Олеся, не задумываясь, родила двоих детей от человека, которого любила. Хотелось настоящей семьи, опоры.

Хрупкий мир девушки рухнул, когда умер муж. С тех пор жизнь Олеси – одна сплошная борьба за выживание, за право на семью. Тогда она впервые узнала, что такое государственная машина. У молодой вдовы, еле сводящей концы с концами, малышей изъяли органы опеки. В рекордные сроки ее лишили прав, а детей передали на усыновление в Германию! И это при живой, непьющей и совершенно обычной матери, единственной бедой которой стало отсутствие стабильного дохода и ненавидящая ее свекровь.

КСТАТИ

Еще памятна громкая история с нашей бывшей соотечественницей Надеждой Фратти-Щелгачёвой, ныне гражданкой Италии, о незаконном усыновлении с её помощью детей из детских домов и домов ребёнка в Волгограде, Волгоградской области и Пермском крае. Ребенок «стоил» для приемных родителей за рубежом примерно 12- 25 тысяч долларов.

Денег не было, поэтому Олеся самостоятельно, без помощи юристов, подала кассационную жалобу на решение суда об изъятии. Но ей отказали в рассмотрении по формальной причине: якобы на 3 дня пропущен срок подачи кассации и не было ходатайства о восстановлении сроков. В распоряжении редакции есть материалы этого дела. Судя по дате на кассационной жалобе истца – она подана вовремя и никакого опоздания не было. Детей передали на усыновление в Германию, вернуть оттуда их было невозможно. Олеся после череды неудачных попыток вернуть детей как-то пыталась жить. Третий ребёнок родился у неё во втором браке, гражданском. Всю беременность и первый год жизни дочери Олеся делала всё возможное, чтобы скрыть малышку от опеки, - настолько велик был её страх. Жизнь, кажется, мало-помалу пришла в равновесие, и, хотя с мужчинами Олесе не слишком везло, она создавала свою настоящую семью.

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

В 2017 году из-за замыкания электропроводки на чердаке многоквартирного дома, где проживала Олеся с детьми, начался пожар, перекинувшийся на крышу. Пожарные потушили кровлю, но от влаги перекрытия намокли, и она под собственной тяжестью рухнула прямо в квартиру на детскую кровать. Слава богу, никто не пострадал. После пожара бывшая свекровь Олеси продала свою долю в квартире уголовнику, с которым жить рядом стало просто опасно для семьи.

Четвёртый мужчина в её жизни появился, когда под крылом матери уже была орава ребятишек. Не принц на белом коне, обычный работяга, выпивал, не без этого, и ссорились, конечно. В одну из таких ссор, когда муж сказал «не нравится - уходи», Олеся совершила роковую ошибку: обратилась за помощью в органы опеки и попросилась с малышами в центр поддержки женщин. Вместо поддержки она фактически лишилась всех своих детей – старших поместили в приют. А вернуть их домой - в квартиру, которую опека оценила как «убитую» - оказалось невозможно.

С мужем Олеся по требованию органов опеки пытались сделать ремонт – настолько, насколько это возможно при крохотных доходах и ограниченном времени. В 2018 году, когда она забеременела вновь – на этот раз двойней, опека уже не отходила от неё ни на шаг, и через месяц после родов новорождённых девочек забрали у матери, а вслед за тем в приют отправили и младшего сынишку. Недолго думая, государство инициировало лишение Олеси родительских прав. По одной простой причине – из-за неблагоприятных бытовых условий. Проще говоря, по бедности, из которой многодетной матери никто не помог выбраться.

Через месяц после изъятия младших детей органы опеки вышли в суд с иском о лишении Олеси родительских прав, суд длился несколько месяцев. В январе 2021 года суд принял частичное решение: в отношении пятерых старших права Олеси ограничили, по троим младшим – лишили. Здесь в историю включилась и стала бесплатно защищать интересы Олеси адвокат Надежда Гольцова - решение суда обжаловали в апелляционной инстанции, и даже прокурор не нашла оснований для лишения родительских прав, лишение отменили. Ограничение прав на всех детей оставили. С мотивацией – возвращать преждевременно. Таким образом, Олеся ограничена в правах на восьмерых детей. Пять ребятишек сейчас находятся в детском доме, трое переданы в опекунские семьи.

ЖИЗНЬ В КАЗЕННОМ ДОМЕ

А что же дети Олеси, как они все это время жили без мамы. Как-то выживали. В детском доме старший сын Олеси предпринял попытку суицида - чуть не выбросился из окна после того, как его избил другой воспитанник. Второй сын чуть не утонул в бассейне - в нем он находился без присмотра воспитателей. Мальчика спас товарищ. Мать узнала о происшествии только через два дня, руководство детдома не спешило сообщать ей о чуть не свершившейся трагедии. А потом администрация и вовсе отказались общаться с Олесей, сославшись на то, что она не имеет права на информацию о здоровье своего ребенка. За время нахождения в в учреждении у детей неоднократно были вши, детский дом практикует наказание детей за «неподобающее», по мнению администрации, поведение («капризничают») в виде лечения в психиатрической лечебнице ближайшего посёлка (в распоряжении редакции есть телефонный разговор Олеси с дочкой), дети подвергались побоям со стороны других воспитанников, здоровых детей направляли в летний лагерь для туберкулезных больных (откуда они и привозили вшей) и много другое.

СПАСЕНИЕ РЯДОМ

Олеся живет, если это можно назвать полноценной жизнью, и все эти годы продолжает бороться за своих детей в Калининградской области. Её семья сегодня – подопечные Фонда (АНБО) «Спаси жизнь», который много лет помогает нуждающимся семьям с детьми. Сейчас Фонд ведёт сбор средств для приобретения жилья в Калининграде, благодаря чему семья сможет воссоединиться. Но сколько таких Олесь по всей стране? По мнению юристов, это уже давно сложившаяся практика, когда органы опеки убеждают матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что детям сейчас будет лучше в приюте, а потом они, якобы, без проблем вернутся к родным. Традиционно такие изъятия – иначе и не назовёшь – оформляются добровольным обращением мамы в органы опеки с просьбой о размещении ребёнка до «нормализации жилищно-бытовых условий». По закону, если решения суда нет, то родители, написавшие заявление о «добровольном» помещении в приют, могут ровно так же по заявлению его забрать. Но это по закону. А по факту детей редко когда отдают.

ИНИЦИАТИВА

В 2021 году Президент России Владимир Путин говорил, что опора страны, образ будущего России - это крепкие многодетные семьи. Сейчас в Совете Федерации разрабатывают действительно просемейный, антиювенальный законопроект, первая часть которого на днях была внесена в Госдуму. Новый законопроект направлен на исключение практики произвольного изъятия детей из семьи. Он внесет в законодательство определение семьи, единообразие в терминах, и, что самое важное, презумпцию невиновности родителей – пока иное не доказано судом, а родители добросовестны и действуют в интересах ребенка. Кроме того, он определит приоритет кровной семьи – то есть что бы не случилось, сначала должны передать ребенка родственникам, и только если их нет – ребенок попадет под попечение государства. Также, предполагается описать процедуру изъятия детишек: такие решения будет принимать только суд, после полноценного рассмотрения, в котором родители смогут защищаться, а не как ранее предлагали некоторые сенаторы - за 24 часа.

Своих старших несовершеннолетних детей Олесе удаётся видеть часто, она привозит им в детдом подарки, созванивается и переписывается. С младшим сыном опекун разрешила всего три встречи по 15 минут, после запретила их. С девочками-двойняшками ни одной встречи не было – Олесе отказывают опекуны. За право видеть детей она борется в суде. В прошлом месяце суд разрешил ей видеться с дочками, но опекуны готовят апелляцию. Но Олеся не отчаивается и не опускает руки, она надеется на воссоединение семьи. При поддержке разных организаций, в том числе фонда «Спаси жизнь», женщина выполнила все требования опеки и верит, что скоро её семья – её опора – снова будет вместе.

Кстати, по данным Росстата, в 2021-2022 году в России зафиксированы самые высокие показатели смертности и самые низкие показатели рождаемости за последние десятилетия. Если государство в лице ювенальной юстиции будет угнетать всех, кто готов рожать, статистика и дальше будет не в пользу страны.

«Олеся работает, ведёт здоровый образ жизни и делает все, чтобы вернуть своих детей. Главной претензией суда и опеки в ее адрес является отсутствие жилья. Действительно, женщина погорелец, у неё только 1/12 доля в квартире площадью 33 кв. м., именно поэтому фонд «Спаси жизнь» принял решение обратиться ко всем неравнодушным людям и купить Олесе дом, который соответствует всем требованиям безопасности и подходит под такую многодетную семью, - говорит, руководитель Фонда «Спаси жизнь» Екатерина Маркова. – Такой дом мы нашли. Он стоит 4,7 млн рублей. 30 июня 2022 года мы открыли сбор средств, все средства будут поступать только на расчётный счёт фонда. Пожертвовать можно через систему платежей, все необходимые данные размещены на нашем официальном сайте sos-life.ru. Если с вашей помощью мы приобретем для многодетной мамы дом, то это будет по-настоящему народное решение воссоединить семью. Только так мы все сможем выразить свое несогласие с несправедливыми и нечестными действиями ювенальной юстиции. Для суда дом - это основание вернуть детей в семью и избавить их от детдомовской жизни. Просим вашего участия, и спасибо каждому, кто решит помочь».

Помочь Олесе Романцевой можно, пройдя по ссылкам

https://sos-life.ru/donate-dom-olese-romancevoy

https://t.me/instasoslife/648

Если по какой-либо причине не получается воспользоваться ссылкой, для перевода пожертвования можно воспользоваться нашими реквизитами:

ИНН 9729313343

Номер счета 40703810938000019172

БИК 044525225

Корр. счет 30101810400000000225

Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК

Адрес ВСП г.Москва, Зубовский бульвар, 13, строение 1