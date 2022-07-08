Размотай клубок историй

В каждой семье есть сложности. Но бывает, что клубок проблем настолько запутывается, что развязать его в одиночку практически невозможно…

Но мы в фонде «Дети наши» знаем: помочь – возможно! Если разобраться, что послужило причиной кризиса и направить усилия семьи на решение конкретных проблем.

…Ольга и Сергей оставили налаженную жизнь в деревне и переехали в город Смоленской области, чтобы дать своим детям возможности, которых не было у них самих. Чтобы старшая, Алина, могла рисовать, чтобы обе дочки ходили в хорошую школу и получили хорошее образование. Семье приходится непросто. Сложно найти постоянную работу, имея всего девять классов образования, да и многих навыков и знаний им не хватает, ведь они сами выросли в семьях в сложной ситуации: Сергей из многодетной семьи, а Ольга рано потеряла мать.

…У Елены двое детей. Работать она не может, потому что младший сын из-за проблем со здоровьем не может посещать детский сад. Алименты от бывшего мужа она не получает, только обещания, что скоро все наладится, и он сможет ей помогать. Сейчас в квартире Елены живут еще и мать с братом, потому что в доме, где они жили раньше, случился пожар, и больше им пойти было некуда.

Мы уверены, что нам удастся помочь этим и многим другим семьям наладить жизнь ради будущего их детей!

Детство в неблагополучной семье – не приговор. А родительская любовь не измеряется финансовым благополучием.

Помогая кризисной семье сейчас, мы помогаем прервать цикл сиротства и бедности.

Сейчас на попечении фонда «Дети наши» 231 ребенок из 101 семьи. С каждый семьей индивидуально работают социальный педагог, психолог, при необходимости юрист.

Помочь семье - возможно!

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