Две трети россиян считают нужным обучать школьников езде на электросамокатах

В МВД России предложили включить езду на электросамокате в школьную программу. Фото: Андрей АБРАМОВ

В МВД России предложили включить езду на электросамокате в школьную программу. В ведомстве считают, что этому навыку необходимо обучать с детства. Как оказалось, две трети россиян разделяют эту точку зрения. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

44% россиян поддержали идею введения в школах занятий, обучающих вождению электросамокатом. Респонденты уверены, что этот транспорт со временем будет становиться все более популярным, а значит нужно адаптироваться к этому. Кроме того, если дети будут знать правила дорожного движения, то их езда на самокатах станет более безопасной.

«Да, учить обязательно нужно, чтобы дети знали ПДД и умели кататься», - говорит участница опроса.

«Нужно сделать такой кружок в школах бесплатный, но необязательный. Чтобы могли ходить только желающие», - предлагает другая.

«Можно кружок, а можно час физкультуры отдать частично. Ведь знать правила дорожного движения и уметь управлять транспортом должны все. В жизни разное может пригодиться», - отмечает третья.

Еще 23% опрошенных также поддержали инициативу, но также добавили, что кроме обучения езде на самокате, необходимо ввести еще и права на управление этим транспортом. Ведь электросамокаты развивают большую скорость, а значит их водители должны уметь ориентироваться в любой непредвиденной ситуации и нести ответственность в случае нарушений дорожных правил.

13% россиян добавили, что может учить езде на самокатах и нужно, но только в автошколах, а не в школах. В школах должны учить другому.

«В школах преподают науки! Этим лучше пусть и занимаются!» - говорит один из респондентов.

«Отдайте эти часы на изучение русского языка. А то в стране столько неграмотных», - предлагает другой.

16% опрошенных заявили, что вообще считают нужным запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами. По их мнению, это слишком опасно, тем более, что подростки зачастую эту опасность не осознают.

3% россиян отметили, что езде на самокате учить не нужно, поскольку это очень легко. А еще 1% добавили, что затрудняются ответить.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10 тысяч человек.