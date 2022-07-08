«А родители думали - подростков интересуют только соцсети»: школьники выпускают на Радио «КП» авторские сюжеты о трансплантации, посткроссинге и феномене K-Pop

Фото: проект "Голоса Добра"

Взрослым часто кажется, что подростки занимаются не тем, интересует их не то, и вообще раньше было лучше. Потому и мем про «сына маминой подруги» стал среди юных пользователей соцсетей таким популярным. Якобы есть где-то подросток, умнее и успешнее, правильный во всех отношениях, мифический образ… На самом деле такой подросток есть – он живет, возможно, в вашей собственной квартире, или у соседей, друзей. Доказать, насколько интересными, креативными и даже мудрыми бывают самые обычные школьники, взялась команда АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» совместно со специалистами Радио «Комсомольская правда».

При поддержке Фонда президентских грантов они запустили проект Радиолаборатория «Голоса добра» сразу в трех городах: Москве, Краснодаре и Красноярске. Это больше, чем школа радио. Хотя ребята тут и обучаются создавать сюжеты, составлять вопросы для героя, записывать синхроны, брать интервью, укладываться в хронометраж. С ними работают профессиональные ведущие, звукорежиссеры, эксперты проводят мастер-классы, лекции. Но проект в первую очередь – лаборатория, где школьники экспериментируют, ищут темы, учатся выражать себя.

- Когда родители говорят, что подростков интересуют только соцсети, они глубоко неправы, - уверена руководитель проекта Радиолаборатория «Голоса добра» Наталья Макарова. – Стоит только послушать их сюжеты, как сразу убеждаешься, насколько это продвинутые дети, у каждого свой взгляд на мир.

Фото: проект "Голоса Добра"

В проекте участвуют ребята от 13 до 16 лет. Все занятия в студиях Радио «Комсомольская правда» в городах-участниках для них бесплатные. Авторы проекта не стали ограничиваться теорией, детям с самых первых «уроков» предложили самим попробовать готовить радиосюжеты. Им дали полную свободу в выборе тем. Результаты удивили даже опытных журналистов:

- Иногда мы даже просили пояснить тему. Например, один мальчик предложил рассказать о том, как восточно-азиатская культура постепенно появляется в российском молодежном информпространстве. И мы узнали про феномен K-pop, который буквально за несколько лет из музыкального жанра перерос в целое направление в культуре и становится все популярнее в России, - продолжила Наталья.

Другой подросток нашел экспертов и подготовил сюжет на тему «Работа со стрессом перед экзаменами». Оказалось, детям интересны самые неожиданные с точки зрения взрослого темы: посткроссинг (обмен открытками), причины волонтерства, помощь животным, сортировка мусора, был даже радиосюжет о трансплантации органов.

- Когда я стала работать с ребятами, поняла, что они у меня ассоциируются с калейдоскопами, у многих взрослых в детстве была такая игрушка. Ты смотришь в калейдоскоп, проворачиваешь и каждый раз обнаруживаешь новый узор. Так и в Радиолаборатории – дети сидят на лекциях все вместе, транслируем одни и те же знания. Но в результате каждый выдает свой персональный «узор». Это касается не только тем, но и вопросов, которые подростки придумывают для своих героев. Часто смотришь и понимаешь – тут фактуры не на 2-3 минуты, а на целый подкаст. Есть дети, которые уже сейчас в свои 15-16 лет практически готовый сотрудник радио.

В среду, 29 июня, состоялся первый выпускной у ребят проекта. 30 подростков из Москвы получили сертификаты об участии в Радиолаборатории «Голоса добра» и, конечно, такие знания, что пригодятся в любой сфере, какую бы после школы они не выбрали.

- Мы устроили настоящий выпускной. На праздник пригласили родителей в студию. Отрепетировали короткие выступления, работу с волнением, - рассказала Наталья.

В Краснодаре занятия для ребят начались чуть позже, чем в Москве. Здесь в группе 18 детей. Красноярск только-только запустил проект – прошло оргсобрание, а 22 июня - состоялся первый урок в Радиолаборатории. В каждом городе обучение длится два месяца.

Эти цифры даже выше намеченных. На старте проекта команда рассчитывала взять на обучение 45 подростков. Но обращений, даже с учетом летних каникул и экзаменов, было так много, что решено увеличить набор в группы. В итоге 66 мальчишек и девчонок обучаются работать в эфире. Но просьбы к команде проекта от ребят продолжают поступать, причем даже из других городов. Только под одним анонсом Радиолаборатории в группе «Большой перемены» - больше 300 «лайков» и 24 тысячи просмотров!

Фото: проект "Голоса Добра"

Проект еще не завершен, но команда наставников уже сделала некоторые выводы, что можно было бы доработать, добавить. Радиолаборатория оказалась не только местом, где ребенку рассказывают о том, кто такой радиожурналист и чем он занимается. Проект гораздо глубже. Про изменение ощущения мира и самого себя, подросток видит и рассказывает о позитивных, важных социальных вещах в своем городе.

- Хочется, чтобы больше детей смогли попробовать свои силы в нашей лаборатории. Чтобы мы могли сделать программу еще более насыщенной. У меня есть мечта. У нас на курсе было два урока – они мои самые любимые: урок по публичным выступлениям и урок по работе с волнением. Так вот, есть желание поработать над еще одним направлением. В диалоге бывает, что говоришь одно, а человек слышит совсем другое. Мечта – научить детей говорить так, чтобы их слышали на самом деле. Не интерпретировали, а именно понимали на уровне слов. Этот навык общения, ведения переговоров по схеме «win-win» точно пригодится в жизни, - рассказала руководитель проекта.

240 аудиоматериалов уже записали школьники в Радиолаборатории в трех городах. Проект завершится в сентябре 2022 года.

- Главная цель проекта: создать сообщество лидеров, инфлюенсеров добрых смыслов и событий – в больших и маленьких городах, сообщество подростков, которые будут рассказывать о важных и добрых делах на уровне страны, влиять на собственное окружения и закладывать ценности в их будущее отношение к миру.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.