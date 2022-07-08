Муж сообщил грустные новости о найденной в больнице Инне Чуриковой

Актриса Инна Чурикова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Инна Чурикова оказалась в больнице. Муж сильно переживает за 78-летнюю актрису. Ведь она совсем себя не бережет и не следит за своим здоровьем. Глеб Панфилов с едва скрываемым волнением ждет результатов анализов и заключение врача.

Инна Чурикова сама сообщила, что находится в клинике. Звезда "Ширли-мырли" на расспросы светских хроникеров ответила сильно уставшим голосом. Она заверила, что с ней ничего страшного не произошло. Мол, просто обследование.

Ее супруг Глеб Панфилов раскрыть детали госпитализации отказался. Но сообщил подробности грустной новости. По его словам, артистка действительно попала в больницу.

"Решила узнать давление и прочее. Сдать анализы крови. Немножко заняться собой. Она не девушка 16 лет, поэтому надо это иногда делать", - цитирует его Woman.ru.

Cейчас звездная семья ждет результаты анализов и заключение врача. Близкие надеются на лучшее.

Стоит отметить, что ровно три года назад актриса угодила в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Чурикова упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в московском театре "Русская песня". Все произошло в конце выступления, когда софиты, освещающие сцену, ненадолго погасили. За кулисы актрису унесли на руках. Тогда доктора быстро поставили народную любимицу на ноги.