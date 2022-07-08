У фильмов «Небо» и «Солнцепек» - самый высокий социальный эффект

Актер Игорь Петренко на съемочной площадке фильма "Небо". Фото: Александр Адамов/Триикс Медиа

«Кино социального действия» - это фильмы, которые оказывают прямое влияние на людей, мотивируют и вдохновляют их, ведут к положительным переменам в обществе. Сейчас в России проведено первое исследование, посвященное таким картинам. Составлен рейтинг фильмов с высоким социальным эффектом. В его лидерах - ленты «Небо» и «Солнцепек», произведенные кинокомпанией «Триикс Медиа».

«Небо», главную роль в котором сыграл Игорь Петренко, рассказывает о российских военных в Сирии. А речь в «Солнцепеке» идет о трагических событиях в ДНР и ЛНР.

Исследование провел Центр социального проектирования «Платформа» в мае-июне 2022 года. В опросе приняли участие 1400 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. В рамках исследования были проведены интервью с 55 профессионалами, связанными с кинопроизводством, а также две фокус-группы со зрителями топ-5 социально значимых фильмов. А результаты были представлены Национальной медиа-группой на «Российской креативной неделе» (Russian Creative Week 2022), которая проходит с 7 по 10 июля в московском парке Горького.

Мария Залунина, импакт-продюсер, руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы, сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа», говорит: «Исследование получилось глубоким и своевременным. Думаю, индустрии важно сегодня чувствовать и понимать, какой контент востребован зрителем. Особенно ценным было узнать, что доверие к российскому кинематографу возросло, 82 процента оценивают качество российского кино позитивно, и, конечно, для нас важно знать, что зрители сегодня хотят, чтобы кино воспитывало и влияло на ценности человека, меняло стереотипы, вдохновляло на изменения. Так считают уже 60 процентов россиян. Думаю, что в ближайшее время запрос на кино, которое не просто является развлечением, а несет глубокие смыслы, мотивирует, вдохновляет, будет только возрастать. Это не значит, что нужно снимать только серьезные драматические картины, юмористические легкие сериалы способны, порой, еще сильнее повлиять на состояние, поведение и мироощущение зрителя, важно, какие ценности и смыслы они несут».

Марина Белова, заместитель генерального директора Пятого канала, директор Дирекции программ и маркетинга, так комментирует результаты исследования: «Фильм «Солнцепёк» был показан на Пятом канале 24 февраля 2022 года и прошёл с очень высокой долей. Значит, у общества есть запрос на такие фильмы, значит, они нужны. Зрители хотят не только развлекаться, но и видеть на экране то, что их действительно волнует, получать ответы на свои вопросы. Важно, что в фильме показан образ современного героя, настоящего мужчины. Такие фильмы нужны стране и то, что «Солнцепёк» попал в рейтинг фильмов-инфлюенсеров - прямое тому подтверждение. То, что мы производим должно задевать зрителя за живое, вызывать эмоции. Время создавать проекты меняющие мир к лучшему и вдохновляющие людей и на подвиги в том числе!».

Инесса Юрченко, генеральный продюсер фильма «Небо», рассказывает:

- Конечно, создателям картины важно осознавать, что фильм получил такой эмоциональный отклик у зрителя. Мы сняли кино прежде всего о человеческих отношениях, любви и настоящих современных офицерах - героях. Людям нужны фильмы такой тематики. В титрах картины значится, что это - военная драма. Но в итоге фильм получился больше про людей, благодаря силе характера которых сохраняется мир в самых разных уголках планеты. Сейчас появился запрос от общества на освещение тем, связанных с событиями реальной жизни. «Небо» - первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в стране, где шли боевые действия. Это добавляет достоверности и вызывает еще большее доверие у зрителя.

Во время съемок одной из боевых сцен фильма "Солнцепек".

Сергей Щеглов, генеральный продюсер х/ф «Небо» и «Солнцепек»:

Чувствуешь радость и гордость, когда понимаешь, что работа большой команды получила такую высокую зрительскую оценку. Фильм «Небо» мы создавали совместно с Министерством обороны РФ. В этот проект было вложено много сил и энергии. Подготовительный период занял два года. К созданию картины было привлечено большое число консультантов от Министерства обороны РФ. В основу ленты легла реальная история о героизме наших военных выполняющих интернациональный долг в сирийской народной республики. Приятно осознавать, что фильм нашел отклик у зрителя, вызвал эмоции, подтолкнул задуматься и сделать выводы.

Кинофильм «Солнцепек» снимался в партнерстве с компанией «Паритет - фильм» по заказу «Аурум». Перед творческой группой «Солнцепека» стояла непростая задача - донести до всех зрителей весь ужас событий произошедших в 14 году на территории Луганской и Донецкой областей, где убивали людей за то, что они говорят на русском языке. Фильм получился правдивым и поэтому достаточно жестким. Неудивительно, что зрители не смогли остаться равнодушными.

Оба фильма как никогда актуальны в современных реалиях. Мы и раньше понимали, что у нашего общества есть запрос на такого рода фильмы – патриотичные, основанные на реальных событиях. Теперь наши предположения подтвердились реальными цифрами рейтинга фильмов с высоким социальным эффектом.

Александр Колдаков, исполнительный продюсер х/ф «Солнцепек»:

- Фильм о событиях на Донбассе весны 2014 года - важнейшая тема, которая, на наш взгляд, должна быть максимально освещена. Это особенно актуально сейчас - показать российскому зрителю, что привело к современным событиям на Украине. Это беспощадная правда, горькая и болезненная, но такая нужная. Фильм вызывает бурю эмоций у зрителя, и это для нас очень важно. Картины, которые глубоко затрагивают душу, доносят правду, заставляют делать выводы сейчас, как никогда, востребованы. И я надеюсь, таких фильмов будет становиться больше. Для нашей команды большая радость узнать, что фильм получил такой мощный отклик. Значит, все правильно сделали!

Рейтинг формируется на основе простой формулы: охват + индекс влияния. В свою очередь, индекс влияния включает следующие параметры: эмоциональный отклик, вовлеченность, влияние на мнение (оно же - изменение представлений зрителя) и стимул к действию.

Кроме «Неба» и «Солнцепека», в лидерах рейтинга - такие проекты, как «Блокадный дневник», «Батя», «Трудные подростки», «Ваша честь», «Пальма».