Дмитрий Шепелев передал цветы на могилу Жанны Фриске

Дмитрий сделал Жанне предложение и подарил обручальное кольцо, но свадьбу сыграть они не успели. Фото: Мила СТРИЖ

Певица Жанна Фриске умерла семь лет назад. Жанне навсегда останется 40 лет. 8 июля Жанне Фриске могло исполниться 48 лет. Певица умерла после двух лет борьбы с тяжелой формой онкологического заболевания. В день рождения Жанны по традиции с утра ее родители побывали на могиле дочери на Николо-Архангельском кладбище: там всегда лежат живые цветы и сладости. Был домашний ужин для близких. В этот день родителям певицы Владимиру Борисовичу и Ольга Владимировна принимают звонки от друзей старшей дочери.

Единственный сын Жанны 9-летний Платон Шепелев живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Сейчас Дмитрий Шепелев с Платоном, гражданской женой и их общим сыном, а также дочерью супруги отдыхает на Красной Поляне в Сочи. Однако, как нам стало известно, по сообщениям сотрудников кладбища - Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны передал букет цветов на могилу. Шепелев защищает сына от повышенного внимания, с малых лет рассказывает мальчику о маме – предварительно консультируясь с психологами. Психологи рекомендовали Дмитрию как нужно разговаривать с ребенком о маме. Шепелев старается быть хорошим отцом: «Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну – жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор».

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске были вместе 4 года. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В день рождения Жанны теплые слова в ее адрес говорят и публикуют в социальных сетях ее друзья и близкие. Добрая, красивая, породистая, благородная, честная – такой вспоминают Жанну. Подруга Анна Городжая: «Таких как ты больше нет и я думаю больше не будет. Как ты любила жизнь и людей. Как ты умела дружить. Самодостаточная, красивая и очень добрая. С днем рождения. Любимая, спасибо, что была рядом. Люблю каждый день и не забываю. Всю ночь сегодня не спала – вспоминала наши разговоры. У меня внутри трясется все, когда вспоминаю…» Певица Анна Семенович: «Теплая, красивая, добрая. С днем рождения, Жанночка. Ты в наших сердцах!»

Последний день рождения Жанны — певица с сестрой, мамой и сыном в Юрмале. Июль. 2014 год. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев пишет о последнем дни рождении певицы – в 2014-м году ей исполнилось 40 лет. Они проводили тот июль в Юрмале, снимали дом, Жанне после лечения стало лучше, и Дима решил вернуться к теме свадьбы: «Приближался день рождения Жанны. Для большинства мужчин запомнить любую из общих дат составляет некоторое затруднение. И я не исключение. Однако за год скитаний по госпиталям мне такое количество раз приходилось отвечать за Жанну «дата рождения 8 июля 1974 года», что забыть это сочетание цифр было просто невозможно. И чем ближе был ее день рождения, тем тревожнее мне становилось: то было не просто лето 2014, лето надежд, лето, которое заставило нас поверить в чудо. Но и лето, наполненное страхом, неведением и словами врачей, сказанными лишь мне одному, что надежды нет. Во мне боролись две противоположности: я совсем не хотел жить нашу с Жанной жизнь быстрее, чем должно, но совершенно точно понимал, что цена каждого дня теперь много выше». Дима тогда приехал в Юрмалу с двумя обручальными кольцами, сделанными ювелиром из белого золота на заказ: «Ранним утром 8 июля я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлим что-то сбивчивое и путаное, мы не засмеялись - и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. И Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливое «я должна подумать», что, конечно же, означало «да». «Я буду твоей женой», - напишет она мне позже, чтобы не оставлять сомнений. Это же Жанна».

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