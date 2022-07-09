Станет ли возрожденный Москвич народным автомобилем?

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» ясно сказал, что при создании нового Москвича следует стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. Смогли же сделать Аурус, вот и тут все должно получиться.

Так что нужно делать, чтобы создать по-настоящему народный автомобиль? И не станет ли он конкурировать с отечественной Ладой, модели которой располагаются в том же бюджетном сегменте?

Свое мнение высказал главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков.

- Я точно знаю, чего не нужно делать. Не нужно создавать искусственные ниши для чего-то. Когда этот завод работает в этой нише, а этот – в той. Запорожец делает самые простые машины, Москвич с Жигулями следующий класс – Москвич чуть дешевле, Жигули чуть дороже. Волга — это совсем дорого. Ну еще ИЖ, и все.

Я считаю, что конкуренция должна быть, и это нормально. Сейчас такое многообразие автомобилей — по дизайну, размерам, потребительским качествам, что конкуренция, пересечения — это не смертельно и даже полезно. А вот что касается «народного» автомобиля, то тут вопрос весьма дискуссионный – что такое вообще народный автомобиль? Когда мы пишем про Весту, Поло, Рапид, Дастер, называя их по инерции дешевыми, нам читатели пеняют на то, что мы оторвались от жизни, заелись и так далее.

Но тут я вынужден сказать: посмотрите на цены вообще, если мы народными и бюджетными считаем машины ценой в полмиллиона, то таких машин нет, более того, среди новых в нынешних реалиях не будет никогда. Это проблема не только наша. Везде в мире все будет дорожать. Мир вообще стоит на пороге больших перемен, в том числе потребительских. Меняется парадигма потребления. Во многих странах люди начинают экономить на обогреве, питании. У нас богатая ресурсами страна, и все в порядке будет с энергоносителями, с продовольствием, но прочие вещи, в том числе и автомобили, будут дорожать, как и во всем мире. И мечты о том, чтобы автомобиль был доступен каждому – несбыточны.

Ну а чтобы создать более-менее бюджетный автомобиль, нужна компонентная база – не важно, своя или покупная, нужна конструкторская школа, не важно, своя или приглашенная. Лучше, конечно, все иметь своё, но здоровое сотрудничество в области производства — это нормальное явление для всех стран. У нас на АВТОВАЗе работал дизайнер Стив Маттин, который нарисовал нам замечательную Весту. Если новый автомобиль нарисует опять Стив Маттин или другой дизайнер, все будет зависеть от того, удачный это дизайн или нет. Если удачный, то мы будем одинаково благодарить и пришлого дизайнера, и нашего отечественного.

Нужно сырье, пластмасса, красители, какие-то современные износостойкие ткани и так далее. Необходимо также наладить производство электроники, без нее автомобиля уже не будет никогда, ее будет с каждым годом требоваться все больше. Нужна компонентная база. Ну а главное – это платформа, на которой можно будет строить автомобили.

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