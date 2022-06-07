Обновленный «Москвич» представили кроссовером, пикапом и бизнес-седаном

Так может выглядеть пикап от «Москвич». Фото: naavtotrasse.ru

Есть такая профессия — промышленный дизайнер. Эти спецы продумывают облик техники, чтобы выглядело круто и пользоваться было удобно. Профессия редкая — самые крутые эксперты работают в крупных корпорациях. А их менее успешные коллеги забавляют интернет-публику тем, что делают виртуальные модели гипотетических новинок. Больше всего хайпа собирают накануне выхода нового iPhone.

В автосреде тоже есть такие энтузиасты. Прикидывают, какими могли бы получиться модели будущего. Одни рисуют летающие суперкары, другие более реальные прототипы.

В российской автопрессе больше всего шуму делает портал Naavtotrasse. Его дизайнеры штампуют всевозможные вариации иномарок и отечественного автопрома. Люди увлеченные, не просто делают картинку с разных ракурсов, а еще и предполагают, какими характеристиками могла бы обладать модель. Не у всех коллег-журналистов вызывает понимание такой подход — фантазия у ребят хорошая!

На фоне новостей о продаже московского завода французского концерна Renault столичному правительству, дизайнеры оторвались по полной. Наделали столько рендеров — так называют 3D-эскиз — что обновленному заводу «Москвич» хватит моделей на десятилетие.

Так может выглядеть пикап от «Москвич». Фото: naavtotrasse.ru

Так может выглядеть пикап от «Москвич». Ему даже предложили название 412. Правда, оно совсем не рифмуется с историей. Оригинальный 412-й был пятидверным седаном. Его выпускали с 1967 года. Фантазийное альтер-эго напоминает современные пикапы Ford Maverick или Hyundai Santa Cruz.

Однако в отличие от реальных иномарок, дорожный просвет куда выше. Значит, это пикап не для города, а полноценный внедорожник. При этом с симпатичной «мордой» и обтекаемым кузовом, что уже тренд в городских кроссоверах. Кстати, оригинальные «Москвичи» в кузове пикап были редкостью. Например, модель 23351 делалась из машин с браком кузова.

Конкурент Renault Logan и Lada Granta — «Москвич-2140». Фото: naavtotrasse.ru

Конкурент Renault Logan и Lada Granta — «Москвич-2140». У АЗЛК была модель под таким номером (1975-1988 годы выпуска). В представлении дизайнеров, это «народный» автомобиль — бюджетник, рабочая лошадка для таксистов.

А так может выглядеть «Москвич Пионер» Правда из нового, тут только логотип и название. Сама машина — копия Renault Duster. Фото: naavtotrasse.ru

А так может выглядеть «Москвич Пионер» Правда из нового, тут только логотип и название. Сама машина — копия Renault Duster. К слову, этот демократичный паркетник выпускали на московском заводе, а теперь будут делать на «АвтоВАЗ», но под брендом Lada.

Еще один кроссовер — этот тип авто сейчас очень популярен у водителей — «Москвич Святогор». Фото: naavtotrasse.ru

Еще один кроссовер — этот тип авто сейчас очень популярен у водителей — «Москвич Святогор». Только если первый паркетник — демократичный, этот классом выше. Прообразом, по мнению дизайнеров-фантазеров может быть Renault Captur. Оригинальный «Святогор» (Москвич-2141) выпускался до 2001 года, из него даже пытались сделать премиум-версию.

В довесок на рендерах изобразили еще одну вариацию «Москвич-2140». Фото: naavtotrasse.ru

В довесок на рендерах изобразили еще одну вариацию «Москвич-2140». Но на этот раз подороже, бизнес-седан и конкурент Toyota Camry и Hyundai Sonata. А в линиях безошибочно угадываются Renault Megane. Заметили, что почти везде прототипом служат именно французские машины? По мнению авторов, это логично. Ведь оборудование остается именно под Renault.

А в линиях безошибочно угадываются Renault Megane. Фото: naavtotrasse.ru

Каким на самом деле будет обновленный «Москвич»?

Мэр Сергей Собянин рассказывал, что возобновлять выпуск старых моделей завода АЗЛК не планируется. Это будут новые машины. На первых порах, с классическим бензиновым движком. А в перспективе наладить выпуск электромобилей. Новый «Москвич» должен быть, скорее, бюджетным авто, нежели премиальным. Наиболее перспективными покупателями назывались такоспарки и каршеринги.

Что до внешнего вида и модельной линейки — никаких официальных заявлений на этот счет не было.

Помогать «Москвичу» будут КАМАЗ и ФГУП «НАМИ». Последнее — это подведомственное учреждение Минпромторга. Больше всего оно известно разработкой платформы Aurus, на которой собирают премиальные российские авто. Выпуск машин в цехах на Волгоградском проспекте должны наладить до конца 2022 года.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Всего лишь фантазии»

— К этим рендерам нельзя относиться серьезно. Строго говоря, тут просто заменен логотип настоящих машин, которые стали прототипами. В некоторых местах фотошопом поправили нюансы. Но в остальном это не оригинальные модели. Зато не могу не отметить четкое попадание в новостную струю: сейчас только и разговоров о том, каким может быть новый «Москвич». Так что ребята чувствуют тему. Реальный «Москвич» скорее всего будет первое время только в одной версии — седана. По классу что-то близкое к Lada Vesta и Renault Logan, — считает автоподборщик Евгений Демин.

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