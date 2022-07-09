ООН распространила ужасающую статистику подростковой беременности

После первого ребенка в подростковом возрасте девочки, как правило, рожают подряд и второго, и третьего Фото: Мария ЛЕНЦ

Организация Объединенных Наций распространила текст доклада, подготовленного Фондом в области народонаселения (ЮНФПА).

В нем говорится, что рождаемость в мире снизилась. Но при этом в развивающихся странах на первое место вышла проблема подростковой беременности.

- Если треть жительниц развивающихся стран рожают до 19 лет, совершенно ясно, что международное сообщество оказалось неспособно решить проблемы девочек-подростков, – заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем. – Повторные беременности среди подростков – это четкий признак того, что им требуется информация и медицинские услуги в сфере репродуктивного здоровья.

После первого ребенка в подростковом возрасте девочки, как правило, рожают подряд и второго, и третьего. Согласно статистике, три четверти 14-летних рожениц становятся снова мамами до своего 19-летия, а 40% из них рожают и третьего ребенка еще до своего совершеннолетия.

В докладе также говорится, что в целом по всему миру показатели детской беременности снижаются. Но недостаточно быстро - лишь на 3% в десятилетие.

Авторы доклада приводят ряд рекомендаций по улучшению положения девочек. В частности, они призывают просвещать их, обеспечивать им социальную поддержку и доступ к медицинским услугам, оказывать экономическую помощь их семьям, привлекать к решению проблем местные организации, а также позаботиться о юридической защите их прав, особенно когда речь идет о девочках из самых уязвимых слоев населения.