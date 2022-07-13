Благотворительность – это не факультатив, а профессия: Пять вдохновляющих историй людей, которые пришли в НКО из бизнеса

В России более 100 тысяч организаций социальной направленности и благотворительных фондов. Фото: mos.ru

В России зарегистрировано свыше 100 тысяч организаций социальной направленности и благотворительных фондов, в каждой работает от одного до пары сотен человек. Один специалист может совмещать функционал менеджера, координатора, бухгалтера, пиарщика и фандрайзера. При этом нет вузов, которые дают профильное образование для работы в некоммерческом секторе. Из-за этого сформировался стереотип, что в благотворительности работают люди, мотивация которых просто «сделать доброе дело», но мы уверены, что благотворительность – это профессия.

Рассказываем истории людей, которые раньше работали в корпоративной среде, а затем перешли в НКО.

Екатерина Бартош, директор фонда Хабенского

Екатерина Бартош. Фото: предоставлено фондом «Друзья»

20 лет назад, получив юридическое и экономическое образование, родив деток, Екатерина занималась бизнесом по производству детской одежды для дома и сна. Но бизнес пришлось закрыть.

Тогда девушка нашла работу в строительной и внешнеторговой отраслях. А запасы пижам разъехались по детским домам. Еще в то время Екатерина хотела, чтобы ее бизнес был социально ответственным: чтобы дело создавало рабочие места, а в прибыль была заложена доля на благотворительность. Поэтому параллельно занималась своим делом в сфере садового благоустройства. А потом получила приглашение фонда Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга, на позицию исполнительного директора.

«Я сразу поняла, что пришла в команду надолго и всерьез. Разумеется, бизнес пришлось оставить. Самым сильным мотивом прийти в благотворительность стало несогласие с объективной данностью, в которой дети болеют и, бывает, очень тяжело. И если мы не можем повлиять на волю случая в заболеваемости раком, то приложить все усилия для улучшения ситуации в нашей стране с излечиваемостью мы можем», – делится Екатерина.

Она занималась финансовой отчетностью и юридической стороной работы фонда. Сегодня Екатерина вместе с коллегами пытается решить имеющиеся проблемы соцсреды в Координационном совете по развитию благотворительности в России при Министерстве экономического развития РФ.

Анна Чечик, директор по развитию Благотворительного фонда «Система»

Анна Чечик. Фото: предоставлено фондом «Друзья»

Уже два года Анна Чечик занимает высокую должность в корпоративном фонде, который работает на достижение максимальной эффективности социальных инвестиций по направлениям: образование, технологии, культура, просвещение, социальная среда и волонтерство. До этого девушка работала в крупных компаниях и занималась созданием и развитием служб внутреннего аудита. Кроме того, Анна была в команде организаторов крупнейшей выставки в России – международного авиасалона «МАКС», а затем занималась разработкой, внедрением и проведением Matchmaking.

В благотворительности Анна с 2017 года. Начала она как волонтер фонда помощи хосписам «Вера» и интеллектуальный волонтер платформы ProCharity, затем прошла обучение в Московской школе профессиональной филантропии, а спустя год стала ее спикером и вела курс по внедрению бизнес-инструментов в секторе НКО.

Елена Мартьянова, директор Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»

Елена Мартьянова. Фото: предоставлено фондом «Друзья»

Елена пришла в паллиатив более восьми лет назад, когда о такой помощи практически никто ничего не слышал. На тот момент она окончила журфак МГУ и работала радийным редактором. Именно благодаря журналистике Елена познакомилась с фондом "Вера", стала читать и следить за тем, что он делает. А потом приняла предложение перейти туда - в БФ, который системно занимается поддержкой хосписов и их пациентов.

Работа в НКО – это возможность попробовать себя в разном и поучиться у разных профессионалов. Но чтобы развивать некоммерческую организацию системно, нужно тоже учиться. Поэтому Елена пошла в школу филантропии.

«Суть паллиативной помощи заключается в том, чтобы видеть человека и каждую его потребность — снять боль, сохранить независимость и самостоятельность, быть рядом с близкими. И чтобы понять, насколько каждый проект действительно решает проблемы пациента, удобен, доступен — мы всё время сверяемся с мнением тех, для кого работаем», – рассказывает Елена Мартьянова. - А еще в благотворительности важно думать о том, как рассказывать о своем проекте людям, которые финансируют работу фонда. Это ключевое отличие, к которому нужно привыкнуть: помимо того, что ты занимаешься делом, важно уметь о нем рассказать. А для этого нужно понимать, куда мы идём и почему на это нужны деньги. Недаром говорят, что в НКО каждый сотрудник – пиарщик и фандрайзер».

Дарья Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка»

Дарья Байбакова. Фото: предоставлено фондом «Друзья»

Сразу после университета Дарья пришла финансовым аудитором в международную компанию Big4 и проработала там 10 лет. В какой-то момент поняла, что пора что-то менять, в это же время заболела ее бабушка. Пока девушка ходила с ней по врачам, осознала, что в жизни каждого человека случаются ситуации, когда самым важным становится ощущение «неодиночества». Дарья подумала, что хотела бы, чтобы это стало ее работой, и начала методично искать работу в НКО.

«Большая опора для меня – это знать и видеть, что ты занимаешься делом, результат которого заметен очень быстро. Можно спуститься на первый этаж в наш зал ожидания, поехать в рейс «Ночного автобуса» и увидеть смысл своей работы – людей, которые пришли за помощью и получили ее», – рассказывает наша героиня.

По словам Дарьи, самым сложным стало разнообразие задач, с которыми сталкиваешься, будучи руководителем НКО.

«Я советую тем, кто хочет, но не решается работать в НКО с одной стороны – не бояться, а с другой – рационально смотреть на этот процесс: изучить благотворительные организации, выбрать ту социальную проблему, которой интересно заниматься, познакомиться с командой, примерить на себя задачи и подходы к работе. И только потом принимать решение», – говорит Дарья.

Мария Баландина, управляющий директор фонда «Друзья»

Мария Баландина. Фото: предоставлено фондом «Друзья»

Более 12 лет Мария работала в компании «Марка», которая создавала масштабные культурные проекты. Она прошла путь от координатора до управляющего директора, за плечами было много крупных мероприятий – общегородские фестивали «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ночь кино», выставки современного искусства, но постепенно назревала внутренняя потребность уйти к более осмысленному профессиональному пути.

«Когда передо мной встал вопрос, куда двигаться дальше, я рассматривала классический вариант для человека с моим бэкграундом - переход на сторону клиента, то есть продолжить заниматься тем же самым, но по другую сторону баррикад. У меня был оффер от большой бизнес-компании, который отражал идеальный сценарий развития карьеры. Но одновременно хедхантер Ирина Баранова познакомила меня с учредителями фонда «Друзья», которые в тот момент искали директора, – рассказывает Мария. - Я участвовала в благотворительности как волонтер службы милосердия несколько лет, сопровождала семью, в которой было три человека с очень сложными диагнозами –помогала им по разным бытовым вопросам. Для меня эта часть моей жизни была прочно отделена от жизни профессиональной. В момент встречи с основателями фонда “Друзья” ко мне пришло понимание того, что благотворительность – это не обязательно то, чем можно заниматься факультативно в свободное от работы время. Она вполне может стать профессией».

Вот уже три года Мария находится в роли директора фонда и испытывает радость от того, что в работе удалось соединить важные для нее потребности

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.