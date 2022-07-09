Единый оператор наружной рекламы защитит россиян от кибер-атак и взломов

Наружная реклама на цифровых носителях стала наиболее уязвимым сектором в информационной сфере Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов ("Единая Россия") внес в пятницу, 8 июля, в Госдуму законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе». В нем речь идет об изменениях в работе тех рекламных носителей, что мы ежедневно видим из окон автомобилей и автобусов с трамваями, в вагонах метрополитена, просто прогуливаясь по улице – а именно, о носителях наружной цифровой рекламы – электронных видеоэкранах, билбордах и тому подобных конструкциях, вплоть до электронных носителей на остановочных павильонах общественного транспорта и в метро.

Что же такого нового предлагает депутат? Из кардинальных изменений только одно – создание единого оператора, который будет отвечать за "информационный ресурс размещения информации" и контролировать его, являясь при этом и владельцем собственных конструкций.

Почему такой шаг необходим. По задумке автора инициативы, единый оператор позволит "обеспечить контроль за размещением социальной рекламы и объявлений и осуществление учета цифровой наружной рекламы на территории всей страны". И это задача не столько экономическая, сколько направленная на обеспечение информационной безопасности. По задумке депутата, единый оператор сможет в том случае, если не сумеет предотвратить, то обеспечить оперативное прекращение трансляции недостоверной информации.

Другой угрозой являются кибератаки и взломы программного обеспечения и носителей, которые могут осуществляться не только из хулиганских побуждений, но и в рамках настоящих информационных диверсий. Закон позволит нивелировать "последствия ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств" и защитить национальные интересы "в связи с рисками распространения недостоверной информации". Как считает автор инициативы, именно наружная реклама на цифровых носителях стала "наиболее уязвимым сектором в информационной сфере".

Есть, как считает автор инициативы, и необходимость подстраховаться на случай ухода с рынка западных компаний, которые сейчас контролируют этот рынок в России. Тогда после принятия ими решения об уходе, рынок сможет пережить этот шаг с минимальными издержками.

Ну, и наконец, единый оператор, кроме того, что создаст удобный и качественный отечественный сервис для граждан, особенно, для малого и среднего бизнеса, что позволит сделать усилия по развитию МСП более эффективными, сможет предотвратить утечку личных персональных данных. И не только за рубеж, но и просто в публичное информационное поле. Утечки, которые становятся все более частыми, нанося ущерб конкретным людям.

При этом, единый оператор должен быть полностью российским юридическим лицом, которое не имеет в своем составе иностранных собственников. При этом, выбор единого оператора будет осуществлен в течение месяца после принятия закона из числа уже действующих системообразующих на данном рынке компаний.

Вот такой комплекс задач в первом приближении должен решить этот законопроект в случае его принятия. Как и всегда в экономике, какие-то компании от такого закона проиграют, кто-то выиграет. Но ведь для всех нас важно, чтобы выиграли в итоге не какие-то хозяйствующие субъекты, а все граждане нашей страны.