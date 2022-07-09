Олег Кожемяко: Я сам повезу в Донбасс наш добровольческий батальон «Тигр»

Глава Приморья в очередной раз собирается в Донбасс. Фото: личный архив Олега Кожемяко
Как мы уже сообщали, во Владивостоке приступили к формированию добровольческого батальона для участия в военной спецоперации в Донбассе. Новые подробности нам сообщил глава региона Олег Кожемяко. (Кстати, он же прислал в редакцию и видеоматериалы, которые мы публикуем на нашем сайте.)
- … Алло! Олег Николаевич, вы можете говорить?
- Могу. Коротко очень.
- Вы уже рассказывали мне о том, что с добровольцами будете встречаться… Я правильно понимаю, что ваш добровольческий батальон «Тигр» уже сформирован?
- Формируется. Вот сегодня как раз проводили очередные занятия. (Судя по видеокадрам, в том числе и по стрельбе. - А.Г.)
Фото: личный архив Олега Кожемяко.
- Амуницию ваши добровольцы получают прямо там, в Приморье, да?
- Амуницию поставляет Тихоокеанский флот – бронежилеты, каски.
А мы сейчас заботимся непосредственно о том, чтобы была, как следует, подготовлена одежда и спецснаряжение.
Ну, и плюс там - различные прицелы, рации, квадрокоптеры…
- А оружие уже там им выдадут, на месте?
- Оружием обеспечит, конечно, Министерство обороны.
Фото: личный архив Олега Кожемяко.
- Еще - я так понимаю, в вашем батальоне - все приморцы, и они там, в Донбассе, будут постоянно находиться, то есть, служить, вместе со своими земляками?
- Да, именно так - все приморцы будут направляться туда, к нашим морским пехотинцам.
- А - конкретно?
- Это уже другой вопрос.
- И еще – численность батальона и дату его отправки в зону спецоперации мы также не называем, правильно?
- Мы будем отправлять наших людей по очереди, по подразделениям. Подразделение подготовили – отправили. Подготовили – отправили. Вот так и сформируем батальон.
Фото: личный архив Олега Кожемяко.
- Ясно.
- Поротно будем отправлять.
- Поротно. А Олег Кожемяко будет их сопровождать?
- Конечно, поеду. Обязательно нужно сопроводить, посмотреть, как обустроились.
- А возраст какой у добровольцев?
- Наш с вами, Александр. Ну, разный возраст: 50+, есть и до 50 лет, – 46, 47.
У добровольцев возраст не ограничен - можно вступать в эти подразделения до самой пенсии.
- А женщин вы в свой батальон берете?
- Вот сейчас как раз думаем об этом, советуемся, решаем, как быть. Женщины уже к нам просятся, да.
Фото: личный архив Олега Кожемяко.
- Ну, а с теми, кто отправится на фронт, вы, надо полагать, и дальше будете связь поддерживать.
- Конечно. Добровольцы же разные.
Есть те, которые раньше уехали, и там, понятно, за них Министерство обороны отвечает.
А если говорить о том подразделении, которое мы сейчас сформируем, о нашем батальоне «Тигр», - здесь, конечно, мы будем за каждым следить и всех их сопровождать.
- Ясно. И будете помогать их семьям?
- Конечно, в случае необходимости.
- Почему - «Тигр»? Кто придумал? Губернатор?
- Это сами добровольцы - они несколько названий предлагали, и вот посоветовались и решили выбрать это.
- Какие-то снимки с боевых занятий «Тигра» можно уже показывать или нельзя?
- Да какие-то я сейчас сброшу, почему нет?
Фото: личный архив Олега Кожемяко.
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