Олег Кожемяко: Я сам повезу в Донбасс наш добровольческий батальон «Тигр»

Глава Приморья в очередной раз собирается в Донбасс. Фото: личный архив Олега Кожемяко

Как мы уже сообщали, во Владивостоке приступили к формированию добровольческого батальона для участия в военной спецоперации в Донбассе. Новые подробности нам сообщил глава региона Олег Кожемяко. (Кстати, он же прислал в редакцию и видеоматериалы, которые мы публикуем на нашем сайте.)

- … Алло! Олег Николаевич, вы можете говорить?

- Могу. Коротко очень.

- Вы уже рассказывали мне о том, что с добровольцами будете встречаться… Я правильно понимаю, что ваш добровольческий батальон «Тигр» уже сформирован?

- Формируется. Вот сегодня как раз проводили очередные занятия. (Судя по видеокадрам, в том числе и по стрельбе. - А.Г.)

Фото: личный архив Олега Кожемяко.

- Амуницию ваши добровольцы получают прямо там, в Приморье, да?

- Амуницию поставляет Тихоокеанский флот – бронежилеты, каски.

А мы сейчас заботимся непосредственно о том, чтобы была, как следует, подготовлена одежда и спецснаряжение.

Ну, и плюс там - различные прицелы, рации, квадрокоптеры…

- А оружие уже там им выдадут, на месте?

- Оружием обеспечит, конечно, Министерство обороны.

Фото: личный архив Олега Кожемяко.

- Еще - я так понимаю, в вашем батальоне - все приморцы, и они там, в Донбассе, будут постоянно находиться, то есть, служить, вместе со своими земляками?

- Да, именно так - все приморцы будут направляться туда, к нашим морским пехотинцам.

- А - конкретно?

- Это уже другой вопрос.

- И еще – численность батальона и дату его отправки в зону спецоперации мы также не называем, правильно?

- Мы будем отправлять наших людей по очереди, по подразделениям. Подразделение подготовили – отправили. Подготовили – отправили. Вот так и сформируем батальон.

Фото: личный архив Олега Кожемяко.

- Ясно.

- Поротно будем отправлять.

- Поротно. А Олег Кожемяко будет их сопровождать?

- Конечно, поеду. Обязательно нужно сопроводить, посмотреть, как обустроились.

- А возраст какой у добровольцев?

- Наш с вами, Александр. Ну, разный возраст: 50+, есть и до 50 лет, – 46, 47.

У добровольцев возраст не ограничен - можно вступать в эти подразделения до самой пенсии.

- А женщин вы в свой батальон берете?

- Вот сейчас как раз думаем об этом, советуемся, решаем, как быть. Женщины уже к нам просятся, да.

Фото: личный архив Олега Кожемяко.

- Ну, а с теми, кто отправится на фронт, вы, надо полагать, и дальше будете связь поддерживать.

- Конечно. Добровольцы же разные.

Есть те, которые раньше уехали, и там, понятно, за них Министерство обороны отвечает.

А если говорить о том подразделении, которое мы сейчас сформируем, о нашем батальоне «Тигр», - здесь, конечно, мы будем за каждым следить и всех их сопровождать.

- Ясно. И будете помогать их семьям?

- Конечно, в случае необходимости.

- Почему - «Тигр»? Кто придумал? Губернатор?

- Это сами добровольцы - они несколько названий предлагали, и вот посоветовались и решили выбрать это.

- Какие-то снимки с боевых занятий «Тигра» можно уже показывать или нельзя?

- Да какие-то я сейчас сброшу, почему нет?

Фото: личный архив Олега Кожемяко.

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