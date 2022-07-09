У далеких предков человека было три глаза

Так выглядели наши далекие предки — трехглазые «ненормальные креветки».

Среди наших далеких предков – существ, которые населяли Землю 500-600 миллионов лет назад, были аномалокарисы – «ненормальные креветки». Членистоногие. Разного размера. Некоторые вымахивали под 2 метра. Вели хищный образ жизни – питались другими нашими предками.

Исследователи из Университета Торонто (University of Toronto) и королевского музея Онтарио (Royal Ontario Museum) недавно присмотрелись к самым мелким аномалокарисам - вида Stanleycaris, которые больше 20 сантиметров не достигали. Коллекция этих древних окаменелых креветок была собрана в Британской Колумбии ещё в 80-е года прошлого века, но никем так и не изучена. А канадцы изучили. И с удивлением обнаружили у этих «ненормальных» три глаза.

Обнаруженная окаменелость.

- Совсем не ожидали увидеть у Stanleycaris третий глаз, - говорит один из руководителей исследований Жан-Бернар Карон (Dr. Jean-Bernard Caron), чьи слова приводит портал EurekAltt. – Его наличие свидетельствует о том, что эти древние существа были еще более причудливыми, чем считалось.

Два глаза у мелких «ненормальных» смотрели вперед и вниз, еще один – вверх. Возможно, он был частью системы, предупреждающей о появлении других – более крупных – хищников. Служил неким подобием камеры наблюдения.

Со своими доводами ученые знакомят в журнале Current Biology.

В существование у человека третьего глаза верят индуисты, буддисты и мистически настроенные люди.

Не исключено, что нервные структуры, связанные с третьим глазом, в каком-то виде сохранились и достались далеким потомкам – конкретно людям. Но уже не для защиты от хищников. Некоторых людей хоть как-то функционирующий «третий глаз», который вроде бы расположен посередине лба и в недоразвитом состоянии имеется у каждого, наделяет ясновидением.