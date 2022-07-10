Зрители изгнали и освистали группу "Би-2" на Суперкубке России по футболу

Фото: Максим МАНДЖИ

Суперкубок России по футболу в Санкт-Петербурге завершился грандиозным скандалом. Нет, не футбольным, хоть битва между "Спартаком" и "Зенитом" была не на жизнь, а на смерть. Зрители со свистом и проклятиями внезапно набросились на группу "Би-2" с криками.

Музыканты "группы "Би-2", критикующие Россию, стали участниками Суперкубка России по футболу. В зрелищной игре местный "Зенит" разгромил столичный "Спартак" со счетом 4:0.

И если футболистов встречали восторгами, то артистам не удалось толком выступить. Зрители не захотели слушать музыкантов, освистали их и изгнали с поля.

Концерт группы Би-2 освистали Фото: Артем КИЛЬКИН

Лева и Шура из "Би-2" спешно ретировались со стадиона. При этом их сопровождали возгласы толпы. "Пошли вон, уроды! Долой!", "Прочь русофобы!", "Уберите их отсюда", - кричали разъяренные мужчины с трибун, махали кулаками и присвистывали.

Пока звезды не прокомментировали скандал, зато по этому поводу высказался Николай Басков. Певец считает, что Лева и Шура получили по заслугам. "Народ России предавать нельзя!" - лаконично отметил 45-летний натуральный блондин.

Вероятно, натуральный блондин имел ввиду поступок коллег по шоу-бизнесу. На недавнем концерте Лева и Шура прикрыли черной тряпкой баннер с флагом России и символом спецоперации на Украине.