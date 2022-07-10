Сегодня день рыбака: Рассказываем, от какой рыбы лучше держаться в стороне

Любая рыба, выращенная на фермах, менее полезна, чем ее родственница, выловленная в море Фото: REUTERS

Вот уже больше 50 лет в нашей стране отмечается День рыбака – этот праздник приходится на второе воскресение июля. Кто из нас не рыбак, хотя бы в душе? Ну по крайней мере, уж рыбу любим поесть. Накануне праздника мы поговорили с известным диетологом Еленой Соломатиной и попросили ее рассказать о «рыбов» «красивое».

Рыбные дни – великое изобретение СССР.

Есть рыбу нужно было ввести в привычку. И вовсе не потому, что мясо было дефицитным.

Рыба содержит много полезных веществ, которых нет или очень мало в мясных продуктах. Прежде всего это йод и фосфор, все виды витаминов В – важнейшие элементы для правильной работы нервной системы; а еще микроэлементы – калий, хром, селен, кобальт, магний.

Речная рыба это, практически, диетическое блюдо, содержащее много белка и практически никаких жиров. Морская рыба еще более полезна, поскольку там помимо белка содержится ненасыщенная жирная кислота омега 3, которая нам необходима. Также морская рыба содержит витамин D и йод.

Какую рыбу покупать не стоит

Как предупреждает Елена Соломатина, любая рыба, которая выращивается на фермах намного менее полезна, чем ее родственница, выловленная в море. Например, различные сорта красной рыбы считаются прекрасным источником омеги 3. Но это относится к рыбе, выловленной в естественной среде обитания . Как говорит эксперт, семга и форель, продающаяся в наших магазинах, не так уж богаты омега3, поскольку питается комбикормом, а не рачками криль, необходимыми для выработки этой полезной жирной кислоты. Да и йодом, фтором, фосфором и витамином D эта рыба совсем не так нафарширована, как выловленная в море. Поскольку все полезные вещества попадают в рыбу из комбикорма, а производители –коммерсанты, разумеется, стремятся экономить. Сейчас, по словам Елены Соломатиной, почти не встретишь на прилавках «дикую» семгу или форель.

И лососевые с рыбных ферм это еще далеко не самый худший вариант. Рыба, привезённая из азиатских стран, особенно из Вьетнама, вот где настоящий кот в мешке, где может таится не то что неполезное содержимое, но даже и вредное. Взять тот же морской язык, под видом которого чаще всего у нас проедется пангасиус. По словам эксперта, выращивают эту рыбу на мелководье, а кормят самым разным мусором, в том числе и фекалиями, которые эти рыбины поглощают очень жадно. В результате получается быстро растущая рыба, относительно недорогая по себестоимости, но отнюдь не полезная.

Также Елена Соломатина рекомендует проявлять осторожность при покупке тунца. Дело в том, что эта рыба обладает свойством накапливать растворенные в воде соли тяжелых металлов. А так как тунец живет долго (недаром его называют морской коровой), то к старости мясо оказывается очень полотно насыщено солями тяжелых металлов. Так что если покупать тунца, то наш эксперт советует выбирать молодого, еще не вобравшего в себя большое количество солей. И поскольку невозможно понять, какой именно тунец попал в консервную банку, Елена Соломатина советует не налегать на консервы с этой рыбой.

Какую рыбу лучше покупать

Как ни странно, Елена Соломатина советует выбирать не то, что подороже, а как раз самые дешевые виды рыбы. Их по старинке вылавливают в море. Так, омегой 3 богаты сардины, скумбрия, даже обычная килька. Как говорит наш эксперт, в обычной селедке омеги 3 не меньше, чем в дорогой семге. Правда, рекомендует покупать не соленую, как продается она чаще всего, а замороженную. Так же очень полезны, по словам нашего эксперта, минтай, навага, хек, морской окунь.

Как лучше всего рыбу готовить

Что касается приготовления рыбы, то как рекомендует Елена Соломатина, о жареной рыбе, пусть она и очень вкусная, лучше забыть. Дело в том, что при жарке образуется много вредных веществ. Но если вам все-таки очень хочется именно такого рыбного вкуса, то наш эксперт советует ее запекать в фольге. Это очень вкусно и полезно. Также полезна и рыба, приготовленная на пару. Что же касается вареной рыбы, то во время варки немало полезных веществ из рыбы переходят в воду . Но если мы готовим уху, съедаем и рыбу, и суп, то никакой пользы мы себя не лишаем.

ВОПРОС РЕБРОМ

А в банке что?

Что касается рыбных консервов, то их тоже нужно уметь выбирать. По словам Елены Соломатиной, лучше всего приобретать консервы, если они делаются на месте вылова, то есть прямо на корабле, или где-то неподалеку на побережье. А если в Подмосковье закатывают в банки рыбу, выловленную, например, в Мурманске, значит, сырье побывало в заморозке. И хорошо, если один раз. И если условия хранения соблюдались не слишком строго, товар оттаивали – подмораживали несколько раз, значительную часть полезных свойств рыба потеряла.

Знатоки могут смотреть и на дату выпуска консервов. Существуют виды рыбы, которые вылавливаются в определённый сезон. Но если мы видим, что консервы из рыбы, которая вылавливается в начале осени, приготовлены летом, значит, рыба долго хранилась и, возможно, не один раз размораживалась и замораживалась.

Любимые многими шпроты в масле – далеко не лучшая покупка. Сама по себе килька, из которой делают эту консерву, очень полезная рыба. Но тем, что ее коптили, а потом залили маслом, в ней перебили весь ее полезный потенциал.