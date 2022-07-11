Конкурс «Молодые дарования» пройдет в 2022 году в онлайн-формате

В Год культурного наследия народов проведение смотра «Молодые дарования» имеет особое значение

В этом году всероссийский смотр-конкурс «Молодые дарования», на котором будут представлены работы молодых мастеров и художников народных художественных промыслов, преподавателей и студентов из разных российских регионов, состоится в онлайн-формате. Конкурс будет проходить с 1 октября по 30 ноября.

Напомним, что 2022 год для популяризации народного творчества и сохранения культурных традиций нашей страны был объявлен в России «Годом культурного наследия народов». Поддержать народные промыслы России медиагруппа «Комсомольская правда» решила в своем специальном мультимедийном проекте «Самобранка» (см. СПРАВКА).

В Год культурного наследия народов проведение смотра «Молодые дарования» имеет особое значение: этот конкурс помогает сохранять преемственность художественного мастерства поколений, которые передают традиционные навыки и тайные технологии молодым народным мастерам. Конкурс стимулирует и активизирует творческий потенциал молодых художников и мастеров промыслов, способствует формированию межнациональных отношений, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей. Организаторы отмечают, что полное раскрытие личности ребенка невозможно без включения его в народную культуру страны.

Ежегодный смотр-конкурс привлекает внимание широкой общественности к изменяющейся отрасли и проблемам сохранения и развития российских народных художественных промыслов. В рамках «Молодых дарований» будут представлены работы молодых мастеров предприятий народных художественных промыслов и образовательных организаций. Они поучаствуют в различных номинациях: «Московский сокольничий», «За сохранение традиций народного искусства», «Народная игрушка», «Сказка в народном искусстве», «Моя малая Родина».

В экспертный совет, который проведет оценку конкурсных работ по итогам смотра, вошли ведущие эксперты в сфере декоративно-прикладного и народного искусства.

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».