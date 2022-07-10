За июнь цена бананов рухнула на 11%, а помидоров - на 28%! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хотите - верьте, хотите - проверьте, а в июне в России снизились цены. Чуть-чуть, всего на 0,35% по сравнению с маем. Но ведь снизились же! В этом нас уверяет Росстат, который подвел итоги первого летнего месяца. А продукты, по данным ведомства, так и вообще подешевели на 1,1%.

Такого не было почти два года – в последний раз дефляцию (это когда цены не растут, а снижаются) в России фиксировали в сентябре 2020 года. Однако с сентябрем все понятно: созревает урожай, прилавки завалены дешевыми отечественными фруктами-овощами, а их стоимость замирает в нижней точке перед долгим зимним походом в гору... Но чтобы цены снизились в июне - такой аномалии Росстат не видел за всю 31-летнюю историю наблюдений!

А все потому, что и таких экономических потрясений в нашей стране никогда еще не было. В нынешнем июне все звезды сошлись для того, чтобы ценам - хотя бы часть товаров и услуг - пойти не вверх, а в более приятном для россиян направлении. Вот главные причины июньской дефляции.

1. Курс рубля

Курс нашей валюты сейчас ненастоящий. Центробанк ввел невиданные валютные «санкции»: ограничил переводы за рубеж и возможность покупки наличных долларов и евро; запретил россиянам снимать со своих счетов больше $10000, по сути лишив распоряжаться собственными деньгами… Тем самым ЦБ обрушил спрос на доллары и евро и поднял котировки рубля. Сейчас правительство ломает голову, как бы хоть немного снизить этот курс.

Однако факт налицо: импортные товары действительно дешевеют. По данным Росстата, за июнь цена бананов рухнула на 11%, помидоров - на 28%.

2. Зреет урожай

Как мы уже заметили, на дворе не сентябрь месяц. Однако кое-что созревает уже и в июне. Например, помидоры, огурцы, черешню, да ту же клубнику в начале лета собирают не только в Турции и Азербайджане, но и у нас. Оттого и цены снижаются. А чемпионом июня по падению цен стала капуста – минус 31,5%. Созревать она начинает тоже в начале лета.

Впрочем, правильнее было бы назвать все это не «падением» цен, а «шагом назад» (после двух-трех-четырех скачков вперед). Потому что та же капуста за прошлый год подорожала почти в 2,5 раза. После этого снижение цены на треть - так себе достижение.

3. Импорт пошел

В начале весны импорт просто встал. Например, эквадорские бананы приплывали в Европу и там застревали, потому что их отказывались везти дальше в Россию. То же самое с техникой, одеждой и всем остальным. Из-за этого возникал дефицит некоторых товаров и цены на них росли.

Но постепенно первый шок остался позади. И российские импортеры лесами, лугами, болотами повезли в страну мобильники, ягоды, автозапчасти. Заработал и так называемый параллельный импорт – это когда в страну ввозят товар без разрешения производителя (Госдума легализовала его как раз в июне). Дефицита стало меньше, цены пошли вниз.

4. Денег нет

Если что, это не мы придумали - печальный факт констатировало Минэкономразвития. Среди причин июньского снижения цен ведомство указало «низкую потребительскую активность россиян». Переводим на гражданский язык: денег у людей мало, товаров и услуг они приобретают меньше и продавцы вынуждены снижать цены, чтобы у них купили хоть что-нибудь.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет дальше

А вот в июле дефляция нас, скорее всего, уже не ждет. Во-первых, с 1 июля подорожали коммунальные услуги – это всегда заметно влияет на цены. Во-вторых, в первых числах июля курс рубля к доллару и евро снизился примерно на 15%. Так что средние цены в России по итогам второго месяца лета, скорее всего, вырастут. Хотя вряд ли инфляция будет высокой.

Если, конечно, не случится еще каких-нибудь экономических потрясений…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что больше всего подешевело в июне…

Газовое моторное топливо - 4,4%

Поездка на отдых в ОАЭ -7,3%

Металлочерепица -7,6%

Бананы -11,3%

Морковь -11,7%

Чеснок -12,7%

Свекла -15%

Огурцы -19,8%

Помидоры -28,3%

Капуста -31,5%

…И что подорожало

Проезд в плацкартном вагоне +20%

Поездка в Турцию + 16,9%

Путевка в дом отдыха, пансионат + 10,8%

Проезд в купейном вагоне +9,5%

Йод + 7,7%

Авиаперелет эконом-классом +6,5%

Путевка в санаторий +5,7%

Спички + 3,8%

Лимоны + 3,2%

Маргарин + 3,1%

А так изменились цены за год

(июнь-2022 года к июню-2021)

Зарубежный туризм +56,5%

Сахар-песок +48,2%

Крупы, бобовые +35,4%

Моющие и чистящие средства +33%

Электротовары, бытовые приборы +26%

Макароны +24,4%

Молоко и молочная продукция +23,1%

Хлеб и хлебобулочные изделия +18,7%

Страхование +18%

Стройматериалы +14%

По данным Росстата.