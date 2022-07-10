За июнь цена бананов рухнула на 11%, а помидоров - на 28%!
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Хотите - верьте, хотите - проверьте, а в июне в России снизились цены. Чуть-чуть, всего на 0,35% по сравнению с маем. Но ведь снизились же! В этом нас уверяет Росстат, который подвел итоги первого летнего месяца. А продукты, по данным ведомства, так и вообще подешевели на 1,1%.
Такого не было почти два года – в последний раз дефляцию (это когда цены не растут, а снижаются) в России фиксировали в сентябре 2020 года. Однако с сентябрем все понятно: созревает урожай, прилавки завалены дешевыми отечественными фруктами-овощами, а их стоимость замирает в нижней точке перед долгим зимним походом в гору... Но чтобы цены снизились в июне - такой аномалии Росстат не видел за всю 31-летнюю историю наблюдений!
А все потому, что и таких экономических потрясений в нашей стране никогда еще не было. В нынешнем июне все звезды сошлись для того, чтобы ценам - хотя бы часть товаров и услуг - пойти не вверх, а в более приятном для россиян направлении. Вот главные причины июньской дефляции.
Курс нашей валюты сейчас ненастоящий. Центробанк ввел невиданные валютные «санкции»: ограничил переводы за рубеж и возможность покупки наличных долларов и евро; запретил россиянам снимать со своих счетов больше $10000, по сути лишив распоряжаться собственными деньгами… Тем самым ЦБ обрушил спрос на доллары и евро и поднял котировки рубля. Сейчас правительство ломает голову, как бы хоть немного снизить этот курс.
Однако факт налицо: импортные товары действительно дешевеют. По данным Росстата, за июнь цена бананов рухнула на 11%, помидоров - на 28%.
Как мы уже заметили, на дворе не сентябрь месяц. Однако кое-что созревает уже и в июне. Например, помидоры, огурцы, черешню, да ту же клубнику в начале лета собирают не только в Турции и Азербайджане, но и у нас. Оттого и цены снижаются. А чемпионом июня по падению цен стала капуста – минус 31,5%. Созревать она начинает тоже в начале лета.
Впрочем, правильнее было бы назвать все это не «падением» цен, а «шагом назад» (после двух-трех-четырех скачков вперед). Потому что та же капуста за прошлый год подорожала почти в 2,5 раза. После этого снижение цены на треть - так себе достижение.
В начале весны импорт просто встал. Например, эквадорские бананы приплывали в Европу и там застревали, потому что их отказывались везти дальше в Россию. То же самое с техникой, одеждой и всем остальным. Из-за этого возникал дефицит некоторых товаров и цены на них росли.
Но постепенно первый шок остался позади. И российские импортеры лесами, лугами, болотами повезли в страну мобильники, ягоды, автозапчасти. Заработал и так называемый параллельный импорт – это когда в страну ввозят товар без разрешения производителя (Госдума легализовала его как раз в июне). Дефицита стало меньше, цены пошли вниз.
Если что, это не мы придумали - печальный факт констатировало Минэкономразвития. Среди причин июньского снижения цен ведомство указало «низкую потребительскую активность россиян». Переводим на гражданский язык: денег у людей мало, товаров и услуг они приобретают меньше и продавцы вынуждены снижать цены, чтобы у них купили хоть что-нибудь.
ВОПРОС РЕБРОМ
Что будет дальше
А вот в июле дефляция нас, скорее всего, уже не ждет. Во-первых, с 1 июля подорожали коммунальные услуги – это всегда заметно влияет на цены. Во-вторых, в первых числах июля курс рубля к доллару и евро снизился примерно на 15%. Так что средние цены в России по итогам второго месяца лета, скорее всего, вырастут. Хотя вряд ли инфляция будет высокой.
Если, конечно, не случится еще каких-нибудь экономических потрясений…
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Что больше всего подешевело в июне…
Газовое моторное топливо - 4,4%
Поездка на отдых в ОАЭ -7,3%
Металлочерепица -7,6%
Бананы -11,3%
Морковь -11,7%
Чеснок -12,7%
Свекла -15%
Огурцы -19,8%
Помидоры -28,3%
Капуста -31,5%
…И что подорожало
Проезд в плацкартном вагоне +20%
Поездка в Турцию + 16,9%
Путевка в дом отдыха, пансионат + 10,8%
Проезд в купейном вагоне +9,5%
Йод + 7,7%
Авиаперелет эконом-классом +6,5%
Путевка в санаторий +5,7%
Спички + 3,8%
Лимоны + 3,2%
Маргарин + 3,1%
А так изменились цены за год
(июнь-2022 года к июню-2021)
Зарубежный туризм +56,5%
Сахар-песок +48,2%
Крупы, бобовые +35,4%
Моющие и чистящие средства +33%
Электротовары, бытовые приборы +26%
Макароны +24,4%
Молоко и молочная продукция +23,1%
Хлеб и хлебобулочные изделия +18,7%
Страхование +18%
Стройматериалы +14%
По данным Росстата.