Кто кует хиты звездам: у Пугачевой песни от "нефтяного короля", а у Лепса - от премьер-министра

Между тем, в очереди к Лепсу стоят авторы всех мастей. Так, последний хит мэтру написал 16-летний тиктокер Ваня Дмитриенко, чей трек «Ты Венера, я Юпитер» знает вся страна. Фото: Даниил ОПАРИН

Хиты шоу-бизнесу штампуют не только поэты и композиторы, но и авторы совсем с других орбит. Причем, сами они порой куда известнее исполнителей. Так, например, когда на днях официальный представитель МИД представила новый трек, в Сети тут же родилась шутка: "Не знаем, кто такая Люся Чеботина, но песни ей пишет сама Мария Захарова!".

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

Кто бы мог подумать, что премьер-министр Михаил Мишустин, который за годы работы в налоговой зарекомендовал себя как финансовый технократ и пионер цифровизации, на досуге балуется пассажами на рояле да сочинительством мелодий. Две из них чиновник подарил в свое время Григорию Лепсу - так появились песни "Зола" и "Настоящая женщина".

Кто бы мог подумать, что премьер-министр Михаил Мишустин, который за годы работы в налоговой зарекомендовал себя как финансовый технократ и пионер цифровизации, на досуге балуется пассажами на рояле да сочинительством мелодий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Михаил Владимирович - человек творческий: пишет не только музыку, но и стихи, играл в КВН, хоккей, теннис - талантов много, - поделился с «КП» поэт Александр Вулых, автор слов «Золы». - Знаю об этом не понаслышке: много лет назад я готовил сценарий к юбилею налоговой службы, так и познакомились. А песня появилась уже позже. Я набросал стихи и показал Михаилу, он в свободное время написал музыку. Потом аранжировку показали Лепсу. Почему ему? Мне показалось, что «Зола2 ему идеально подходит. Жаль только, Григорий нашу песню почти не поет. Вот спросите у него, почему? Хорошая же песня!

Между тем, в очереди к Лепсу стоят авторы всех мастей. Так, последний хит мэтру написал 16-летний тиктокер Ваня Дмитриенко, чей трек «Ты Венера, я Юпитер» знает вся страна. Теперь Григорий Викторович, который 16 июля разменяет седьмой десяток, поет про ответы-планеты, блики-фрики и кино-вино - это рифмы трека «Завтра» от юного протеже. Ждем, когда он завирусится в «Тик-Токе».

Кстати, свои песни звездам Гордон продает, но уверяет, что цены не ломит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИНУТНОЕ ДЕЛО

Телеведущая, журналист, юрист, певица, несостоявшийся кандидат в президенты России и без пяти минут многодетная мать - все это Катя Гордон. А еще на ее счету сразу несколько суперхитов, причем Гордон пишет песни «под ключ» - сразу и тексты, и музыку. Ей заказывали треки Наташа Королева, Николай Басков, Михаил Галустян, он же Супер Жорик... Но главный успех пришел с Ани Лорак: «Уходи по-английски» и «Забирай рай» в ее исполнении в 2010-х звучали из каждого утюга.

- Свой главный хит «Забирай рай» я написала на кухне у моего приятеля-гитариста, - признавалась Катя. - Я тогда сказала, что постоянно пишу какие-то сложные песни - почему бы не сделать наконец что-то простое, понятное и запоминающееся? Так и вышло. Песни я всегда придумываю быстро, не вымучиваю ничего, просто ловлю мелодию и накидываю текст. Вероятно, я самый быстропишущий автор в России. Могу написать и за минуту, не шучу. А если я не создам песню быстро, то она точно не склеится и не получится.

Кстати, свои песни звездам Гордон продает, но уверяет, что цены не ломит.

«Ночной хулиган», «Неделимые», «Молния», «Время-река» - в списке артиста полтора десятка треков от Ковальского. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЕСНЯ НА МИЛЛИОН

Дениса Ковальского на YouTube знают как автора популярного канала о звездах: его интервью с Гариком Мартиросяном, Валерией, Павлом Деревянко и другими селебрити собирают миллионы просмотров. Свои тайны знаменитости выкладывают блогеру не просто так: с большинством из них Ковальского связала музыка. Он не просто композитор, а настоящий хитмейкер, чьи песни разлетаются как горячие пирожки. Их в свое время уже смели Алла Пугачева, Николай Басков, Алсу, Лобода, Семенович, Глюкоза... Но главные клиенты Дениса - Дима Билан и Артур Пирожков.

Так, для Билана автор сочиняет с первых дней и без ложной скромности заявляет: мол, звезда зажглась не без его участия. «Ночной хулиган», «Неделимые», «Молния», «Время-река» - в списке артиста полтора десятка треков от Ковальского. А для Артура Пирожкова (в миру Александр Ревва) блогер и вовсе кует хит за хитом: «Алкоголичка», «Чика», «Зацепила» - похоже, именно Ковальский в ответе за популярность этих незатейливых песенок, под которые колбасятся как школьники, так и взрослые дяди и тети. Кстати, стоят творения блогера-композитора недешево: говорят, около 1 млн рублей.

ПОЭЗИЯ НЕФТЯНОГО КОРОЛЯ

А как вам такое - миллиардер и поэт-песенник «в одном флаконе»? Михаил Гуцериев - основатель «Русснефти». С 2000-х годов его имя ежегодно включается в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes: сегодня Гуцериев расположился там на 69 месте с состоянием в $1,3 млрд.

Николай Басков и Михаил Гуцериев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уже много лет песни на его стихи поют Николай Басков («Я подарю тебе любовь»), Наташа Королева («Абрикосовые сны»), Филипп Киркоров («По камням по острым»), Кристина Орбакайте («Маски»), Михаил Шуфутинский («Мама»), Стас Михайлов («Озноб души»), Надежда Кадышева («Полночь2), Валерия («Мы боимся любить»)... А когда в 2018 году миллиардер отмечал в Кремле свое 60-летие, на сцену вышла сама Примадонна. Оказалось, запеть после долгого перерыва ее заставили два хита от Гуцериева - «Тянет сердце руки» и «Не звони».

СКАНДАЛ!

Любовница Абдулова грозит засудить Успенскую

В прошлом году у королевы шансона Любови Успенской появился новый хит «По полюшку», который написала актриса и певица Наталья Лапина. Наши зрители знают ее по советскому фильму «Руанская дева по прозвищу Пышка», а еще громким романам с Александром Абдуловым, Николаем Караченцовым и даже Джеком Николсоном и Микки Рурком, о которых сама Наталья обожает рассказывать.

«По полюшку» взлетела в топ чартов, собрала миллионы просмотров на YouTube, зазвучала на всех радиостанциях... и тут грянул скандал. Оказалось, что песня могла оказаться в репертуаре Ирины Аллегровой, но Успенская перебила цену и якобы обманула автора.

- Я написала хит, его поет вся страна, каждая собака в ТикТоке! Это все миллионные просмотры. Это все мои деньги тоже. Море концертов. Но я не увидела ни рубля, - жалуется Лапина и грозит через суд запретить Успенской исполнять ее песню.