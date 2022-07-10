Дети звезд выбрали профессии: дочери Навки, Стриженовой и Лепса получили дипломы, а Газманова и Ефремова поступают в крутые вузы

Александр и Екатерина Стриженова гордятся красным дипломом МГУ дочери Саши. Фото: СОЦСЕТИ

Этим летом одни наследники звезд защитили и получили дипломы, а другие только поступают в вузы и другие учебные заведения. Рассказываем, кто уже стал дипломированным специалистом, а чьи дети только готовятся получать профессию – подали документы, проходят творческие конкурсы и дополнительные вступительные испытания.

Стриженова, Жулина и Лепсверидзе – с дипломами!

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых получила красный диплом Московского государственного университета. Госэкзамены Саша Стриженова сдала на отлично, заодно выиграла олимпиаду, а потом защитила диплом. Саша говорит, что ей повезло учиться в невероятно дружной группе на социологическом факультете, ну а пока она «как выжатый лимон» - устала. У Стриженовой-младшей уже работает свой небольшой совместный с подругами бизнес – рекламное агентство. Мама выпускницы телеведущая и актриса Екатерина Стриженова дала напутствие дочери: «Саша, всегда помни своих учителей и педагогов, кто помогал постичь и понять, кто верил в тебя! Мы с папой поздравляем тебя с красным дипломом, радуемся и гордимся! Ты понимаешь, что знание – это реальная сила, а опыта придется набираться всю жизнь. Решай, куда двигаться дальше: твой выбор - твоя судьба!» Саша никогда не считала себя «золотой молодежью», всегда была отличницей и умеет ставить цели и добиваться результата, так что можно предположить – девушка не пропадет и без родительских связей.

Александра Стриженова все сессии сдавала на отлично и уже открыла свое рекламное агентство. Фото: СОЦСЕТИ

Музыкант Григорий Лепс прерывал гастрольный тур по стране и прилетал на несколько часов в Москву, чтобы присутствовать на вручении диплома дочери. Ева Лепсверидзе окончила МГИМО, факультет международной журналистики, ее специализация – связи с общественностью. Ева не скрывает, что училась на платном отделении и не планирует пока трудиться по специальности: «Хочу заниматься творчеством, музыкой. А моя профессия пригодится в любой сфере». С утра Лепсверидзе училась в университете, а вечерами занималась вокалом и танцами – девушка поет в группе «Cosmos girls».

Дочь Григория Лепса Фото: СОЦСЕТИ

Старшая дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки получила диплом МГИМО – Александра Жулина училась на факультете международных экономических отношений. Еще в прошлом году Саша Жулина открыла свой бизнес: придумала идею, разработала концепцию. Арендовала две точки – в «Депо» и Парке Горького, где продают чаи с полезными добавками Bubble Tea. На начальном этапе мама поддержала Сашу финансово, а когда проект выйдет на самоокупаемость, то Саша все инвестиции возместит.

Татьяна Навка поддержала дочь Александру Жулину на вручении диплома МГИМО. Фото: СОЦСЕТИ

Творческие специальности: артисты, критики и мультипликаторы

Актер Оскар Кучера сообщил в конце недели радостную новость: «Старший сын поступил в школу-студию МХАТ!» Александр Кучера в сентябре прошлого года поступил на подготовительные курсы в этот театральный вуз, а Оскар окончил их 30 лет назад. Поступления в театральные вузы состоит из нескольких туров, творческих испытаний и начинается еще осенью, поэтому в начале июля уже известны списки зачисленных первокурсников. Будущий артист уже давно тренируется на театральной сцене: Саша Кучера играл в спектаклях Детского музыкального театра юного актера, снимался в рекламе. Оскар рассказал нам: «Сын снялся в сериале у Жени Стычкина. Честное слово – все это без моей помощи. Я с Женей разговаривал уже после того, как тот его утвердил. Роль небольшая, но важно другое – он внутри съемочного процесса».

Сын Оскара Кучеры поступил в школу-студию МХАТ. Фото: СОЦСЕТИ

Второй сын Оскара Кучеры (тоже Александр, но от второго брака) поступает в Высшую школу экономики на факультет управления бизнесом – обучение платное, но даже за деньги конкурс всегда большой. Год обучения стоит 650 тысяч рублей. Дети звезд, которые не пройдут на бюджет — будут поступать на платное обучение: в престижных вузах средняя стоимость обучения на разных факультетах варьируется в среднем от 450 до 600 тысяч рублей в год, максимум — 650 тысяч рублей.

Старшая дочь актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой несколько лет снимается в сериалах, поэтому окончила заочное отделение школы №1231. В 2022 году на экране сразу три проекта, в которых снималась Полина Цыганова: сериалы «Алиса», «Паромщица-2» и «Отчаянная». Полина подавала документы как это принято у будущих звезд кино во все именитые театральные вузы.

Дочь телеведущей Авроры – тоже Аврора Трейман подала документы на продюсерский факультет ВГИКа. Помимо результатов ЕГЭ здесь будут важны результаты творческих испытаний, которые идут в июле.

Дочь телеведущей Авроры — тоже Аврора проходит творческие испытания для поступления на продюсерский факультет ВГИКа. Фото: СОЦСЕТИ

Дочь осужденного актера Михаила Ефремова и доцента Института современного искусства Софьи Кругликовой закончила математическую школу №57. Вера Ефремова мечтала быть похожей на бабушку народную артистку Аллу Покровскую – хотела поступать на актерский факультет театрального вуза. Но передумал: теперь Вера думает стать кинокритиком и подает документы на киноведение во ВГИК, а также для подстраховки в другие вузы на факультет журналистики.

Вера Ефремова подала документы в несколько вузов, в том числе во ВГИК. Фото: СОЦСЕТИ

Самый юный абитуриент в этом году в семье Костюшкиных. Певец Стас Костюшкин и телеведущая Юлия Костюшкина поддержали желание 15-летнего Богдана, который после 9-го класса поступает в киноколледж на факультет анимации. Стас Костюшкин говорит: «Сын с девяти лет повторял, что будет рисовать мультфильмы. Это его большая мечта». Богдан занимался рисованием с репетиторами и у него здорово получалось, парень рисовал мультики и горел желанием поскорее заниматься с профессионалами. При поступлении в колледж творческие работы – обязательное условие. Парень поступает в учебное заведение «Киноколледж московская международная киношкола» на факультет анимации (мастерская «Мультипликатор»). Волнуется вся семья. Учился Богдан в частной школе, и его мама сообщила: «Документы из школы пока не забирали, чтобы не сглазить. В любимой школе сказали: мы вас отпускать не хотим, поэтому если что, в 10-й класс ждем». Но вся семья верит в поступление Богдана.

Сын Юлии и Стала Костюшкиных Богдан после 9-го класса поступает в колледж. Фото: СОЦСЕТИ

Бизнесвумен, психолог и арбитр – все работы хороши, выбирай на вкус

Дочь певца Олега Газманова определилась заранее: «Есть очень большое желание поступить в МГИМО». Марианна Газманова хочет учиться на факультете международного бизнеса. Девушка последние два года училась в частном учебном заведении «Хорошкола» - получила аттестат с пятерками, но синего цвета, а не красного (как у отличников), так как ранее училась в Рим по другой программе.

Дочь Олега Газманова Марианна с мамой Мариной на выпускном. Девушка поступает в МГИМО. Фото: СОЦСЕТИ

Дочь певицы Анны Седоковой от первого брака Алина Белькевич тоже собиралась в МГИМО на международный бизнес, даже ходила на курсы. Но два года назад уехала учиться в США, где в июне получила аттестат и теперь будет учиться международному бизнесу в американском университете.

Дочь Анна Седоковой Алина на выпускном с мамой и отчимом Янисом. Девушка будет учиться в США. Фото: СОЦСЕТИ

Отличница Жанна Мартиросян поступает в МГИМО. Дочь комика и продюсера Гарика Мартиросяна отлично владеет английским языком, и один из выбранных ее факультетов – лингвистики.

Дочь артистки Марии Ароновой решила стать психологом. Серафима Аронова последний год упражнялась, раздавая друзьям и подписчикам советы на тему подростковых кризисов.

Старший сын солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова окончил частную школу. Иван учился в московской Кембриджской международной школе, получил российский аттестат и международный документ об образовании, который дает возможность поступать в зарубежные вузы. Иван планирует учится в США спортивному менеджменту, хочет стать арбитром. Также парень рассматривает аналогичное образование на родине.