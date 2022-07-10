Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
10 июля 2022 14:39

Дети звезд выбрали профессии: дочери Навки, Стриженовой и Лепса получили дипломы, а Газманова и Ефремова поступают в крутые вузы

Наследники знаменитостей уже работают и поступают в престижные вузы
Ирина ВИКТОРОВА
Александр и Екатерина Стриженова гордятся красным дипломом МГУ дочери Саши.

Александр и Екатерина Стриженова гордятся красным дипломом МГУ дочери Саши.

Фото: СОЦСЕТИ

Этим летом одни наследники звезд защитили и получили дипломы, а другие только поступают в вузы и другие учебные заведения. Рассказываем, кто уже стал дипломированным специалистом, а чьи дети только готовятся получать профессию – подали документы, проходят творческие конкурсы и дополнительные вступительные испытания.

Стриженова, Жулина и Лепсверидзе – с дипломами!

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых получила красный диплом Московского государственного университета. Госэкзамены Саша Стриженова сдала на отлично, заодно выиграла олимпиаду, а потом защитила диплом. Саша говорит, что ей повезло учиться в невероятно дружной группе на социологическом факультете, ну а пока она «как выжатый лимон» - устала. У Стриженовой-младшей уже работает свой небольшой совместный с подругами бизнес – рекламное агентство. Мама выпускницы телеведущая и актриса Екатерина Стриженова дала напутствие дочери: «Саша, всегда помни своих учителей и педагогов, кто помогал постичь и понять, кто верил в тебя! Мы с папой поздравляем тебя с красным дипломом, радуемся и гордимся! Ты понимаешь, что знание – это реальная сила, а опыта придется набираться всю жизнь. Решай, куда двигаться дальше: твой выбор - твоя судьба!» Саша никогда не считала себя «золотой молодежью», всегда была отличницей и умеет ставить цели и добиваться результата, так что можно предположить – девушка не пропадет и без родительских связей.

Александра Стриженова все сессии сдавала на отлично и уже открыла свое рекламное агентство.

Александра Стриженова все сессии сдавала на отлично и уже открыла свое рекламное агентство.

Фото: СОЦСЕТИ

Музыкант Григорий Лепс прерывал гастрольный тур по стране и прилетал на несколько часов в Москву, чтобы присутствовать на вручении диплома дочери. Ева Лепсверидзе окончила МГИМО, факультет международной журналистики, ее специализация – связи с общественностью. Ева не скрывает, что училась на платном отделении и не планирует пока трудиться по специальности: «Хочу заниматься творчеством, музыкой. А моя профессия пригодится в любой сфере». С утра Лепсверидзе училась в университете, а вечерами занималась вокалом и танцами – девушка поет в группе «Cosmos girls».

Дочь Григория Лепса

Дочь Григория Лепса

Фото: СОЦСЕТИ

Старшая дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки получила диплом МГИМО – Александра Жулина училась на факультете международных экономических отношений. Еще в прошлом году Саша Жулина открыла свой бизнес: придумала идею, разработала концепцию. Арендовала две точки – в «Депо» и Парке Горького, где продают чаи с полезными добавками Bubble Tea. На начальном этапе мама поддержала Сашу финансово, а когда проект выйдет на самоокупаемость, то Саша все инвестиции возместит.

Татьяна Навка поддержала дочь Александру Жулину на вручении диплома МГИМО.

Татьяна Навка поддержала дочь Александру Жулину на вручении диплома МГИМО.

Фото: СОЦСЕТИ

Творческие специальности: артисты, критики и мультипликаторы

Актер Оскар Кучера сообщил в конце недели радостную новость: «Старший сын поступил в школу-студию МХАТ!» Александр Кучера в сентябре прошлого года поступил на подготовительные курсы в этот театральный вуз, а Оскар окончил их 30 лет назад. Поступления в театральные вузы состоит из нескольких туров, творческих испытаний и начинается еще осенью, поэтому в начале июля уже известны списки зачисленных первокурсников. Будущий артист уже давно тренируется на театральной сцене: Саша Кучера играл в спектаклях Детского музыкального театра юного актера, снимался в рекламе. Оскар рассказал нам: «Сын снялся в сериале у Жени Стычкина. Честное слово – все это без моей помощи. Я с Женей разговаривал уже после того, как тот его утвердил. Роль небольшая, но важно другое – он внутри съемочного процесса».

Сын Оскара Кучеры поступил в школу-студию МХАТ.

Сын Оскара Кучеры поступил в школу-студию МХАТ.

Фото: СОЦСЕТИ

Второй сын Оскара Кучеры (тоже Александр, но от второго брака) поступает в Высшую школу экономики на факультет управления бизнесом – обучение платное, но даже за деньги конкурс всегда большой. Год обучения стоит 650 тысяч рублей. Дети звезд, которые не пройдут на бюджет — будут поступать на платное обучение: в престижных вузах средняя стоимость обучения на разных факультетах варьируется в среднем от 450 до 600 тысяч рублей в год, максимум — 650 тысяч рублей.

Старшая дочь актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой несколько лет снимается в сериалах, поэтому окончила заочное отделение школы №1231. В 2022 году на экране сразу три проекта, в которых снималась Полина Цыганова: сериалы «Алиса», «Паромщица-2» и «Отчаянная». Полина подавала документы как это принято у будущих звезд кино во все именитые театральные вузы.

Дочь телеведущей Авроры – тоже Аврора Трейман подала документы на продюсерский факультет ВГИКа. Помимо результатов ЕГЭ здесь будут важны результаты творческих испытаний, которые идут в июле.

Дочь телеведущей Авроры — тоже Аврора проходит творческие испытания для поступления на продюсерский факультет ВГИКа.

Дочь телеведущей Авроры — тоже Аврора проходит творческие испытания для поступления на продюсерский факультет ВГИКа.

Фото: СОЦСЕТИ

Дочь осужденного актера Михаила Ефремова и доцента Института современного искусства Софьи Кругликовой закончила математическую школу №57. Вера Ефремова мечтала быть похожей на бабушку народную артистку Аллу Покровскую – хотела поступать на актерский факультет театрального вуза. Но передумал: теперь Вера думает стать кинокритиком и подает документы на киноведение во ВГИК, а также для подстраховки в другие вузы на факультет журналистики.

Вера Ефремова подала документы в несколько вузов, в том числе во ВГИК.

Вера Ефремова подала документы в несколько вузов, в том числе во ВГИК.

Фото: СОЦСЕТИ

Самый юный абитуриент в этом году в семье Костюшкиных. Певец Стас Костюшкин и телеведущая Юлия Костюшкина поддержали желание 15-летнего Богдана, который после 9-го класса поступает в киноколледж на факультет анимации. Стас Костюшкин говорит: «Сын с девяти лет повторял, что будет рисовать мультфильмы. Это его большая мечта». Богдан занимался рисованием с репетиторами и у него здорово получалось, парень рисовал мультики и горел желанием поскорее заниматься с профессионалами. При поступлении в колледж творческие работы – обязательное условие. Парень поступает в учебное заведение «Киноколледж московская международная киношкола» на факультет анимации (мастерская «Мультипликатор»). Волнуется вся семья. Учился Богдан в частной школе, и его мама сообщила: «Документы из школы пока не забирали, чтобы не сглазить. В любимой школе сказали: мы вас отпускать не хотим, поэтому если что, в 10-й класс ждем». Но вся семья верит в поступление Богдана.

Сын Юлии и Стала Костюшкиных Богдан после 9-го класса поступает в колледж.

Сын Юлии и Стала Костюшкиных Богдан после 9-го класса поступает в колледж.

Фото: СОЦСЕТИ

Бизнесвумен, психолог и арбитр – все работы хороши, выбирай на вкус

Дочь певца Олега Газманова определилась заранее: «Есть очень большое желание поступить в МГИМО». Марианна Газманова хочет учиться на факультете международного бизнеса. Девушка последние два года училась в частном учебном заведении «Хорошкола» - получила аттестат с пятерками, но синего цвета, а не красного (как у отличников), так как ранее училась в Рим по другой программе.

Дочь Олега Газманова Марианна с мамой Мариной на выпускном. Девушка поступает в МГИМО.

Дочь Олега Газманова Марианна с мамой Мариной на выпускном. Девушка поступает в МГИМО.

Фото: СОЦСЕТИ

Дочь певицы Анны Седоковой от первого брака Алина Белькевич тоже собиралась в МГИМО на международный бизнес, даже ходила на курсы. Но два года назад уехала учиться в США, где в июне получила аттестат и теперь будет учиться международному бизнесу в американском университете.

Дочь Анна Седоковой Алина на выпускном с мамой и отчимом Янисом. Девушка будет учиться в США.

Дочь Анна Седоковой Алина на выпускном с мамой и отчимом Янисом. Девушка будет учиться в США.

Фото: СОЦСЕТИ

Отличница Жанна Мартиросян поступает в МГИМО. Дочь комика и продюсера Гарика Мартиросяна отлично владеет английским языком, и один из выбранных ее факультетов – лингвистики.

Дочь артистки Марии Ароновой решила стать психологом. Серафима Аронова последний год упражнялась, раздавая друзьям и подписчикам советы на тему подростковых кризисов.

Старший сын солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова окончил частную школу. Иван учился в московской Кембриджской международной школе, получил российский аттестат и международный документ об образовании, который дает возможность поступать в зарубежные вузы. Иван планирует учится в США спортивному менеджменту, хочет стать арбитром. Также парень рассматривает аналогичное образование на родине.

Сын рыжего «иванушки» Иван Григорьев-Апполонов собирается осваивать спортивный менеджмент, хочет стать арбитром.

Сын рыжего «иванушки» Иван Григорьев-Апполонов собирается осваивать спортивный менеджмент, хочет стать арбитром.

Фото: СОЦСЕТИ

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ