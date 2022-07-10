Откуда у русских советская грусть: За возрождение брендов СССР выступают 83% россиян

Большинство россиян испытывают ностальгию по советским брендам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Только представь: ты на своем новеньком «Москвиче» заезжаешь в «Столовую - авто» за бутербродом с докторской колбасой и стаканом ледяного «Буратино»... Еще с полгода назад этот свежерожденный анекдот вызвал бы у многих россиян оторопь и желание послать рассказчика в СССР или по более короткому адресу. Но сейчас ностальгия по всему советскому обуяла, похоже, даже тех, кто об особенностях жизни в «едином, могучем» слышал только от бабушек да из телевизора.

А как иначе объяснишь тот факт, что 83% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов? И более того - даже считают это необходимым. Это показало исследование, которое устроили аналитики университета «Синергия». Они опросили 5000 россиян и выяснили, что подавляющее большинство наших сограждан мечтают видеть на улицах «Москвичи», «Волги» и «Победы», гонять на велосипедах «Кама» и хранить продукты в холодильнике «Орск». Почему? Да потому что (цитирую материалы исследования) «в СССР делали надежные и доступные по цене вещи» - так ответили 87% опрошенных.

И лишь 12% россиян не поддерживают идею реанимации советских брендов. Потому что уверены: они не смогут конкурировать по качеству с современными аналогами. Остальные 5% опрошенных с ответом затруднились.

А ведь казалось, что привыкшего к комфорту россиянина уже не пересадишь с «Тойоты» на «Волгу» и в холодильник «Орск» из «Индезита» с антибактериальной защитой и зоной свежести. Так откуда у русских советская грусть и эта тоска по «Победе» в глазах?

- Вовсе не о «Камах» и «Москвичах» они говорили, - объясняет результаты опроса экономист Денис Ракша. - Может, социологи и спрашивали людей о возвращении советских брендов, но для респондентов этот вопрос звучал однозначно: хотят ли они возрождения СССР? Потому что о Советском союзе сейчас говорят постоянно.

Эксперт уточняет: речь при этом идет не о «настоящем», а об условном Советском союзе. О том образе ушедшей страны, который каждый нарисовал для себя сам.

- Потому что многие из тех, кто застал СССР, уже и не помнят советскую жизнь. Прошло слишком много лет, в памяти идеализировались те времена. Им просто хочется туда, где все были молодыми и жили в великой империи, которую боялись враги... Хотя лет 40 назад они точно так же ругали советские бренды и мечтали о телевизоре Panasonic или джинсах Levi’s, - говорит Денис Ракша. - Что касается более молодых людей, то они тоже руководствуются такими же фантазиями и мифами о жизни в СССР, которые где-то услышали. Это касается и брендов. Ведь у многих из нас на даче есть советский холодильник или пылесос, который работает уже лет сорок.

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