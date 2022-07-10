На Москву обрушился ураганный ветер с ливнем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Москву обрушился ураганный ветер с ливнем. В ближнем Подмосковье жители сообщают о зарядах града.

В соцсетях жители Москвы и области публикуют видеоролики с последствиями разгула стихии в разных районах. Шквалистым ветром скрывает крыши зданий, облицовку фасадов (из-за этого, например, «встал» Лефортовский тоннель). Также сообщается о большом количестве поваленных деревьев. В мэрии сообщили о минимум 10 пострадавших и одном погибшем - дерево упало на мужчину на Украинском бульваре, спасти, его к сожалению, не удалось.

Городские власти просят горожан воздержаться от прогулок на воздухе - как минимум до 21:00.

По прогнозам синоптиков, на некоторых улицах ливневки не справятся с большой массой дождевой воды, возможны подтопления.

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