Сладкое и горькое побеждает слабое и больное

- Не распущенность, а забота о здоровье! Так всем и говорите. Фото: Shutterstock

Сегодня Всемирный день шоколада. Мы, журналисты, ссылаясь на ученых, изрядно способствовали его демонизации. Наука, однако, на месте не стоит, и фактов, что шоколад - большой друг организма, накопилось достаточно. Об этом и поговорим.

- У шоколада больше плюсов, чем минусов, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - По крайней мере у черного горького шоколада - точно. В шоколаде, какао-масле и зернах, содержится огромное количество полезных веществ: триглицериды, аминокислоты, витамины группы В, витамины Н, Р. А также калий, кальций, магний, цинк и множество других минералов и микроэлементов.

Врач-диетолог Людмила Денисенко

Наверное, основной плюс черного шоколада - много его не съешь. Три-четыре дольки - и больше уже не хочется. А именно 20 - 30 граммов шоколада в день все ученые называют той золотой нормой, от которой организму сплошная польза!

5 главных плюсов шоколада

ПОМОГАЕТ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ И ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ

Это, наверное, самый известный эффект шоколада: содержащийся в нем теобромин (больше всего его в черном горьком шоколаде) не просто возбуждающе действует на нервную систему и помогает выработке эндорфинов, но и способен снять головную боль, мягко воздействуя на сосуды головного мозга и облегчая спазмы.

Теобромину и танину из шоколада приписывают и способность улучшать концентрацию внимания, возвращать работоспособность. А природный антидепрессант триптофан даже помогает не допустить развитие депрессии (конечно, речь не идет об уже развившемся заболевании, скорее о нехватке гормонов радости и удовольствия).

А еще в шоколаде содержится магний, который тоже улучшает состояние нервной системы. Ученые Калифорнийского университета еще в начале 2000-х доказали, что люди, которые едят шоколад хотя бы 2 - 3 раза в неделю, счастливее, чем те, кто не ест его вовсе.

Также доказано, что благодаря магнию и калию в правильных сочетаниях горький шоколад способен немного понизить давление (конечно, мы говорим не про гипертонический криз, а слегка повышенное давление, которое обычно вызывает неприятную тяжесть в голове).

2. ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ И ДОЛГОЙ МОЛОДОСТИ

Антиоксиданты из шоколада - полифенолы, катехины, флавоноиды - доказанно способствуют продлению молодости, поскольку нормализуют сердечную деятельность (а это хорошая циркуляция крови во всех сосудах) и борются со свободными радикалами, которые влияют на появление признаков старения, и предотвращают избыточные окислительные процессы. Все действия антиоксидантов (улучшают обмен веществ, предотвращают развитие атеросклероза, борются с возможным развитием рака) отодвигают неизбежный процесс старения.

Флавоноиды из шоколада способствуют регуляции процессов в коже. Алкалоиды теобромин и теофиллин активизируют биохимию кожи, действуя как лифтинг (подтяжка).

Но самое главное - в какао содержится удивительное вещество кокохил. Благодаря ему быстрее заживают раны, он обновляюще действует на клетки кожи, даже разглаживает мелкие морщинки.

3. ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА И ОТЕКОВ

Кофеин, пожалуй, самый известный алкалоид, о его плюсах и минусах знают все любители кофе. Но в шоколаде, в сочетании с другими полезными веществами, у кофеина проявляется не только эффект стимулятора нервной системы, но и способность бороться с лишним весом и даже целлюлитом! Он способен нормализовать лимфоток, снять небольшие отеки на лице.

4. ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ И КАШЛЯ

Согласно исследованиям, проведенным различными исследовательскими центрами и университетами (в частности, в Гарварде, Калифорнийском университете), доказано, что препараты на основе теобромина (а это основное вещество из какао) могут потенциально помочь страдающим диабетом. А еще теобромин был признан чуть ли не в три раза более эффективным, чем кодеин (сейчас это лидер в препаратах от кашля).

Так что и сам шоколад может быть достаточно эффективным помощником при затяжном кашле. Кроме того, если неторопливо рассосать дольку шоколада, то это успокоит и увлажнит больное горло.

5. ПРОТИВ КАРИЕСА

Удивительно, но факт - горький шоколад, если есть его в меру, не провоцирует кариес, а способен с ним бороться. Во-первых, в шоколаде есть кальций и фтор. А во-вторых, антибактериальное действие особых полифенолов из шоколада, наоборот, препятствует образованию зубного налета, а значит, борется с кариесом.

Правда, тут есть оговорка: речь идет об эксперименте японских ученых, которые использовали на добровольцах экстракт шелухи какао-бобов (именно там много веществ, препятствующих образованию кариеса). К тому же они не ели, а полоскали рот. В-третьих, как ни крути, даже в горьком шоколаде есть сахар. А это всегда «еда» для бактерий, способствующих образованию кариеса.

Но все же шоколад куда полезнее для зубов, чем карамельки или пирожные.

СПРАВКА «КП»

День шоколада с 1995 года отмечается во Франции, недавно праздник стал всемирным.

Шоколад открыли ацтеки: они растирали зерна какао, смешивали их с травами и получали «напиток богов».

Потом конкистадоры забрали рецепт полезного напитка в Европу, где шоколад окрестили «черным золотом». Ведь он был тогда очень дорог и доступен только аристократам. Да и польза для здоровья быстро стала очевидной.

ВАЖНО

Не без минусов

Но вы же понимаете, что все хорошо в меру. И если переборщить с шоколадом, особенно если злоупотреблять им каждый день (тут пару конфеток, здесь полплиточки...), то в первую очередь это отразится на лишних кило - все-таки сахара в нем достаточно много. Кроме того, избыток кофеина и танина может спровоцировать головную боль.